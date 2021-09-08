ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Спартак» пристроил Мирзова, а «Краснодар» – Сулейманова. В РПЛ закрылось трансферное окно
08 сентября 17:56
автор: Артем Зибрак
автор фото: krasnodar.bezformata.com

«Спартак» пристроил Мирзова, а «Краснодар» – Сулейманова. В РПЛ закрылось трансферное окно

Итоги заключительного дня перед закрытием трансферного окна в России. Самое интересное так и не произошло.

В ночь на 8 сентября в России закрылось летнее трансферное окно, в ходе которого клубы РПЛ, по данным transfermarkt потратили 124 млн евро и остались в минусе на 26 млн. В последний день ТО произошло несколько заметных событий, но в большей степени по трансферам, которые так и не состоялись.

СОСТОЯВШИЕСЯ ПЕРЕХОДЫ

«Спартак»

Полузащитник Резиуан Мирзов так и не прижился на «Открытие Арене», опять просидел старт сезона на скамейке запасных и уехал в Химки. В команде Игоря Черевченко у него куда больше возможностей играть в футбол. Арендное соглашение подписано до конца сезона, однако следующим летом его контракт со «Спартаком» истекает, так что, видимо, стороны расстались навсегда.

ЦСКА

Армейцы пристроили оставшихся без игровой практики Вадима Карпова, Лассана Н’Диайе и Тиграна Аванесяна. Все трое отправились в аренду в «Текстильщик», идущий после девяти туров ФНЛ на 18-м месте.

«Краснодар»

Помимо Камболова покинул «быков» и воспитанник Магомед-Шапи Сулейманов. Правда, предварительно он продлил контракт на три сезона и отправился в аренду к дебютанту турецкой лиги «Гиресунспору». Понятно, что молодому футболисту нужна игровая практика, но выбор не самый очевидный, поскольку на игрока также претендовали «Нижний Новгород» и «Кайсериспор».

«Ахмат»

Грозненцы за 230 тысяч приобрели у «Химок» 27-летнего нападающего Сенина Себая. Ивуариец за полгода в Подмосковье провел в РПЛ 14 матчей и записал на свой счет две результативных передачи.

«Арсенал»

Экс-защитник туляков Максим Беляев все же вернулся в команду после двухмесячной паузы. Летом у него истек контракт, но в последний момент стороны все же вернулись к сотрудничеству. Трудовой договор подписан на два сезона.

Также в Туле продолжит карьеру полузащитник Руслан Камболов, защищавший цвета «Рубина» и «Краснодара». У него контракт на год.

«Нижний Новгород»

Клуб Александра Кержакова серьезно усилился летом. В последний день к команде присоединился камерунский опорник Петрюс Бумаль, известный по выступлениям за «Урал», но последний сезон проведший в турецком «Эрзумспоре». Он стал 14-м новичком в команде. До него ее в том числе пополнили такие известные по выступлениям в РПЛ футболисты, как Артур Нигматуллин, Денис Ткачук, Андрей Синицын, Алексей Козлов, Павел Могилевец, Беким Балай и Иван Миладинович. Последний пришел в аренду.

СОРВАВШИЕСЯ ПЕРЕХОДЫ

«Зенит»

У питерцев были амбициозные планы, но они ограничились трансферами Клаудиньо (взамен Себастьяна Дриусси) и Станислава Крицюка (вместо Андрея Лунева), а также выкупом Дмитрия Чистякова. До последнего вокруг чемпионов России ходили слухи. Например, о попытке приобрести полузащитника «Бенфики» Рафу Силву за 30 млн евро (португальцы заблокировали переговоры, так как не успеют найти замену). Также стало известно, что ранее клуб не смог договориться с ЦСКА о переходе Николы Влашича, за которого предлагали 20 млн и Александра Ерохина, в результате чего он отправился в «Вест Хэм».

«Спартак»

Красно-белые так и не подписали нового опорника, хотя незадолго до закрытия трансферного окна потеряли еще и Алекса Крала, и, в общем-то, вновь остались без правого защитника (Роберт Бауэр, которым интересовались москвичи, в итоге оказался в «Сент-Трюйдене»). Новобранец Максимилиан Кофрие (он приехал как раз из этого бельгийского клуба) способен закрыть эту позицию, но она для него не профильная. Тем не менее, гендиректор клуба Евгений Мележиков не считает трансферную кампанию провальной, особенно если учесть, что в процессе «Спартак» покинул спортивный директор Дмитрий Попов.

ЦСКА

После срыва переговоров по переходу Саму Кастильехо из «Милана» армейцы надеялись переманить из «Барселоны» молодого вингера Алекса Кольядо, которого президент каталонцев Жоан Лапорта сравнил по таланту с Рикардом Пучем. Помимо красно-синих на игрока претендовал неназванный клуб из Турции, но несмотря необходимость игровой практики, игрок остался в родном клубе, хотя здесь сможет выступать только за вторую команду.

«Рубин»

Неожиданно остался в России Хвича Кварацхелия, продажа которого в Европу считалась вопросом практически решенным. Еще в начале августа его агент оценивал вероятность перехода в 85-90%, но никто так и не решился выложить за грузинского легионера требуемые 20 млн – ни «Милан», ни «Ювентус», ни «Тоттенхэм», которым приписывали интерес.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Представлен календарь российских турниров по фигурному катанию на сезон 2021/22Lenovo представила обновленную линейку ноутбуков Yoga Slim 7 Carbon и Yoga Slim 7 Pro с операционной системой Windows 11Компания Lenovo представила новые беспроводные наушники Smart Wireless EarbudsВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеУ мужчин "отвиснет челюсть" от фото Солдатовой без нижнего белья
«Если выиграю The International, куплю квартиру в Москве». Дорохин — о подготовке к главному турниру по Dota2
В рамках проходящего в Казани Международного форума «Россия – спортивная держава» собеседником «Плеймейкера» стал профессиональный игрок одной из ведущих киберспортивных команд мира Virtus.pro Дмитрий DM Дорохин.
На форуме «Россия — спортивная держава» в режиме телемоста открыли 16 новых объектов
8 сентября на площадке «Казань Экспо» в столице Татарстана стартовал IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
«Аудитория Олимпиад стареет, Россия поддерживает идею Игр будущего». Как в Казани стартовал Международный спортивный форум
В рамках начавшегося 8 сентября в Казани форума «Россия – спортивная держава» прошло пленарное заседание «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях», в котором в числе прочих приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Разговоры о голе-фантоме Осипенко — в пользу бедных. Расклад для сборной России на концовку отбора ЧМ-2022
Гол Максима Осипенко, не засчитанный в концовке матче с Мальтой при счете 2:0 в пользу сборной России, почему-то продолжает будоражить болельщиков в сети. Но сейчас надо думать совсем о другом.
«Валера, верим!» пока работает. Как Россия победила Мальту и сохранила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022
В очередном поединке квалификации к чемпионату мира 2022 года российская сборная победила Мальту (2:0) благодаря голам Федора Смолова и Зелимхана Бакаева с пенальти. 
Результат забудется, память останется. Как Ярославль уступил Минску, впервые сыграв в день гибели команды
7 сентября 2021 года «Локомотив» провел исторический матч.
Вовремя вспомнили, что это не футбол… Как Россия с приключениями обыграла испанцев на волейбольном Евро
В своем предпоследнем матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу в Тампере российская сборная не без проблем обыграла скромную команду Испании в четырех сетах.
«Клюка быстро адаптируется, вся команда еще добавит». Вице-чемпион Олимпиады — о сборной России на Евро
Серебряный призер Олимпиады-2020, доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступлений сборной России на чемпионате Европы, в котором сам он участия не принимает.
Футбол, теннис и, конечно, бокс! Спорт в жизни Бельмондо, который предпочел рингу карьеру артиста
Второй день мир скорбит в связи с уходом на 89-м году жизни выдающегося актера Жан-Поля Бельмондо. Талантливый человек талантлив во всем - и, если бы не театр и кино, легендарный француз наверняка стал бы знаменитым спортсменом.
Теперь никто не поверит, что Ашрам победила Аверину честно! Почему Израиль отказался от участия в ЧМ
Скандальная победа израильской спортсменки в соревнованиях по художественно гимнастике на Олимпиаде в Токио, похоже, находит свое продолжение.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика