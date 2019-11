Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.

Накануне 17-летняя российская фигуристка посетила торжественную церемонию, во время которой получила награду.

Alina won Sportswoman of the Year at the Glamour Russia Awards, congratulations Alina!



