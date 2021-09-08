«Спартак» пристроил Мирзова, а «Краснодар» – Сулейманова. В РПЛ закрылось трансферное окно

Полузащитник Резиуан Мирзов так и не прижился на «Открытие Арене», опять просидел старт сезона на скамейке запасных и уехал в Химки. В команде Игоря Черевченко у него куда больше возможностей играть в футбол. Арендное соглашение подписано до конца сезона, однако следующим летом его контракт со «Спартаком» истекает, так что, видимо, стороны расстались навсегда.

В ночь на 8 сентября в России закрылось летнее трансферное окно, в ходе которого клубы РПЛ, по данным transfermarkt потратили 124 млн евро и остались в минусе на 26 млн. В последний день ТО произошло несколько заметных событий, но в большей степени по трансферам, которые так и не состоялись.

Армейцы пристроили оставшихся без игровой практики Вадима Карпова, Лассана Н’Диайе и Тиграна Аванесяна. Все трое отправились в аренду в «Текстильщик», идущий после девяти туров ФНЛ на 18-м месте.

Тигран Аванесян, Вадим Карпов и Лассана Н'Диайе - в Текстильщике https://t.co/dQ0aB64nVT pic.twitter.com/tf4HrZVV5C — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 7, 2021

«Краснодар»

Помимо Камболова покинул «быков» и воспитанник Магомед-Шапи Сулейманов. Правда, предварительно он продлил контракт на три сезона и отправился в аренду к дебютанту турецкой лиги «Гиресунспору». Понятно, что молодому футболисту нужна игровая практика, но выбор не самый очевидный, поскольку на игрока также претендовали «Нижний Новгород» и «Кайсериспор».

Магомед-Шапи Сулейманов проведёт оставшуюся часть сезона в турецком «Гиресунспоре».



Клубы достигли соглашения об аренде полузащитника на срок до 30 июня 2022 года.https://t.co/L4zvmOEYgN — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 8, 2021

«Ахмат»

Грозненцы за 230 тысяч приобрели у «Химок» 27-летнего нападающего Сенина Себая. Ивуариец за полгода в Подмосковье провел в РПЛ 14 матчей и записал на свой счет две результативных передачи.

Нападающий из Кот-д’Ивуара Сенин Себаи перешел в «Ахмат».

Контракт с игроком подписан на один год.



По решению клуба договор может быть продлён ещё на один год.

27 летний футболист играл в российских клубах «Балтика», «Тамбов»», «Химки». pic.twitter.com/FKEHilqNYe — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 7, 2021

«Арсенал»

Экс-защитник туляков Максим Беляев все же вернулся в команду после двухмесячной паузы. Летом у него истек контракт, но в последний момент стороны все же вернулись к сотрудничеству. Трудовой договор подписан на два сезона.

Также в Туле продолжит карьеру полузащитник Руслан Камболов, защищавший цвета «Рубина» и «Краснодара». У него контракт на год.

👏🏻👏🏻👏🏻Руслан, добро пожаловать в «Арсенал»!



ПФК «Арсенал» подписал контракт с Русланом Камболовым.



Приветствуем Руслана Камболова и желаем успешной игры в красно-желтой команде!



Подробности 👉https://t.co/55SGZwdGVj pic.twitter.com/4MK9IJuWrd — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 7, 2021

«Нижний Новгород»

Клуб Александра Кержакова серьезно усилился летом. В последний день к команде присоединился камерунский опорник Петрюс Бумаль, известный по выступлениям за «Урал», но последний сезон проведший в турецком «Эрзумспоре». Он стал 14-м новичком в команде. До него ее в том числе пополнили такие известные по выступлениям в РПЛ футболисты, как Артур Нигматуллин, Денис Ткачук, Андрей Синицын, Алексей Козлов, Павел Могилевец, Беким Балай и Иван Миладинович. Последний пришел в аренду.

СОРВАВШИЕСЯ ПЕРЕХОДЫ

«Зенит»

У питерцев были амбициозные планы, но они ограничились трансферами Клаудиньо (взамен Себастьяна Дриусси) и Станислава Крицюка (вместо Андрея Лунева), а также выкупом Дмитрия Чистякова. До последнего вокруг чемпионов России ходили слухи. Например, о попытке приобрести полузащитника «Бенфики» Рафу Силву за 30 млн евро (португальцы заблокировали переговоры, так как не успеют найти замену). Также стало известно, что ранее клуб не смог договориться с ЦСКА о переходе Николы Влашича, за которого предлагали 20 млн и Александра Ерохина, в результате чего он отправился в «Вест Хэм».

«Спартак»

Красно-белые так и не подписали нового опорника, хотя незадолго до закрытия трансферного окна потеряли еще и Алекса Крала, и, в общем-то, вновь остались без правого защитника (Роберт Бауэр, которым интересовались москвичи, в итоге оказался в «Сент-Трюйдене»). Новобранец Максимилиан Кофрие (он приехал как раз из этого бельгийского клуба) способен закрыть эту позицию, но она для него не профильная. Тем не менее, гендиректор клуба Евгений Мележиков не считает трансферную кампанию провальной, особенно если учесть, что в процессе «Спартак» покинул спортивный директор Дмитрий Попов.

ЦСКА

После срыва переговоров по переходу Саму Кастильехо из «Милана» армейцы надеялись переманить из «Барселоны» молодого вингера Алекса Кольядо, которого президент каталонцев Жоан Лапорта сравнил по таланту с Рикардом Пучем. Помимо красно-синих на игрока претендовал неназванный клуб из Турции, но несмотря необходимость игровой практики, игрок остался в родном клубе, хотя здесь сможет выступать только за вторую команду.

«Рубин»

Неожиданно остался в России Хвича Кварацхелия, продажа которого в Европу считалась вопросом практически решенным. Еще в начале августа его агент оценивал вероятность перехода в 85-90%, но никто так и не решился выложить за грузинского легионера требуемые 20 млн – ни «Милан», ни «Ювентус», ни «Тоттенхэм», которым приписывали интерес.