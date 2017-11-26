ГРУППА АТАКИ У «СПАРТАКА» САМАЯ СИЛЬНАЯ В НАШЕЙ ЛИГЕ

– Почему вы считаете, что именно команда Карреры возьмет вверх над «Зенитом»?

– На мой взгляд, сегодняшний «Спартак» выглядит намного мобильнее, у команды стабилизировалась игра. По сравнению с «Зенитом» красно-белые гораздо мощнее смотрятся в атаке. Не зря в таких матчах побеждает та команда, которая забивает много голов. И в подобных встречах разгромный счет на табло – не редкость.

– «Марибор» по составу несколько уступает «Зениту», но в итоге «Спартак» не сумел победить.

– Мы видим, как петербуржцы неплохо выступают на международной арене и как нестабильно показывают себя во внутреннем чемпионате. Меня, мягко говоря, удивил результат с «Локомотивом», когда команда потерпела разгромное поражение от гостей на своем новом стадионе.

А у «Спартака», наоборот, в Лиге чемпионов матчи чередуются: то хорошие, то плохие. Зато во внутреннем чемпионате «Спартак» набрал ход, и игра с «Краснодаром» подтверждает этот тезис. Я думаю, что красно-белые разделаются с «Зенитом» так же, как и с «быками».

– То есть вы не просто предсказывайте победу москвичей, но вдобавок еще и с крупным счетом?

– Да, я думаю, что будет разгром «Зенита». «Спартак» уверенно победит.

«СПАРТАК» БУДЕТ ИГРАТЬ ПЕРВЫМ НОМЕРОМ

– Какие варианты игры Каррера предложит сопернику?

– Ключевую роль сыграет индивидуальность отдельных футболистов «Спартака». Тот же Зе Луиш или Промес способны обойти любого соперника один в один.

Отдадим должное защитнику «Зенита» Браниславу Ивановичу. Это, безусловно, опытный игрок, за плечами которого есть большие победы. Но все-таки с каждым годом он стареет и теряет навыки в быстроте принятия решений. Другими словами, если будем говорить о единоборствах, то те же Зе Луиш и Промес гораздо быстрее Ивановича, и в случае чего могут с легкостью его обойти.

В «Зените» есть хорошие футболисты, в том числе и в защите, но это не топ-уровень.

Осмелюсь предположить, что «Спартак» будет играть первым номером.

– Если помните, в первом круге матч между этими двумя клубами закончился разгромом красно-белых. Вам не кажется, что возможности «Спартака» тогда тоже переоценивали перед игрой?

– Я не любитель проводить параллели между играми. Живу сегодняшним днем. Я вижу, что теперешние футболисты «Спартака» разговаривают на одном языке. Не могу судить, как именно Каррера будет взламывать защиту «Зенита» (надо поинтересоваться у него), но я вижу, например, в какой блестящей форме находится Глушаков, как разыгрывается Комбаров, который на протяжении всех 90 минут носится по бровке.

У «Зенита» нет, что называется, команды на поле. Все происходит стихийно. В этом смысле у «Спартака» игра смотрится логичнее.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС «ЗЕНИТА» – МАНЧИНИ

– Может ли в этом матче выйти на первый план тренерский опыт. Манчини и по опыту, и по достижениям успешнее соотечественника…

– Соглашусь. Роберто гораздо опытнее, чем Массимо. Пожалуй, это единственный плюс «Зенита», за счет чего они могу противостоять «Спартаку». Уверен, что Манчини может преподнести сюрпризы и по составу, и по схеме, в которую будет играть «Зенит».

– В последней встрече сине-бело-голубых тренер дал отдохнуть ведущим игрокам – Кокорину и Кузяеву. Это можно считать козырем в рукаве Манчини?



– В свою бытность игроком и уже потом тренером никогда не понимал такого понятия, как «поберечь игрока». Я считаю, что это не всегда идет на пользу футболистам. Я понимаю, когда в Англии в новогодние дни матчи идут через два дня на третий. В этом случае можно как-то ротировать состав. А у нас ведь не так. Есть достаточное количество времени для отдыха. Поэтому я не сторонник давать футболистам отгул. Опять же говорю из своего личного опыта.

Одно дело, когда «Ювентус» или «Барселона» дает кому-то передышку, это можно как-то оправдать. У них большая глубина состава, и потеря двух-трех футболистов на игру команды не влияет.

– Раньше вы резко негативно отзывались в прессе о Каррере. Вы по-прежнему критикуете его?

– Если в «Зените» Манчини – это плюс, то Каррера частенько – минус для «Спартака». Когда надо проявить именно тренерскую волю, сделать нужные замены, Массимо проваливается. Он порой совершенно не чувствует дух игры. Возьмите последнюю встречу с «Марибором». Да, Зобнин – безусловно, футболист основного состава. Но как можно не понимать, что человек долгое время не играл в футбол, проходил курс восстановления? А Каррера его выпускает на важный матч с «Марибором». В итоге Зобнин не сумел себя показать со словенцами, потерял концентрацию: не увидел перед собой футболиста соперника, и «Марибор» забил гол.

Поэтому Каррера может как триумфально победить, так и оказать медвежью услугу команде.