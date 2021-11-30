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Месси выиграл седьмой «Золотой мяч». Левандовски прокатили, а Роналду только шестой

В Париже в театре Шатле состоялась церемония вручения почетной награды «Золотой мяч», лучшему футболисту года
Месси выиграл седьмой «Золотой мяч». Левандовски прокатили, а Роналду только шестой
30 ноября 2021 01:06
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Twitter France Football

Роберта Левандовски оставили без «Золотого мяча», и это несправедливо. По антуражу церемонии, на которой вручали награду журнала France Football, стало сразу ясно, что дело идет к седьмому призу для Лео Месси. Он прибыл в зал со всей семьей, сел в первом ряду в центре, в двух креслах от него расположился его друг и многолетний партнер по «Барсе» Луис Суарес, который и отдавал Лионелю на сцене «мячик» после оглашения результатов. А рядом был одноклубник Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе, сам на право стать первым точно не наигравший в 2021-м. Какие могли быть сомнения, что 33-летнего поляка прокатят.

Хотя многие были уверены, что лидер «Баварии» заслужил в этом году «Золотой мяч» больше, чем Лионель. Незадолго до церемонии бывший форвард «Марселя» и Франции Жан-Пьер Папен возмущался заранее, предполагая, что Месси снова отдадут главный приз.

«Он же не играл пять месяцев! Не могу понять, почему о нем так много говорят. В таком случае надо добавить в фавориты и Криштиану Роналду. Что сделал Месси для «ПСЖ» после победы на Кубке Америки? Забил один гол в Лиге 1, три - в Лиге чемпионов. У меня нет какой-то неприязни в отношении Месси, это один из самых великих игроков в истории. Но в этом году «Золотой мяч» он не заслужил».

О том, что очередной выбор Месси обесценит «Золотой мяч», писала авторитетная итальянская Corriere dello Sport. Из своих источников издание узнало за несколько дней до официального объявления, что все уже предрешено в пользу аргентинца. «Месси отдадут седьмой «Золотой мяч». Это будет издевательством над Левандовски и Жоржиньо», - с такой шапкой вышла газета.

Никто не спорит, что Месси крут, однако выигрыш Кубка Америки не мог перевесить вклад Левандовски в успехи «Баварии». Год назад награду не вручали, испугавшись раньше времени полного закрытия футбола по причине пандемии. Чемпионаты летом вернулись, но France Football ничего не изменил. Левандовски считался основным претендентом в 2020-м, причем безоговорочным, уже тогда раздавались мнения, что французский журнал просто не захотел вручать свой мяч польскому форварду.

Левандовски дали утешительный приз. Придумали, очевидно, специально под него, чтобы не выглядеть людьми крайне ангажированными. Роберта назвали лучшим нападающим. Как игрока, забившего больше всех за клуб и сборную. За год у поляка 64 мяча, у Роналду – 42, у Месси - 41.

Роналду, обладатель пяти «Золотых мячей», на церемонию не приехал, а заодно разнес в пух и прах главного редактора France Football Паскаля Фарре. Португалец заявил, что тот лжет. «Если его послушать, то я признался ему, что главная моя цель заключается в том, чтобы обойти Месси по числу «Золотых мячей». Фарре солгал. Использовал мое имя для саморекламы себя самого и журнала. Это неприемлемо, когда человек, отвечающий за вручение престижной награды, обманывает. Это проявление неуважения к человеку, который всегда уважал France Football и «Золотой мяч».

Роналду в итоге не попал даже в пятерку, оставшись шестым. Впереди него оказались Н'Голо Канте из «Челси», занявший пятое место в голосовании, еще один француз - форвард «Реала» Карим Бензема (он четвертый), итальянец Жоржиньо из того же «Челси» стал третьим, ну и Левандовски с Месси.

В десятку вошли египтянин Мохаммед Салах из «Ливерпуля» (7-е место), бельгиец Кевин де Брейне из «Ман Сити» (8), и два одноклубника Месси - Килиан Мбаппе (9) и итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма (10). Последнему достался приз Льва Яшина как лучшему вратарю, с чем трудно поспорить. Евро для сборной Италии вытащил вратарь. Без него не видать бы команде Роберто Манчини золотых медалей чемпионов Европы.

Приз Kopa Trophy лучшему молодому игроку (до 21 года) получил 19-летний полузащитник «Барселоны» Педри, ставший серебряным призером Олимпиады и бронзовым на Евро-2020. Женский «Золотой мяч» выиграла также представительница «Барсы» - Алексия Путельяс выглядела блистательно в шикарном платье, выйдя на сцену. Президент каталонцев Жоан Лапорта в этот момент светился от счастья. Лучшим клубом года был признан «Челси». И тут возражений нет. Но Месси…

Надо отдать должное Лионелю. В своей речи он отметил многих, подчеркнул, что получил приз за Кубок Америки, но главное - не обошел стороной Левандовски. Понимая всю несправедливость ситуации, Лео заявил: «Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта. Конкурировать с тобой – большая честь для меня. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. France Football, полагаю, должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен быть у тебя дома».

С этим точно спорить бесполезно. Отдайте лучшему нападающему мира то, что он по праву заслужил.

источник: «Советский спорт»
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