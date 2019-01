Хореограф Медведевой: Тутберидзе относится к фигуристкам, как к одноразовым

Фигурное катание 31 января 2019 13:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Сандра Безич, являющаяся хореографом группы Брайана Орсера и Евгении Медведевой, раскритиковала методы работы Этери Тутберидзе.

Напомним, весной 2018 года Медведева ушла из группы Тутберидзе и переехала в Канаду к тренеру Орсеру.

«В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают с трудом кататься на коньках. И это так грустно, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, к которым относятся, как к одноразовым. Но это маленькие жизни и прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту. Почему бы не дать им нормальные основы, полноценную карьеру и счастливое будущее?

Загитовой тяжело, она выросла. Ей уже 16. У каждого бывают неудачные прокаты, но у Алины в глазах не видно комфорта. Тут мы возвращаемся к вопросу о фундаментальной технике. В таком случае, когда тебе сложно, то у тебя есть возможность положиться на эту технику.

Кейтлин Осмонд — идеальный пример того, у кого есть фундамент в виде техники. Она смогла преодолеть травмы и вызовы. Она смогла пройти через все это и вновь стать чемпионкой, поскольку у нее есть отлично поставленная техника», - рассказала Безич в интервью This and That.