Елизавета Туктамышева: Что сегодня произошло на чемпионате России? Это феноменально

«Я просто в шоке. Что сегодня произошло на чемпионате России? Это просто феноменально», - написала Туктамышева в своем Twitter.

Напомним, что победу на чемпионате России одержала Анна Щербакова, по сумме двух программ набравшая 229,78 балла. Второе место заняла Александра Трусова (229,71). Замкнула тройку лидеров Алена Косторная (226,54).

Лидировавшая после короткой программы Алина Загитова дважды упала в произвольной программе и заняла в итоге пятую строчку. Евгения Медведева стала седьмой на турнире в Саранске.

I'm just in shock. What is happened at the Russian championship today? it's just phenomenal...