Владимир Федотов: В передачах нам не хватило хладнокровия, и точности в решающих ударах

- Обидно и досадно. Мы допустили ошибку, хотя об этом говорили. Говорили, что первые минуты очень важны и в этой зоне надо играть аккуратно. Пропустив, мы создавали, комбинировали, находили решения. Но в передачах не хватило хладнокровия, а также точности в решающих ударах. Это и помешало.

- Что не получилось, и все ли замены сработали?

- То, что мы имели – Бурмистров и Жо, вышли, добавили, создавали, выходили на ударные позиции. Жо бил удар со штрафного, но попал в перекладину. Были хорошие подходы, и организационные действия от Бурмистрова тоже имели место. Эти ребята усилили потенциал в атаке.

- «Динамо» чем-то удивило?

- Забив гол, они немного откатились и стали играть на быстрых атаках. Те острые моменты, которые создавались у наших ворот, возникали из-за наших ошибок. Защитники играли чуть неточно, рискованно и соперник использовал эти моменты в своих быстрых атаках. А так, к чему мы готовились, то соперник и показал. Хорошие, быстрые игроки. Понятно, что «Динамо» играло по счету после гола, и уделило пристальное внимание обороне. Но мы достаточно создавали и были ситуации, когда могли сравнять.