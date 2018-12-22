Елизавета Туктамышева: Что сегодня произошло на чемпионате России? Это феноменально

Фигурное катание 22 декабря 2018 23:11 Источник: Twitter.com

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от результатов чемпионата России по фигурному катанию в Саранске.

«Я просто в шоке. Что сегодня произошло на чемпионате России? Это просто феноменально», - написала Туктамышева в своем Twitter.

Напомним, что победу на чемпионате России одержала Анна Щербакова, по сумме двух программ набравшая 229,78 балла. Второе место заняла Александра Трусова (229,71). Замкнула тройку лидеров Алена Косторная (226,54).

Лидировавшая после короткой программы Алина Загитова дважды упала в произвольной программе и заняла в итоге пятую строчку. Евгения Медведева стала седьмой на турнире в Саранске.