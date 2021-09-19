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Владимир Федотов: В передачах нам не хватило хладнокровия, и точности в решающих ударах
19 сентября 21:39
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Сочи"

Владимир Федотов: В передачах нам не хватило хладнокровия, и точности в решающих ударах

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после поражения от «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ ответил на вопросы журналистов.

- Обидно и досадно. Мы допустили ошибку, хотя об этом говорили. Говорили, что первые минуты очень важны и в этой зоне надо играть аккуратно. Пропустив, мы создавали, комбинировали, находили решения. Но в передачах не хватило хладнокровия, а также точности в решающих ударах. Это и помешало.

- Что не получилось, и все ли замены сработали?

- То, что мы имели – Бурмистров и Жо, вышли, добавили, создавали, выходили на ударные позиции. Жо бил удар со штрафного, но попал в перекладину. Были хорошие подходы, и организационные действия от Бурмистрова тоже имели место. Эти ребята усилили потенциал в атаке.

- «Динамо» чем-то удивило?

- Забив гол, они немного откатились и стали играть на быстрых атаках. Те острые моменты, которые создавались у наших ворот, возникали из-за наших ошибок. Защитники играли чуть неточно, рискованно и соперник использовал эти моменты в своих быстрых атаках. А так, к чему мы готовились, то соперник и показал. Хорошие, быстрые игроки. Понятно, что «Динамо» играло по счету после гола, и уделило пристальное внимание обороне. Но мы достаточно создавали и были ситуации, когда могли сравнять.

- В Кубке России «Сочи» не играет в ближайшее время. Это плюс для команды?

- У нас есть футболисты, которые были травмированы, и были с ОРЗ. Нам на руку, что сейчас, нет кубка. Есть время зализать раны и лучше подготовиться к следующему туру.

- Во втором тайме «Сочи» имел преимущество. Что помешало забить?

- Невезение и точность ударов. Отмечу вратаря соперника, который надежно сыграл.

- На последней минуте вы хотели выпустит Павлова, но не выпустили. Почему?

- В одном из эпизодов Маргасов держался за заднюю поверхность бедра. Времени оставалось уже мало, и он дал отмашку, что готов продолжать играть. Решили не терять время.

- Когда Барсов вернется?

- Обследование показало, что он готов переходить к более серьезным нагрузкам и скоро он вольется в общую группу. Но ему понадобится время, чтобы набрать хорошую форму.

источник: «Советский спорт»
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