Месси выиграл седьмой «Золотой мяч». Левандовски прокатили, а Роналду только шестой

Роберта Левандовски оставили без «Золотого мяча», и это несправедливо. По антуражу церемонии, на которой вручали награду журнала France Football, стало сразу ясно, что дело идет к седьмому призу для Лео Месси. Он прибыл в зал со всей семьей, сел в первом ряду в центре, в двух креслах от него расположился его друг и многолетний партнер по «Барсе» Луис Суарес, который и отдавал Лионелю на сцене «мячик» после оглашения результатов. А рядом был одноклубник Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе, сам на право стать первым точно не наигравший в 2021-м. Какие могли быть сомнения, что 33-летнего поляка прокатят.

Хотя многие были уверены, что лидер «Баварии» заслужил в этом году «Золотой мяч» больше, чем Лионель. Незадолго до церемонии бывший форвард «Марселя» и Франции Жан-Пьер Папен возмущался заранее, предполагая, что Месси снова отдадут главный приз.

«Он же не играл пять месяцев! Не могу понять, почему о нем так много говорят. В таком случае надо добавить в фавориты и Криштиану Роналду. Что сделал Месси для «ПСЖ» после победы на Кубке Америки? Забил один гол в Лиге 1, три - в Лиге чемпионов. У меня нет какой-то неприязни в отношении Месси, это один из самых великих игроков в истории. Но в этом году «Золотой мяч» он не заслужил».

О том, что очередной выбор Месси обесценит «Золотой мяч», писала авторитетная итальянская Corriere dello Sport. Из своих источников издание узнало за несколько дней до официального объявления, что все уже предрешено в пользу аргентинца. «Месси отдадут седьмой «Золотой мяч». Это будет издевательством над Левандовски и Жоржиньо», - с такой шапкой вышла газета.

Никто не спорит, что Месси крут, однако выигрыш Кубка Америки не мог перевесить вклад Левандовски в успехи «Баварии». Год назад награду не вручали, испугавшись раньше времени полного закрытия футбола по причине пандемии. Чемпионаты летом вернулись, но France Football ничего не изменил. Левандовски считался основным претендентом в 2020-м, причем безоговорочным, уже тогда раздавались мнения, что французский журнал просто не захотел вручать свой мяч польскому форварду.

Левандовски дали утешительный приз. Придумали, очевидно, специально под него, чтобы не выглядеть людьми крайне ангажированными. Роберта назвали лучшим нападающим. Как игрока, забившего больше всех за клуб и сборную. За год у поляка 64 мяча, у Роналду – 42, у Месси - 41.

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! 🦾 #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki