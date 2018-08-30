Пятьдесят лет на одном рабочем месте – это не шутки. А уж если дело любимое, то это и есть, наверное, счастье. «Советский спорт» заглянул в гости к легендарному директору стадиона «Салют Гераклион» Виктору Павловичу Гусеву в канун его 80-летия.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

– Виктор Павлович, как начиналась ваша спортивная жизнь?

– Во дворе, как у многих. Поехали мы с ребятами записываться в детскую школу «Торпедо». Прямо вот отсюда, из Тушино. Это сейчас детей за ручку родители по секциям водят, а мы собрались с ребятами и рванули.

– Зимой хоккей, летом футбол?

– Начинал я вообще с хоккея с мячом. В 16 лет пришел на завод «Красный Октябрь», где был свой стадион, и стал выступать на юниорском уровне среди команд Московской области.

– С кем довелось поработать в начале карьеры?

– Моим первым тренером в «Красном Октябре» был легендарный вратарь Алексей Петрович Хомич. Не могу не вспомнить Александра Николаевича Оботова – он, между прочим, за «Спартак» выступал. Крепкий, небольшого роста, со спортивным характером. Я многому у него научился. Но вообще мой идол в футболе – это Константин Иванович Бесков. Для меня он – эталон буквально во всем.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

– Одно из первых достижений – чемпион Московской области, это еще на детском уровне, в команде «Торпедо». Начинал как нападающий и забивал довольно много, скромничать не стану.

Когда играл в сборной Московской области, в 1957 году наша команда заняла пятое место на Спартакиаде школьников РСФСР. Турнир проходил в течение десяти дней, география команд была достаточно широкой.

– Постепенно подбираемся к армии?

– Служил я в Кантемировской дивизии. Довольно быстро начал играть – за ЦСКА, разумеется! Первую зиму гоняли мяч на снегу – все, как положено. Чемпионами московского округа становились. Было второе место в Одессе и победу во Львове на первенстве Вооруженных Сил.

АЛТАЙСКИЕ ГАСТРОЛИ

– За какие команды выступали после армии?

– В липецком «Металлурге», ульяновской «Волге», саранском «Спартаке». В 1966 году закончил школу тренеров, обучаясь на очно-заочном и попутно продолжая играть. А осенью того же года Георгий Терентьев предложил мне поехать в Бийск, где он был тогда главным тренером команды «Прогресс». Был я неженат, ничто в Москве не держало, согласился легко, правда, потом пожалел об этом.

– Почему?

– Надо было еще играть. Чувствовал в себе силы, но в итоге что сделал, то сделал. Вторым тренером отправился в Бийск помогать Терентьеву, а он вскоре уехал – не смог наладить дисциплину в команде. Что делать? Я остался, проработал полтора сезона. А потом встретил знакомого судью Юру Курганова, прилетевшего работать на матч нашей команды. Он мне и сказал, что в клуб «Салют» в Тушино нужен тренер. Я обрадовался – это же мой родной район! И уже 7 октября 1968 пришел в «Салют» на должность тренера. В этом году будет 50 лет, как здесь работаю.

– Трудно даже представить себе!

– Да я сам как-то не очень верю. Но совершенно не ощущаю себя древним.

ОТ ТРЕНЕРА ДО ДИРЕКТОРА

– В первый год мы работали в паре с Олегом Михайловичем Тимаковым. Он, кстати, с Игорем Нетто играл за «Спартак». В итоге с 1968 по 1986 год, то есть 18 лет я отработал на «Салюте» в должности тренера, причем, летом по футболу, зимой по хоккею. В то время это была частая практика.

В середине 80-х годов в течение четырех сезонов довелось работать председателем Московской городской коллегии хоккейных судей, имел статус арбитра всероссийской категории. А в 1986 стал директором стадиона.

– Развал СССР повлиял на работу стадиона?

– Особо не заметил такого. Как работали, так и работали. Никто нам не мешал. Но советское время вспоминаю с ностальгией, конечно. Тогда все-таки было больше внимания к человеку. Сегодня такого нет. Кинули тебя в воду и все. Выплывешь или нет – твои заботы.

– Чем занимались в бандитские девяностые?

– Кто чем занимался, а я создавал футбольный клуб «Салют-Тушино» и заявлял команду в третью лигу. Причем в зону «Московская область» – там поля получше и соперники интереснее. Просуществовала, правда, команда недолго – около четырех лет, но это был интересный опыт.

– Вы упомянули поля. А ведь, между прочим, в советское время ваше поле считалось одним из лучших среди травяных покрытий, а искусственное сразу получило сертификат ФИФА! Как удалось?

– Следили за газоном, как положено. Я лично его косил, никого не подпускал. Поле было исключительное! А в 2002 году постелили искусственное покрытие, к нам приезжала научная комиссия и все тщательно проверяла, вплоть до отскока мяча. У нас же здесь дубль ЦСКА играл еще до того, как переехал на стадион «Октябрь». Руководство «армейцев» все устраивало. Сейчас у нас постелено новое поле, мы его установили в 2016 году.

– Почему ЦСКА решил сменить «Салют» на «Октябрь»?

– Им нужен был натуральный газон.



С мамой, сестрами и младшим братом

ВЕТЕРАНЫ И ВОСПИТАННИКИ

– После завершения игровой карьеры доводилось играть за ветеранов?

– Да, причем мне довелось принять участие в первых турнирах подобного рода. Они проходили с 1979 по 1982 год включительно. И что интересно – все четыре раза моя команда доходила до финала. Сначала проиграли «Локомотиву» и «Динамо», а в последующие два года побеждали «Торпедо» и «Спартак».

– За какую команду выступали?

– За «Зенит». Но потом эти турниры надолго прикрыли после того, как Николай Тищенко в 1981 году умер на поле, а спустя три года Сергей Сальников скончался прямо в раздевалке.

– Виктор Павлович, расскажите о ваших воспитанниках.

– Много было хороших ребят! Например, голкипера Сережу Смелова в свое время отвел за руку в «Динамо». На следующий год в сборную Москвы пробился, потом у Олега Долматова играл в новороссийском «Черноморце», сейчас он тренирует вратарей в ДЮСШ «Химки». Андрея Задоркина с теплотой вспоминаю. Великолепный спортсмен. Небольшого роста был, но крепкий необычайно. Удар был великолепный, забивал издали. Сашу Хамидулина отмечу – лучший мини-футболист России 2001 года. С Александром Зайцевым работал – впоследствии он стал известным хоккейным арбитром.



С Александром Хамидулиным

ОТ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ ДО МЕТАНИЯ ТАРЕЛОК

– Но вернемся к стадиону. Что интересного было здесь за годы вашего директорства?

– Много всего проходило. Например, в середине 80-х у нас проводился Приз Новака – в свое время это был весьма престижный турнир по тяжелой атлетике. А этой весной проводили студенческий чемпионат по Алтимат фрисби.

– Что это?

– Метание тарелок! В апреле этого года к нам приезжали свыше двадцати мужских команд и примерно столько же женских. Два дня с утра до вечера рубились!

– Оцените статус стадиона «Салют» на сегодняшний день. Всем ли вы довольны как директор?

– Сейчас наш стадион – это большой спортивный комплекс, работают секции для взрослых и детей, проводятся разнообразные соревнования. Надо отдать должное президенту фонда «Гераклион» Сергею Александровичу Еремину – он много делает для развития стадиона, есть серьезный акцент на силовые дисциплины, на многоборье. При этом мы не забываем про футбол, конечно же.

– Стадионы на чемпионате мира свое отработали и теперь, если не заброшены, то активно использоваться точно не будут. Что с ними делать?

– Вы меня озадачили. Наверное, надо привлекать студентов, организовывать турниры среди ребят разных возрастов. За счет государства и привлечения спонсоров. Ведь стадион просто сам по себе – это уже расходы, притом огромные. Надо не бояться потерять в деньгах и сделать так, чтобы арены функционировали.

СБОРНОЙ ПРОСТО ПОВЕЗЛО

– Смотрели чемпионат мира по футболу?

– Да, безусловно. Чемпиона я угадал, сразу вам скажу. Почему-то был уверен, что именно Франция возьмет первое место. А в остальном впечатлений положительных не очень много. По сборной нашей, например.

– Как? Все же в восторге?!

– Нам повезло с Испанией. Они просто играли без ворот, на держание мяча. Но если не бить по воротам, то матч не выиграть. Это просто везуха, понимаете? В футболе такое случается. Но я бы не хотел оценивать работу главного тренера национальной команды. Да, я на другом уровне работаю, но в футболе всю жизнь и право на мнение имею.

– Ваше отношение к тому, что игрокам дали звание заслуженных мастеров спорта?

– Не согласен с этим решением. Если бы третье бы место взяли на чемпионате мира – никаких вопросов бы не возникло. А вот то, что дали Сергею Игнашевичу и Игорю Акинфееву – вот тут я за. Они это заслужили.

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Виктора Павловича Гусева смело можно назвать уникальным человеком. В преддверии 80-летия он и не думает о пенсии, энергичен, обладает феноменальной памятью – даже не пользуется записной книжкой и помнит все телефоны наизусть! Его преданность делу всей своей жизни заставляет молодежь равняться на него и делает Виктора Павловича одним из самых уважаемых людей в Москве спортивной. А в родном районе Южное Тушино ему давно уже присвоено звание почетного гражданина!

Мы поздравляем Виктора Павловича Гусева с 80-летием, желаем крепкого здоровья, бодрости, долгих лет жизни!