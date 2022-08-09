Юран и Шалимов уволены. Кто следующий?

АЛЕКСАНДР БОРОДЮК, «Торпедо»

На высшем уровне у торпедовцев дела пока не ладятся – три матча из четырех они проиграли с запасом: «Сочи» (1:3), «Динамо» (0:4) и «Химкам» (1:3). На этом фоне ничья в Самаре (1:1) выглядит феерическим успехом.

Впрочем, стоит признать, что соперники на старте у москвичей были действительно сложными – два призера и команда-открытие прошлого сезона плюс очень бодрые при Сергее Юране «Химки», с учетом прошлого сезона выигравшие шесть матчей из девяти.

Кроме того, подбор исполнителей у Бородюка едва ли не самый слабый в лиге (15-й по стоимости состава). Автозаводцы сознательно сохранили костяк, завоевавший право играть в элите, но если впереди у них прорезаются хорошие отрезки (в Самаре нанесли 11 ударов, а с «Химками» – 14), то оборона стабильно напоминает решето. И нет уверенности в том, что Илья Кутепов сможет в одиночку решить эту проблему.

И все же торпедовцы в середине таблицы по большинству общих показателей (удары, владение и т.д.), однако сильно проседают более индивидуальным аспектам, зависящим исключительно от уровня мастерства исполнителей. Например, они худшие по выигранным верховым единоборствам, что автоматически делает их неконкурентными на втором этаже. А еще много фолят (4-е место в лиге) и мало нарушений провоцируют сами (15-е место).

Так что лично я бы не торопился с увольнением Бородюка по крайней мере до конца первого круга, ведь в ближайших турах ему по-прежнему будет непросто: помимо «Оренбурга» и «Урала» команду ждут встречи с «Зенитом», «Краснодаром», «Ростовом» и ЦСКА. Полный мешок очков собрать будет проблематично.

ЙОЗЕФ ЦИННБАУЭР, «Локомотив»

Сейчас модно ругать железнодорожников. Болельщиков можно понять – два очка в четырех турах ознаменовали худший старт команды с 2006 года. Тем не менее, и здесь все далеко не так однозначно.

В матче с «Пари НН» (1:1) красно-зеленым откровенно не повезло – они нанесли 18 ударов, в том числе усилиями Вильсона Изидора попали в штангу. В игре с «Ростовом» (2:2) подвел Алексис Бека-Бека, удалившийся на 65-й минуте. 0:5 в Петербурге выглядят пугающе, но все голы были пропущены, начиная с 63-й минуты, да и вообще на поле чемпиона мало кому удается сохранить лицо. В Краснодаре же (0:3) счет был равным уже до 78-й минуты, а два мяча из трех хозяева забили за счет гиперзвуковой скорости Олакунле Олусегуна, когда железнодорожники всем составом бросились отыгрываться.

По владению «Локо» в лиге восьмой, по ударам – девятый. Не самые мощные показатели, но и они далеки от тех, кто у москвичей в турнирной таблице. Эта ситуация во многом напоминает то, что происходило год назад со «Спартаком». До матча в Петербурге тот шел в тройке лучших по количеству созданных и допущенных голевых моментов и по ожидаемым очкам, а на деле болтался в середине таблицы. Так бывает, не обязательно искать в этих результатах закономерность.

К тому же железнодорожники все еще продолжают перестройку состава. Так, Бека-Бека уже по ходу сезона уехал в «Ниццу», а одним из основных опорников команды стал молодой Артем Карпукас. Примечательный факт, кстати – когда он на поле, «Локо» не пропускает. При этом в Краснодаре не играли травмированный Лукас Фассон и дисквалифицированный Дмитрий Баринов, а Рифат Жемалетдинов вообще пропускает первую треть чемпионата по состоянию здоровья. Это значимые потери для такой молодой команды – 23,2 года (моложе только «Краснодар» - 23).

Думаю, ближайшие пять туров могут стать для тренерского штаба определяющими: «Крылья Советов», «Оренбург» и «Ахмат» дома, «Химки» и «Факел» – в гостях. В этих играх «Локо» вполне по силам собрать десяток очков.

МИХАИЛ ГАЛАКТИОНОВ, «Пари НН»

Галактионова приглашали в Нижний Новгород для того, чтобы он изменил оборонительный футбол Александра Кержакова на более привлекательный, но пока визуальные впечатления (да, стремление видно) не подтверждаются статистически: 41,3% владения мячом и в среднем 10 ударов за матч – худшие показатели в лиге. Год назад было 41,2% и 9,2, соответственно. Можно сказать, что команда стала нацеленнее на ворота, но более мощной ее пока назвать сложно.

Главного тренера молодежной сборной можно понять. За полтора месяца межсезонья и четыре матча сложно изменить рисунок игры. Тем более, что и ситуация складывалась не в пользу «Пари НН». Так, в Черкизово пришлось закрыться из-за удаления Тимура Сулейманова в первом тайме, а у «Сочи» вообще мало кому удается отобрать мяч (58,2% владения мячом – второй показатель после «Зенита»).

Кроме того, три матча из четырех нижегородцы провели на выезде, тогда как в единственном пока домашнем матче выдали феерический второй тайм, в ходе которого отыграли два мяча у очень практичного ЦСКА. Пожалуй, первые выводы можно будет делать не раньше, чем через шесть туров: впереди матчи с «Ростовом», «Динамо», «Факелом», «Оренбургом» (дома), «Уралом» и «Ахматом» (в гостях).

МАРЦЕЛ ЛИЧКА, «Оренбург»

Подопечным чешского специалиста удается демонстрировать очень агрессивный яркий футбол – в матчах «Оренбурга» пока ни разу не было забито менее трех мячей. Да и 11-е место сложно назвать провальным для первого сезона после возвращения в РПЛ. Однако такой залихватски веселый футбол не вполне соответствует уровню исполнителей (по стоимости состава команда 13-я в лиге), так что если результаты пойдут на спад, могут последовать плачевные выводы.

Все-таки в обороне «Оренбург» пока смотрится слишком авантюрно – по четыре пропущенных мяча от «Крыльев Советов» и «Спартака» и два от «Ростова», тогда как устояли «газовики» лишь в домашнем матче с «Уралом», да и то лишь потому, что с 36-й минуты играли в большинстве.

Думаю, пока «Оренбурга» нет даже в зоне переходных матчей, рассуждать об увольнении Лички неправильно, но и в этом случае как минимум первый круг ему надо дать доработать, ведь в ближайших шести матчах команду ждут четыре выезда (Краснодар, Черкизово, Петербург и Нижний Новгород) при двух домашних матчах (с «Торпедо» и «Химками»). Зато потом принимать «Сочи», «Ахмат», ЦСКА и «Факел». Тогда и можно будет какие-то выводы.