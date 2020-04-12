Нина Мозер: Если ISU решит провести чемпионат мира, то не раньше декабря

«На карантине восстановила кулинарные навыки - готовлю борщ, оладушки»

- Нина Михайловна, где самоизолировались?

- В своей квартире в Москве. В магазины? Нет, пока не хожу, сын ходит. Коли уж такая ситуация, занимаюсь домашними делами – их много накопилось. Вот восстановила кулинарные навыки. Начинаю сама готовить, уже немного подзабыла каково это. Вспомнила, как нужно убираться в квартире. Раньше мне с этим помогали. Можно сказать, вернулась к истокам.

- Что готовите – борщ?

- Борщ, сырники, оладушки, салаты, много чего.

- Так аппетитно вы это рассказываете. На личном транспорте сейчас можно только водителю передвигаться…

- Я не сижу за рулем, поэтому передвигаюсь только по своей квартире.

- Сезон закончился очень неожиданно. Ваши спортсмены продолжают поддерживать форму?

- Буквально на днях организовали занятия, которые можно делать в домашних условиях – фитнес, хореография. Это позволяет ребятам поддерживать свое физическое состояние. В нынешних условиях на большее не приходится рассчитывать. Подкрутки мы сейчас делать не можем.

«Непонятно, сколько продлится эта ситуация, нужно приспосабливаться к реалиям»

- Долго ваши спортсмены такой режим не выдержат, будут рваться на лед.

- А какой у нас выбор? Непонятно, сколько продлится эта ситуация. Зачем заниматься утопией, нужно приспосабливаться к реалиям.

- Можно утешить себя мыслью, что граф Монте Кристо просидел 25 лет, назовем ее так, в отдельной комнате.

- Именно. Надеюсь, нам столько взаперти сидеть не придется.

- Президент сказал, что на время нерабочих дней должна быть сохранена зарплата. У вас же частная школа, значит, о зарплате речь не идет?

- Мы развиваем клуб, и не ставим цели зарабатывать на этом. Наш проект призван служить развитию фигурного катания. А так я тружусь на государственной службе, работаю в школе. Мы все продолжает трудиться, только удаленно.

- Хотим предложить вам небольшую игру - ответить на гипотетические вопросы. Если б чемпионат мира состоялся, кто победил бы: Бойкова-Козловский, Тарасова- Морозов или китайская пара?

- Китайцы.

- А у девочек: Щербакова, Трусова, Косторная или Кихира?

- Косторная.

- Отменили конгресс ISU, который должен был пройти в июне в Таиланде. Если он состоится через год, будут на нем рассматривать вопрос повышения возрастного ценза для взрослых соревнований?

- Будут.

- Ходили разные идеи, чтобы все-таки провести чемпионат мира, например, в сентябре-октябре. Это реально?

- Беспредметные разговоры. Если и идет речь, только о декабре месяце. Про это я слышала.

- Тогда получится сразу два чемпионата в одном сезоне…

- Для ISU чемпионат мира – это возможность зарабатывания денег. Из этих средств затем финансируются программы развития фигурного катания. Мне трудно сказать, какое ISU примет решение. В августе или сентябре точно никто не будет готов кататься.

Из-за того, что чемпионат не состоялся, нарушена вся соревновательная сетка сезона. На чемпионате ведь проходил отбор на Гран-при. В общем, ситуация такая, что ничего пока не ясно.