Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour Олимпийская чемпионка посетила торжественную церемонию.

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.

Накануне 17-летняя российская фигуристка посетила торжественную церемонию, во время которой получила награду.

Alina won Sportswoman of the Year at the Glamour Russia Awards, congratulations Alina!



♡. .⃗ . #алиназагитова | #alinazagitova pic.twitter.com/HiNDvKBUnN — alina zagitova archive (@archivezagitova) November 12, 2019

«Очень рада выиграть в номинации «Спортсменка года-2019», – сказала Загитова на сцене. – Для меня это большая честь. Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего бы не получилось».

Отметим, что в этой номинации также были представлены: Мария Ласицкене (легкая атлетика), Софья Великая (фехтование) и Юлия Ефимова (плавание).

В 2019 году Загитова впервые в своей карьере стала чемпионкой мира.