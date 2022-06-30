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«Я люблю Загитову» – футболист сборной Японии признался в любви российской фигуристке

Защитник сборной Японии по футболу Сеи Муроя признался в любви олимпийской чемпионке фигуристке Алине Загитовой.
«Я люблю Загитову» – футболист сборной Японии признался в любви российской фигуристке
30 июня 2022 15:37
автор: Юрий Волохов
автор фото: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)

Муроя выступает в немецкой Бундеслиге за «Ганновер». Признание в любви российской фигуристке появилось в телеграм-канале его одноклубника, бывшего игрока «Анжи» Гаэля Ондуа.

Дело в том, что Ондуа хоть и нигериец, но владеет русским. Он записал видео, где Муроя учится говорить по-русски. В этой фразе японец и признался в любви красавице Алине.

«Привет! Я из Японии. Мне нравятся люди из России. Я люблю Загитову», – сказал Муроя.

Ничего удивительного, что Загитову знают даже футболисты из Японии – в Стране восходящего солнца фигурное катание очень популярно, а фигуристки по популярности сравнялись с мировыми поп-звездами. Поэтому в Японии прекрасно знают наших великих девушек-красавец – Алину Загитову, Евгению Медведеву и других.

Загитова на сегодняшний день является первой и пока единственной в истории России фигуристкой-одиночницей, которая выиграла все титулы в мировом фигурном катании: чемпионат Европы в Москве (2018), чемпионат мира в Сайтаме (2019) и золотая медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане (2018).

После победы на чемпионате мира в Японии Загитова приостановила карьеру. Затем участвовала в качестве ведущий в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. А недавно она провела показательный боксерский поединок.

Загитова дебютировала на боксёрском ринге в рамках Дня московского спорта 25 июня в Лужниках. Ее спарринг-партнером был олимпийский чемпион Олег Саитов. Поединок начался с конфуза – ведущий мероприятия назвал Загитову Камилой Валиевой. Однако Алину это не смутило, она достойно провела поединок со знаменитым боксером.

источник: «Советский спорт»
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