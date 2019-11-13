Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.
Накануне 17-летняя российская фигуристка посетила торжественную церемонию, во время которой получила награду.
«Очень рада выиграть в номинации «Спортсменка года-2019», – сказала Загитова на сцене. – Для меня это большая честь. Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего бы не получилось».
Отметим, что в этой номинации также были представлены: Мария Ласицкене (легкая атлетика), Софья Великая (фехтование) и Юлия Ефимова (плавание).
В 2019 году Загитова впервые в своей карьере стала чемпионкой мира.
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