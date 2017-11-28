Владимир Стогниенко спрогнозировал выход сборной России из группы на ЧМ-2018, объяснил, почему «Локомотив» может стать чемпионом по итогам сезона и отказался сожалеть об отсутствии Италии на мировом первенстве.

«ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ РФПЛ, НАДО ПРОСТО НЕ НАДЕЛАТЬ ОШИБОК»

- Согласны с высказыванием Василия Уткина о том, что в футболе прошло 20 лет, а впереди в чемпионате России по-прежнему Семин?

- Скажу по-другому – в чемпионате России достаточно не наделать больших ошибок. В последнее время у нас это прослеживалось годами. То есть достаточно кому-то одному не «облажаться», и ты рядом с чемпионским титулом, потому что остальные обязательно в чем-то «поплывут».

В нынешнем сезоне «Зенит» провалился со своими аргентинцами, «Спартак» забуксовал на старте, переваривая чемпионство, у ЦСКА нет состава. А у «Локомотива» вроде ничего особенно выдающегося нет, просто все делается грамотно. Раньше так ЦСКА выигрывал титулы – просто набирал очки и показывал стабильно хороший футбол, а в это время «Спартак» и «Зенит» где-то ковырялись и бултыхались. Чемпионат закончился – ЦСКА первым пришел. Так и сейчас происходит – Семин вроде ничего особенного не делает, а уже оторвался от преследователей до шести очков.

- Может ли «Локомотив» дотянуть до конца сезона на первом месте?

- Может.

- Если дотянет, о чем это будет говорить?

- Это будет говорить о том, что пока «Локомотив» нормально делал свою работу, все остальные свою работу делали плохо. В России нет реальной конкуренции, чтобы 3-4 команды боролись за золото. 3-4 команды хромают, а лидер даже от них не убегает – просто идет нормальным шагом, но отрыв от преследователей все растет.

«НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО ОТМЕНИТЬ ЛИМИТ»

- Какое место на чемпионате мира займет сборная России?

- Выйдет в 1/8 финала.

- Очень оптимистично.

- Россия будет сеянной, поэтому рассчитываю на удачную жеребьевку. Так что шансы на выход из группы есть.

- А тот факт, что из всех сборных Россия занимает последнее место в рейтинге ФИФА, не смущает?

- Не считаю рейтинг ФИФА важным критерием. Например, раньше меня удивляло, что Россия в рейтинге была месте на 11-м. Во времена СССР сборная на уровне играла против Аргентины и других грандов, пусть и в товарищеских матчах.

- А сейчас Россия проигрывает Коста-Рике.

- Не думаю, что это большая проблема.

- А в чем проблема?

- В кадрах. Ни выдающихся игроков, ни выдающихся тренеров у нас нет.

- А как относитесь к лимиту на легионеров?

- Я по образованию не журналист, а экономист, и скажу вот что. Лимит можно отменить хоть завтра, потому что всем очевидно, что он не помогает. Но если его отменить при сохранении действующей футбольно-экономической системы - только отмена лимита не поможет. Во всяком случае, до тех пор, пока большая часть клубов деньги будет не зарабатывать, а получать. При такой экономической системе выстраивать долгосрочную стратегию смысла нет.

«ЧМ БЕЗ МЕССИ – ПЛОХО, БЕЗ ИТАЛИИ – НОРМАЛЬНО»

- Есть мнение, что без Италии это будет уже не чемпионат мира. Это и правда трагедия?

- Для меня – нет. Я не итальянец. Смотрел оба матча и видел две абсолютно равные средние команды. И Италия была ничуть не лучше.

- А то, что Месси втащил сборную Аргентины на чемпионат мира, важно?

- Конечно.

- То есть чемпионат мира без Италии – нормально, а чемпионат мира без Аргентины – плохо?

- Чемпионат мира без Месси – плохо, а без Италии ЧМ теряет в своей обертке. Конечно, итальянского фона не хватает, Буффона будет не хватать, но Месси на сегодняшний день один из двух лучших футболистов мира. Фон – это просто красивая история, но как команда Италия с каждым матчем становилась все серее и серее. В матче со шведами все очень старались, бегали, навешивали, но этого недостаточно.

В Италии назрела необходимость кардинальных реформ. Немцев часто приводят в этом отношении в пример, но в немецких объемах это вряд ли осуществимо. И все же в Италии что-то делать нужно, потому что очевидно, что молодые итальянские таланты не превращаются в суперзвезд.

Я больше могу рассказать про Аргентину. Матч Россия – Аргентина я смотрел в Буэнос-Айресе, к слову. Майку нашел (российскую, разумеется), смотрел в кафе. Воскресенье, 10 утра, люди на меня смотрели, как на идиота. После игры я им сказал: «Ребята, немцы вас с такой игрой обыграют». На что получил ответ: «Немцы нас обыграют в любое время года и в любое время суток».

Они долго пинали Месси за то, что он, по их мнению, плохо играл за сборную. В результате Месси стал играть за сборную очень хорошо, зато все остальные прекратили играть вообще. Меня больше всего пугает в этой сборной, что у них вообще нет команды. Бежит человек с мячом в центре, а все остальные стоят и на него смотрят со всех сторон. Это просто плохо. Даже Марадона не в одиночку выиграл чемпионат мира. Я не удивлюсь, если Аргентина не попадет даже в ½ финала.

Полностью интервью с Владимиром Стогниенко – завтра на www.sovsport.ru