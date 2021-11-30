Леванди считает, что с Россией в фигурном катании соревноваться бессмысленно

Советская фигуристка Анна Леванди заявила, что соревнование с Россией в данном виде спорта носит бессмысленный характер.

«Моего сына, я уверена, в России не приняли бы ни в одну школу фигурного катания. Но могу точно сказать, что такого «материала», как у вас в стране, нет нигде в мире. Поэтому я и сказала, что со страной, где спорт с самых первых шагов поставлен на профессиональный уровень, соревноваться просто бессмысленно. Да, это в какой-то степени убивает фигурное катание как вид спорта, в остальных странах люди просто перестают приводить своих детей на катки. Но это данность, которую невозможно изменить», - приводит слова Леванди RT.

Напомним, что на прошедшем в этом году в шведском Стокгольме чемпионате мира российские фигуристы выиграли в трех из четырех видах соревнования. Среди женщин победу одержала Анна Щербакова, в соревнованиях спортивных пар первенствовали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду чемпионами мира стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Позже сборная Россия стала победителем командного чемпионата мира, который состоялся в японской Осаке, где в декабре состоится финал Гран-при.