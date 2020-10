Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) сообщила о том, что этап серии Гран-при во Франции был отменен.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с трудной эпидемиологической ситуацией во Франции.

Соревнования должны были состояться с 13 по 15 ноября в Гренобле.

The ISU was informed of the cancellation of the ISU Grand Prix of Figure Skating – Internationaux de France, that was scheduled to take place from November 13-15, 2020 in Grenoble (FRA).



