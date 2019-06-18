Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне - Советский спорт
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18 июня 2019 09:16Фигурное катаниеТигай Лев

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне

Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Безымянный

Из происходившего на этом «музыкальном ринге» в конце мая – начале июня наибольший резонанс вызвал выбор Алины Загитовой – в пользу хита «Плохой парень» американской певицы-подростка Билли Айлиш. По такому случаю Евгения Медведева не преминула опубликовать в соцсетях свое недавнее интервью, где она назвала Айлиш одним из своих любимых исполнителей. Намек был более, чем прозрачным, и на Загитову немедленно обрушился поток обвинений в плагиате от медведевских фанатов.

Разумеется, вся эта история не стоила выеденного яйца. И дело даже не в том, что каждый волен выбирать музыку по своему усмотрению, – просто речь шла не о короткой или произвольной программе Загитовой-2019/20, а всего лишь о показательном номере. Ровно как в предыдущем случае с розовым нарядом Медведевой, который в интернете окрестили «корейским порно». Ни малейшего касания к соревнованиям нового сезона все это не имеет, а значит может интересовать лишь любителей поругаться, не более.

Ну и бог с ними. Хотя видеоклип Айлиш я честно посмотрел и вы, по ссылке чуть ниже, тоже можете это сделать. Правда, стоит ли? Зрелище (как и слушище), мягко говоря, на любителя. Впрочем, кто я такой, чтобы навязывать юным поколениям свои музыкальные вкусы? Сам ведь лет 35-40 тому назад бегал тайком на нелегальные концерты и хохотал над пожилой соседкой, из-за грохота нашей с друзьями ударной установки умолявшей «дайте хоть помереть спокойно».

Но вернемся к главному – не к показательным, а к «спортивным» постановкам фигуристов на предстоящий сезон. Информации по программам Загитовой пока нет, зато Медведева сопровождение своей короткой уже рассекретила. Оно оказалось на удивление традиционным: под эту песню группы «Мьюз» каталось столько народу, что и не сосчитаешь. Впрочем, постановщик программы Илья Авербух славится своим вкусом – и уже заявил, что тренеру Медведевой Брайану Орсеру все понравилось.

Другие фигуристки, словно сговорившись, потянулись в сторону готики, мистики, средневековья, а порой и ужасов. Особенно это касается подопечных Этери Тутберидзе: Алена Косторная выбрала образ из вампирской киносаги «Сумерки», Александра Трусова теперь принцесса из «Игры престолов», Анна Щербакова предпочла фильм о серийном убийце, а Элизабет Турсынбаева – «Пляску смерти» Сен-Санса. Страшно, аж жуть. Хотя если абстрагироваться от пугающих названий и послушать конкретные произведения, то все не так просто. Например, очень любопытно будет посмотреть новую произвольную взрывной Трусовой: там у нее, конечно, не балетный лебедь, но и не залихватский «боевик» из «Пятого элемента», как минувшей весной. Все намного сдержаннее и задумчивее.

Напоследок – коротко о других видах катания. Михаил Коляда предпочел не изобретать велосипед: взял всемирно известную балладу «Скорпионс» и музыку к фильмам Чарли Чаплина. Наталья Забияко с Александром Энбертом оставили старую произвольную на музыку Игоря Крутого, зато их новая короткая программа под волнующий фортепианный дуэт может получиться интересной.

Кто не верит – послушайте сами.

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ В СЕЗОНЕ-2019/20

АЛИНА ЗАГИТОВА

Показательный номер

Исполнитель: Билли Айлиш. Песня: Bad Guy

ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА

Короткая программа

«Мьюз». Exogenesis: Simphony, Part 3

АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА

Произвольная программа

Саундтрек к сериалу «Игра престолов» (образ принцессы Дейенерис Таргариен)

Мэтт Беллами. Pray (High Valyrian)

Рамин Джавади. The Night king

АЛЕНА КОСТОРНАЯ

Короткая программа

Саундтрек к фильму «Сумерки» (образ Беллы)

Blue Foundation. Eyes on Fire

«Мьюз». Supermassive Black Hole

Произвольная программа

Дарио Марианелли. No One Ever Called Me That

АННА ЩЕРБАКОВА

Короткая программа

Саундтрек к фильму «Парфюмер»

ЭЛИЗАБЕТ ТУРСЫНБАЕВА

Короткая программа

Камиль Сен-Санс. «Пляска смерти» (образ черного ворона)

МИХАИЛ КОЛЯДА

Короткая программа

«Скорпионс». Wind of change

Произвольная программа

Образ Чарли Чаплина

НАТАЛЬЯ ЗАБИЯКО/АЛЕКСАНДР ЭНБЕРТ

Короткая программа

Дженнифер Томас. The Fire Within

Произвольная программа (оставлена с прошлого сезона)

Лара Фабиан. Toi et Moi (композитор – Игорь Крутой)

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