А уж среди иностранных игроков, приезжавших на нашу землю, и вовсе вне конкуренции. И дело даже не только в том, что он много забивает и раздает голевых передач и приносит «Спартаку» титулы, о которых фанаты красно-белых почти перестали мечтать. Главное – в том как он относится к стране, в которую приехал, клубу, болельщикам и даже соперникам. Квинси – не только большой футболист, но и человек с большой буквы – и это делает его идеальным во всех отношениях спортсменом.

«ХОЧУ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ «СПАРТАКА»

- Могу заверить вас, что пока я не собираюсь уходить из «Спартака». По крайней мере, до того момента, пока мы не станем чемпионами, - заявил голландский полузащитник в декабре 2016 года.

В тот момент «Спартак» впервые за долгие годы ушел на перерыв в чемпионате в качестве лидера, и Промес имел полное моральное право с чувством выполненного долга покинуть клуб, тем более, что к нему был предметный интерес в Европе.

Но голландец проявил преданность красно-белым цветам и пообещал, что останется в Москве, пока не сделает то, чего спартаковские фанаты ждали 16 лет. Да и после выигранного золота Квинси клуб не покинул.

- Когда пришел в «Спартак», сказал, что хочу стать лучшим. И не уйду, пока им не стану. Это не секрет, что хочу снова играть в Европе. Но я хочу покинуть «Спартак», заслужив почет и уважение. Хочу войти в историю клуба, это моя главная цель, - подчеркнул Квинси. – Приехал сюда мальчиком, а стал мужчиной. Я помог «Спартаку» выйти на новый уровень, а он помог мне. Понимаю, что поступил правильно, решив перейти в «Спартак».

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ СТАТИСТИКА

Немного сухой статистики. Первую часть сезона-2017/18 Промес завершил в статусе лучшего игрока чемпионата по системе «гол+пас» - в 17 матчах он забил 10 мячей (по этому показателю делит первое место со Смоловым и Кокориным) и сделал 6 голевых передач. Всего же за 2017 год РФПЛ Квинси набрал 25 (16+9) баллов результативности в 29 встречах.

Еще два гола и столько же ассистов 25-летний полузащитник оформил в пяти матчах Лиги чемпионов. Все четыре результативных действия уместились в один, исторический для красно-белых, матч, который и для Промеса стал лучшим в карьере – с «Севильей» (5:1). По итогам этой встречи голландец попал в символическую сборную тура в ЛЧ и даже был номинирован на звание лучшего игрока недели главного клубного турнира Старого Света.

Если смотреть статистику во всех турнирах с 2014 года, когда молодой хавбек только приехал в Москву, она будет не менее впечатляющей: 115 матчей - 58 голов и 31 голевая передача. По количеству забитых мячей (53) он уже вошел в ТОП-6 лучших бомбардиров чемпионатов России среди легионеров. Больше только у Халка (55), Веллитона (57), Думбия (66), Данни (68) и Вагнера Лав (85). Если не случится ЧП, к концу текущего сезона он должен войти в пятерку лучших.

«НАДЕВАЮ МАСКУ И СТАНОВЛЮСЬ ДРУГИМ»

Квинси обладает мягкой техникой владения мячом и высочайшей скоростью работы с ним, поэтому в каждом матче получает по ногам. И нередко очень сильно. Так что увидеть его впившимся в горло противника не так уж сложно. Сам он объясняет такое поведение эмоциональностью и категорическим нежеланием проигрывать.

- Многие знают, что я придумал так называемую маску. Это прекрасный пример того, что я пытаюсь сказать, когда выхожу на поле. Надеваю маску и становлюсь другим человеком. Делаю все, чтобы победить. За пределами стадиона я обычно спокоен и расслаблен, но когда выхожу на поле…

Понимаете, я не люблю проигрывать. Просто ненавижу проигрывать! Становлюсь очень агрессивным и делаю абсолютно все, чтобы победить противника. Я хочу выигрывать, забивать голы, отдавать голевые пасы. Выхожу на поле с желанием победить для фанатов и для всей команды. Нет ничего лучше, чем вкус победы.

Несмотря на пластичный стиль игры, назвать Промеса мягкотелым не повернется язык. В межсезонье красно-белые играли товарищеский матч против сербского «Важдоваца» (3:2), и в конце той встречи разгорелась драка, в которой голландец принял самое непосредственное участие, а после игры как ни в чем не бывало объяснил:

- Так ведь мы – «Спартак», мы – бойцы.

Хотя речь шла о рядовой контрольной встрече.

«НАШ АНТОХА»

И все же лучшим его делают не только и даже не столько цифры и титулы, сколько уникальное сочетание невероятной внутренней силы и внешнего позитива. Редко когда с уст голландца слетает улыбка. Как на футбольном поле, так и за его пределами.

- Промес — лидер «Спартака» не только на поле, но и в жизни. Он всегда позитивный, всегда шутит, всегда за выходы команды с базы в ресторан или еще куда-то. Его заслуга в сплочении коллектива большая. Квинси — общительный, всем помогает, особенно новичкам, — рассказывает о нем полузащитник Роман Зобнин.

- Он свой, наш Антоха, как мы шутим. Это наш лидер в атаке. Видно, что он хочет оставить какую-то память о себе в клубе и не ставит себя выше всех. Для формирования коллектива это очень важно, - вторит партнеру вратарь Артем Ребров.

А как не вспомнить, что именно голландец защищал нового тренера по физподготовке Джорджо д’Урбано в тот сложный период, когда на старте сезона команду накрыла лавина мышечных травм? Причем сделал это в тот момент, когда сам восстанавливался от повреждения.

- Д’Урбано винят в наших травмах, но это чушь собачья, от начала и до конца. Я знаю, что происходит в «Спартаке», поэтому могу так заявлять. Неужели вы будете говорить, что я травмирован из-за Джорджо? Не тренер бьет игроков «Спартака» по ногам.

Не думаю, что один человек может травмировать сразу 10 футболистов. Сами подумайте об этом. Звучит как глупая шутка! Пожалуйста, не вмешивайте меня во весь этот негатив — я позитивный человек.

ОБРУСЕВШИЙ

Хотя Промес приехал из Голландии не так давно (в 2014 году), он проникся искренней любовью к новому дому. В его интервью и постах в соцсетях невозможно найти негативные высказывания в адрес России, Москвы, руководства клуба или болельщиков. К последним он вообще обращается с регулярной периодичностью, каждый раз признаваясь в любви и обещая очередной подвиг. И до сих пор свое слово он держал.

Квинси обустроился в столице России и стал принимать все большее участие в жизни страны и города – желал удачи хоккейным одноклубникам («Люблю «Спартак, люблю хоккей. Удачи!»), поздравлял Смолова с победой в бомбардирской гонке, высказывал соболезнования пострадавшим в теракте в Петербурге («Это очень грустный день. Мои соболезнования всем пострадавшим в Санкт-Петербурге»).

Даже будучи иностранцем, временно нанятым работником, он, тем не менее, не замыкается на игре и не остается в стороне от общественной жизни. Среди футболистов топ-уровня, удостоивших своим присутствием РФПЛ, таких можно пересчитать по пальцам одной руки, не снимая варежки.

В октябре 25-летний хавбек опубликовал видео о своей жизни в России под названием «Welcome to Russia. This is my life». Получилось очень трогательно, искренне и по-доброму.

Welcome to Russia. This is my life. 👊🏾🗣❌ Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Окт 16 2017 в 4:08 PDT

ГОД ПРОМЕСА

Выдающаяся игра Промеса и первое чемпионство – не единственное, чем он может гордиться в 2017 году. За пределами футбольного поля он также ведет полноценную жизнь.

Так, в мае Квинси в третий раз стал отцом – у него родился сын. Вообще семья играет особую роль в жизни лидера «Спартака», но он старается ее не афишировать. Редкое фото – с мамой, братом и флагом Суринама (поскольку у него суринамские корни) – было опубликовано им в мае после победы в чемпионате страны.

Family Is Everything! ❤️#QP10 Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Май 18 2017 в 12:44 PDT

«Семья – это все», - подписал фотографию Промес.

Кроме того, за год Промес записал сразу два музыкальных трека – с другом Мемфисом Депаем и Alex Maniac («Красно-белые цвета»)…https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=v3MzcBfBedI

… представил новый логотип своей излюбленной маски (той самой, что «надевает» перед каждым матчем)…

Time to introduce my new logo #QP10 Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Ноя 13 2017 в 2:02 PST

… а также разменял четверть матчей за национальную сборную Голландии.

«Горд сыграть 25-й матч за сборную. Еще немного, чтобы добраться до 133 матчей этой легенды», - написал Промес в инстаграме, приложив фото с завершим карьеру в сборной Уэсли Снейдером.

Proud to have played my 25th cap. Still some to go to get to the 133 caps of this legend 😂 Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Ноя 14 2017 в 1:33 PST

ИЗ МОСКВЫ В ЛИВЕРПУЛЬ?

Уже на протяжении года за игрой Промеса внимательно следят ведущие клубы Европы. Скауты дортмундской «Боруссии» просматривали его в отдельных матчах, интерес к футболисту проявляли в разное время итальянская «Рома», турецкий «Галатасарай» и даже ведущие клубы АПЛ – «Ливерпуль» и «Арсенал». А наставник мерсисайдцев Юрген Клопп сравнивал Промеса с одним из лидеров «красных» Садио Мане.

Квинси довольно много критиковали за то, что он мало забивает в больших матчах, но в заключительном туре 2017 года он оформил дубль в ворота ЦСКА и окончательно снял все сомнения в уровне своей игры. Поэтому вряд ли станет большой неожиданностью, если летом он покинет «Спартака» и отправится покорять один из ведущих европейских чемпионатов. Он заслужил этот шанс, и не надо ему мешать. Тем более, что он уже сделал то, ради чего приехал – заслужил почет и уважение и золотыми буквами вписал себя в историю 22-кратного чемпиона страны.