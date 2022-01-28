Алексей Сафонов: «Зенит» имел право не отпускать Азмуна в сборную, но это похоже на обиду

Вчера Иран на стадионе «Азади» в Тегеране победил в отборочном матче ЧМ-2022 сборную Ирака (1:0) и гарантировал себе путевку в Катар. Кстати, на стадион впервые были допущены женщины.

У сборной Ирана сейчас 19 очков и твердое первое место в группе А зоне Азия (АФК), ниже второго иранцы точно не опустятся. Путевки в Катар получат сборные, занявшие два первых места. 1 февраля Иран сыграет со сборной ОАЭ.

Иран выиграл без своего главного бомбардира Сердара Азмуна. Напомним, «Зенит» не отпустил форварда в сборную.

Федерация футбола Ирана направила обращение в ФИФА, чтобы там провели расследование этого решения питерского клуба.

«Зенит» объяснил свое решение тем, что Иран поздно прислал вызов на Азмуна, в этом случае, согласно регламента, клуб имеет право сам принимать решение по футболисту.

Мол, Азмуну нужно готовиться к сезону, он сейчас не в форме. Логика в этом есть. Но, все же, самому Сердару, конечно же, очень хотелось довести дело со сборной до конца. Тем более, именно форвард «Зенита» является лучшим бомбардиром сборной Ирана в этой отборочной кампании. Сердар забил 9 (!) мячей в 11 играх. Рядом с ним располагается нападающий сборной Японии и «Ливерпуля» Такуми Минамино. На мяч больше на счету Гари Кейна (сб. Англии, Тоттенхэм) и Мемфиса Депая (сб. Нидерландов, Барселона).

- Прав ли «Зенит» в этой ситуации, не отпустив Азмуна в сборную?

- У «Зенита», видимо, есть обида на форварда – подписал контракт с «Байером» без их разрешения. Теперь клуб не получит за него компенсацию. Но это вопрос к менеджерам клуба, которые проморгали ситуацию, когда надо было продлевать контакт или думать о продаже игрока. Но это вопрос точно не к Азмуну. Юридически «Зенит» имел все основания не отпускать игрока в сборную.

- Перед этим было сообщение, что у Азмуна ковид, потом через день, что нет ковида – это показал второй тест. Это тоже одна из причин, плюс он не в форме.

- Азмун получает зарплату в клубе. Клуб в праве принимать решение по игроку.