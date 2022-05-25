Юран порадовал бывшую, «Оренбург» исполнил камбэк в концовке. Итоги стыков

Не успели мы отойти от драматичной развязки регулярного сезона, как стартовали стыковые матчи за право сыграть в РПЛ. Удивительно, конечно, что только во вторник, то есть за сутки до старта матча в Хабаровске, стало окончательно ясно, что моратория на вылет не будет и игры состоятся.

НЕТ МИРЗОВА – НЕТ АТАКИ

Первыми в 12:30 по московскому времени стартовали «СКА Хабаровск» и «Химки». Гости в этой встрече были фаворитами, но разница часовых поясов не раз играла на руку хабаровчанам. Так получилось и в этой встрече – пока химчане адаптировались, армейцы повели в счете. На 14-й минуте Эммерсон выпрыгнул выше всех при подаче углового и головой отправил мяч в сетку. Примечательно, что 195-сантиметровый конголезский защитник (2 матча за сборную) забил всего один мяч в 33 матчах сезона ФНЛ, а тут сразу забил клубу РПЛ.

Команда Алексея Поддубского, известного болельщикам по работе со СКА еще в РПЛ сезона-2017/18, где он проиграл все, что можно, в нынешнем сезоне делала ставку на строгую игру в обороне, свидетельством чему разница мячей в 38 турах ФНЛ: 48-38. В решающем матче от своего стиля армейцы не отходили, заблокировав доступ к своим воротам пятью защитниками.

Вопреки ожиданиям, химчане впали в ступор и не могли придумать, как доставить мяч в чужую штрафную. Это тем удивительнее, что наставник «Химок» Сергей Юран до февраля полтора года возглавлял Хабаровск, а покинул свой пост именно ради перехода в клуб РПЛ. Соответственно, и всех футболистов соперника, и самого Поддубского он хорошо знает. Вот будет номер, если «Химки» все равно отдадут СКА путевку в элиту!

Наверное, химчанам не хватало Резиуана Мирзова – атакующее трио в старте составили Илья Кухарчук (на острие), Неманья Главчич и Бутта Магомедов (чуть глубже). Двое последних мало играли в сезоне и на двоих записали одно результативное действие. Так что беззубой игре гостей впереди удивляться не стоит.

Беда Юрана в том, что и по ходу матча усилить игру ему было некем. Во втором тайме вышли Александр Долгов (2+1 за 394 минуты в РПЛ) и Максим Жумабеков (30 минут). Естественно, с их появлением острее у ворот Владимира Сугробова не стало. Даже до ударов в створ дело доходило крайне редко. СКА в контратаках был куда ближе ко второму голу.

Нервное состояние гостей вылилось в несколько неприятных эпизодов. Илья Лантратов, а затем и Гиа Григалава весьма недвусмысленно выразили недовольство тем, что местные болбои не торопились подавать им мяч. Серия грубых выражений и даже толчок одного из парней вратарем –пожалуй, самые обсуждаемые события этого матча.

ДВА ПЕНАЛЬТИ ДЛЯ «УФЫ»

«Оренбург» сам загнал себя в стыковые матчи. Команда долго лидировала в ФНЛ, но в пяти заключительных турах одержала всего одну победу и осталась только третьей, попав на пережившую в Казани катарсис «Уфу».

В этой паре команда РПЛ также была очевидным фаворитом, но на поле «Газовика» появилась не в оптимальном составе – Александр Беленов травмирован, Олег Иванов и Остон Урунов дисквалифицированы. Кроме того, в запасе остались Вячеслав Кротов и автор спасительного гола Дилан Ортис.

«Оренбург» отличается от СКА примерно всем – футболисты возрастные, но с опытом игры в РПЛ (Адесойе Ойеволе, Андрей Малых, Владимир Полуяхтов, Владимир Обухов и другие), а стиль игры намного более атакующий. Правда, в обороне у оренбуржцев караул, что и подтвердилось в середине первого тайма – вратарь Евгений Гошев полез за мячом, летевшим на голову Ренато Гойковичу, и выронил его из рук, после чего сзади пригнул в ноги подоспевшему Гамиду Агаларову. Лучший бомбардир РПЛ с пенальти был безукоризнен.

Хозяева на фоне клуба премьер-лиги смотрелись прилично. Особенно выделялся на фоне партнеров Джоэль Фамейе. Однако в завершении атак оренбуржцы действовали невнятно и свои шансы упустили, а в начале второго тайма получили еще один пенальти за фол на Ортисе, вышедшем на замену получившему повреждение Агаларову. Я бы назвал этот пенальти сколь легковесным (форварда подтолкнули, но не сильно), столь и судьбоносным – Владислав Камилов удвоил преимущество подопечных Алексея Стукалова.

Однако на этом игра была далеко не завершена. Напротив! Спустя 9 минут «Оренбург» отыграл первый гол – Гойкович оказался расторопнее всех после подачи со штрафного, – а в концовке пришел на помощь партнерам защитник Малых. Прямой удар со штрафного Николаю Титкову не удался, но он сохранил мяч, а Сычевой (оба вышли на замену) тонкой передачей в штрафную вывел на удар капитана, и тот с острого угла пробил Антона Чичкана.

До финального свистка «Уфа» практически уже только отбивалась (за исключением эпизода в компенсированное время, когда Ойеволе на ровном месте подарил мяч Тимуру Жамалетдинову и сбил его, получил прямую красную), но все-таки выстояла. В стыковых матчах действует правило гостевого гола, так что у башкирцев все равно осталось преимущество. Ответные матчи пройдут в день финала Лиги чемпионов 28 мая.

РПЛ. ПЕРВЫЕ СТЫКОВЫЕ МАТЧИ

«СКА Хабаровск» - «Химки» - 1:0 (1:0)

Гол: Эммерсон, 14.

«СКА Хабаровск»: Сугробов, Фомин, Эммерсон, Шищенко, Квеквескири, Гащенков, Мануйлов (Тихонов, 75), Д. Цаллагов, Караев (Брагин, 80), Алиев (Гаглоев, 83), Гонгадзе.

«Химки»: Лантратов, Волков, Тихий, Григалава, Боженов, Филин, Глушаков, Идову, Магомедов, Главчич (А. Долгов, 58), Кухарчук (Жумабеков, 58).

Предупреждения: Главчич, 41. Мануйлов, 42. Гонгадзе, 65. Григалава, 72. А. Долгов, 74. Фомин, 84. Сугробов, 90+2.

Судья: Москалев (Воронеж).

«Оренбург» - «Уфа» - 2:2 (0:1)

Голы: Агаларов, 20 с пенальти – 0:1. Камилов, 61 – с пенальти – 0:2. Гойкович, 70 – 1:2. Малых, 84 – 2:2.

«Оренбург»: Гошев, Ойеволе, Гойкович, Малых, Эктов, Полуяхтов (Титков, 62), Капленко (Хотулев, 90+5), Аюпов, Ковалев (Прудников, 77), Фамейе, Обухов (Сычевой, 62).

«Уфа»: Чичкан, Кабутов (Голубев, 56), Плиев, Никитин, Журавлев, Йокич (Сухов, 56), Касинтура (Жамалетдинов, 77), Фищенко, Камилов, Мрзляк (Емельянов, 90), Агаларов (Ортис, 56).