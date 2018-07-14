«Матч за третье место – не та игра, о которой мечтаешь»
Англичане попрощались с чемпионатом мира до матча за бронзовые медали.
Англия эмоционально опустошена. Такой долгожданный финал чемпионата мира был совсем близок, но вновь оказался недосягаем. Поражение стало ударом и для британских футболистов, и для их болельщиков. Матч за третье место здесь всерьез никто не рассматривает, команда была нацелена только на один результат – золотые медали.
Поэтому после игры тон большинства высказываний таков, словно турнир для «трех львов» завершен. Уэйн Руни в соцсетях анонсирует торжественное возвращение национальных героев, которые «заставили собой гордиться», Джон Терри подводит итоги незавершенного выступления сборной на турнире, а принц Уильям благодарит за «невероятно проведенный чемпионат мира». В прошедшем времени.
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт оказался еще более откровенен: «Матч за третье место — это точно не та игра, о которой мечтаешь». А легендарный Алан Ширер и вовсе назвал затею с матчем за третье место глупостью: «Третье и четвертое места в плей-офф – полнейшая глупость. Последнее, чего хочется игроку».
Британская пресса о матче за третье место и вовсе практически не пишет. Главные эмоции сейчас – гордость за сборную и ее выступление. Говорится много пафосных и громких слов, произносятся благодарственные речи болельщикам и футболистам и обещания уж в следующий-то раз точно всех обыграть. В общем, все как у нас.
Несмотря на вышесказанное, как отмечает The Guardian, «три льва», конечно, не сдадутся Бельгии, ведь Гарри Кейн с шестью мячами продолжает возглавлять бомбардирскую гонку. Его единственным преследователем, оставшимся в игре, является Ромелу Лукаку (4 гола), который в очном противостоянии приложит все усилия, чтобы как минимум догнать лидера. Ничего невозможного в этом нет.
Наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес также признался после матча, что ему будет сложно настроить футболистов, однако все же его подопечные будут более мотивированными, поскольку для бельгийцев бронза – все-таки исторический результат: «Будет непросто настроить команду на матч за третье место. Постараемся справиться с разочарованием. Хотя надо признать, что шанс занять третье место на ЧМ — это неплохо, в истории бельгийского футбола такое случается нечасто».
А бельгийская пресса вспоминает матч за третье место на ЧМ-1986, в которой «красные дьяволы» уступили сборной Франции (2:4), цвета которой защищали Мишель Платини, Ален Жиресс, Мануэль Аморос, 23-летний Жан-Пьер Папен и другие звезды. Именно поэтому для бельгийцев было так принципиально не проиграть трехцветным в полуфинале. Взять реванш у французов не получилось, зато есть хороший шанс вернуть должок судьбе, выиграв бронзовые медали мундиаля.
ВСЕ МАТЧИ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ЧМ
|
Год
|
Страна
|
Матч
|
1934
|
Италия
|
Германия – Австрия – 3:2
|
1938
|
Франция
|
Бразилия – Швеция – 4:2
|
1954
|
Швейцария
|
Австрия – Уругвай – 3:1
|
1958
|
Швеция
|
Франция – ФРГ – 6:3
|
1962
|
Чили
|
Чили – Югославия – 1:0
|
1966
|
Англия
|
Португалия – СССР – 2:1
|
1970
|
Мексика
|
ФРГ – Уругвай – 1:0
|
1974
|
ФРГ
|
Польша – Бразилия – 1:0
|
1978
|
Аргентина
|
Бразилия – Италия – 2:1
|
1982
|
Мексика
|
Франция – Польша – 2:3
|
1986
|
Мексика
|
Бельгия – Франция – 2:4
|
1990
|
Италия
|
Италия – Англия – 2:1
|
1994
|
США
|
Швеция – Болгария – 4:0
|
1998
|
Франция
|
Голландия – Хорватия – 1:2
|
2002
|
Япония/Корея
|
Корея – Турция – 2:3
|
2006
|
Германия
|
Германия – Португалия – 3:1
|
2010
|
ЮАР
|
Уругвай – Германия – 2:3
|
2014
|
Бразилия
|
Бразилия – Голландия – 0:3
|
2018
|
Россия
|
Бельгия – Англия - ?