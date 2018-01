Вспоминаем другие расистские скандалы, случившиеся в российском футболе в последние годы.

Питер Одемвингие и баннер болельщиков «Локо»

2010 год

В далеком уже 2010 году чем-то не угодил болельщикам «Локомотива» их собственный нападающий Питер Одемвингие. После его продажи в «Вест Бромвич» фанаты вывесили баннер, на котором был изображен банан и надпись на английском: «Спасибо, «Вест Бромвич»!». Наказания «железнодорожники» за этот инцидент не понесли.

Секу Олисе и шутка Игнашевича

2012 год

Неудачная шутка Джикии была не первой в истории российского футбола. Осенью 2012 года защитник ЦСКА Сергей Игнашевич опубликовал в Instagram фотографию, на которой его темнокожий партнер Секу Олисе держит книгу Захара Прилепина «Черная обезьяна».

- Я не дарил ему книгу. Я сейчас ее читаю. Выставив фото в Instagram, я немного не рассчитал реакцию общества на внутрикомандный юмор, - объяснил свой поступок Игнашевич. – Здесь моя ошибка. Не думал, что мне придется объяснять свои действия. Для людей, которые видят в жизни только черное и белое, уточняю, что Секу шутку оценил. А больше всех она понравилась Мусе.

Как рассказал автор книги, ему также доводилось оказываться в сложной ситуации из-за этого произведения.

- Я находился в Лондоне, ко мне подошел темнокожий парень и на отличном русском сказал, что живет в России, и читал все мои книги. Мы сидели за столом, общались в окружении русских писателей. Этот парень спросил, какой роман я пишу сейчас. Я ответил, что действие нового романа происходит в Африке, где идет война. Он меня спросил: «Как же называется книга?». Я ответил: «Черная обезьяна». Повисла очень мрачная пауза. Потом парень свернул разговор, кивнул головой и замолчал. И все писатели, что сидели рядом, тоже замолчали, потому что роман они еще не читали. На протяжении минут пяти я чувствовал себя полным подонком.

Эммануэль Эменике и уханье болельщиков «Динамо»

2012 год

В очередном матче чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» болельщики бело-голубых организованно ухали в адрес нападающего красно-белых, старательно и организованно имитируя звуки, которые в их представлении издает обезьяна, а также при каждой возможности кидались в него снежками.

Эменике не выдержал, продемонстрировал фанатам «Динамо» неприличный жест, который Комитет по этике расценил как расизм, а вот действия болельщиков бело-голубых вообще не получили правовой оценки.

«Черные жемчужинки» и Игорь Гамула

2014 год

Пожалуй, этот случай более всего схож с ситуацией, в которую попал Джикия. Главный тренер «Ростова» Игорь Гамула во время послематчевой пресс-конференции неудачно пошутил.

- У нас пять человек русских заболело, уже боимся - может Эбола?

Эта шутка могла бы остаться незамеченной, если бы журналисты не поинтересовались, не входит ли в интересы ростовчан защитник Бенуа Ангбва, находившийся во время игры с «Уралом» на трибуне.

- У нас и так шесть черных, ты что, хочешь мне седьмого? Он просто живет тут в Ростове.

Российская общественность оценила юмор наставника ростовчан, а вот западные СМИ раздули масштабный скандал, и РФС пришлось даже наказать наставника пятиматчевой дисквалификацией. А Гамуле пришлось оправдываться.

- Я очень ценю и люблю своих чернокожих игроков, как и всех остальных. Я даже их ласково называю «мои черные жемчужинки».

Также он принес извинения команде.

Халк и уханье болельщиков «Спартака»

2014 год

Во время матча 9-го тура против «Спартака» бразильский нападающий «Зенита» Халк услышал, как на него уханьем реагировали болельщики красно-белых.

- Во время последней игры против «Спартака» я столкнулся с проявлениями расизма со стороны спартаковской трибуны, – отметил Халк. – В первом тайме я отчетливо слышал в свой адрес выкрики, подражающие обезьяньим, и это были не единичные выкрики, а скандирование большой группы людей.

На заседании КДК РФС факт выкриков в отношении Халка со стороны сектора гостевых болельщиков был подтвержден.

В рапорте делегата матча есть следующая запись, цитирую дословно: «При просмотре видеозаписи матча на 24-й и 45-й минутах слышно уханье в отношении Халка». То есть делегат услышал эти выкрики не на стадионе, а уже потом при просмотре игры, – рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

Кристофер Самба и уханье болельщиков «Торпедо»

2014 год

Защитник «Динамо» Кристофер Самба в матче 8-го тура чемпионата России в сезоне-2014/15 был настолько оскорблен действиями ухавших ему фанатов «автозаводцев», что в перерыве сам попросил замену. Правда, незадолго до того, как уйти с поля, он успел продемонстрировать им средний палец, но Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с пониманием относся к реакции футболиста.

- На заседании было установлено, что с самого начала матча началось уханье в его адрес, - рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Он обратился к судье, и даже не единожды, как сказал Самба, но, к сожалению, не сдержался. Самба принес извинения и сказал на заседании КДК, что очень сожалеет. Мы учли все обстоятельства и ту обстановку, которая была на матче, учли, что это была провокация, поэтому вынесли минимальные санкции, решили не применять штраф.

В результате Самба был дисквалифицирован на два матча, а «Торпедо» - наказано закрытием фанатской трибуны на одну домашнюю встречу.

Халк и судья Матюнин

2014 год

Странная история произошла в матче 15-го тура чемпионата России между «Мордовией» и «Зенитом», завершившимся минимальной победой саранчан. На 70-й минуте встречи нападающий гостей Халк потребовал от арбитра матча Алексея Матюнина убрать с поля получившего травму соперника Аслана Дудиева, чтобы не тратить игровое время.

Далее свидетельства очевидцев расходятся. По словам Халка, судья сказал ему по-английски: «I no like you, no like black». Однако подтверждения это заявление не получило. Например, главный тренер «Мордовии» Юрий Семин, ссылаясь на бывшего неподалеку от инцидента защитника Ибраиму Бая, подчеркнул, что «между Халком и судьей не было даже намека на расистские разговоры».

Бывший тогда председателем комитета РФС по этике Владимир Лукин рассказал о том, что прямых доказательств, свидетельствующих об оскорблении по расовому признаку Халка со стороны Матюнина, обнаружено не было, и установить, что говорил арбитр во время матча, не представляется возможным. В связи с этим Комитет всего лишь рекомендовал Коллегии футбольных арбитров предупредить рефери о том, что вести себя следует подобающе и уважительно ко всем участникам футбольного процесса, а Халку – не вступать в дискуссии с судьями.

Халк и уханье болельщиков «Торпедо»

2015 год

Вообще, бразильцу в России частенько доставалось от болельщиков других команд. Не успела забыться история с уханьем спартаковских болельщиков, как аналогичными действиями отметились фанаты «Торпедо» в матче 19-го тура чемпионата России в сезоне-2014/15.

- Такие вещи невозможно понять, принять и объяснить. Это не первый раз, когда сталкиваюсь с подобными проявлениями, но каждый раз должен снова и снова призывать к уважению всех игроков.

Забавно, как нападающий «Зенита» отреагировал на действия болельщиков. Он послал своим «хейтерам» воздушный поцелуй.

- Что еще остается делать в такой ситуации, как не реагировать на нее с улыбкой. Если я сам отношусь ко всем болельщикам с уважением, то хотелось бы такой же ответной реакции.

КДК РФС на сей раз встал на сторону форварда и наказал «Торпедо» двумя домашними матчами без зрителей.

Брайн Идову и принципы комплектации «Зенита»

2015 год

Защитник «Амкара» и сборной Нигерии родился в Санкт-Петербурге и прошел все ступени зенитовской академии, но в первой команде так и не поиграл. По его словам, из-за темного цвета кожи у него изначально не было шансов закрепиться в «Зените».

- Как и у любого питерского мальчишки, занимающегося футболом, (целью было) попадание в "Зенит". Но время шло, а дальше тренировок с молодежным составом дело не продвигалось. Потом мне намекнули, что с таким цветом кожи путь в главную команду заказан. Причина - в фанатах, которые не любят темнокожих футболистов, стараясь хоть в этом отличаться от своих заклятых врагов: "Спартака" и ЦСКА", - рассказал Идову, уже играя за пермский «Амкар». – Может, так оно и было на самом деле. По крайней мере, уханье в свой адрес от фанатского виража "Зенита" я уже слышал, когда мальчишкой подавал мячи во время игры. Мне тогда и двенадцати не было.

Высказывания Идову остались без реакции официальных лиц. Более того, Комитет РФС по этике лишь вынес замечание президенту «Спартака» Леониду Федуну, когда тот намекнул в своих комментариях в прессе о том, что питерцы комплектуются по расовому принципу.

Фегор Огуде и оскорбление Дмитрия Айдова

2016 год

По окончании матча 15-го тура чемпионата России между пермским «Амкаром» и тульским «Арсеналом» гвинейский защитник хозяев Секу Конде обвинил Дмитрия Айдова в проявлении расизма. По словам Конде, в одном из игровых эпизодов Айдов сошелся в словесной перепалке с нигерийским полузащитником пермяков Фегором Огуде назвал того «черным» и «обезьяной».

- Я увидел, что он хочет драться с Огуде, – приводит слова Конде официальный сайт «Амкара». – Он сказал плохие слова: «Черный, иди на …». Прости меня, но просто там плохие слова он сказал. И еще «обезьяна». Я сказал, ну как можно говорить «обезьяна»? Сейчас в футболе нельзя быть расистом.

Заявление от лица партнера сделал Конде в связи с тем, что сам Огуде, не знавший русского языка, высказывания оппонента не понял. Айдов все обвинения в свой адрес отверг.