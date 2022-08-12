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Почему две суперзвезды российского футбола и хоккея оказались никому не нужны?

Ну а как иначе квалифицировать ситуацию, когда чемпионат РПЛ давным-давно стартовал, в КХЛ вовсю играют предсезонные турниры, а герои ЧМ-2018 и Олимпиады-2018 до сих пор не нашли себе клубы!
Почему две суперзвезды российского футбола и хоккея оказались никому не нужны?
12 августа 2022 16:18
автор: Виталий Славин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Речь, понятно, об экс-капитане сборной Артеме Дзюбе и корейском спасителе от неслыханного позора Никите Гусеве. Болельщик любого российского клуба мечтал бы увидеть их в составе любимой команды, однако оба выжидают. А точнее, ищут варианты продолжения карьеры за границей.

Обоих можно понять. Футбольному гуру российского масштаба 22 августа стукнет уже 34, а за рубежом он так себя и не проверил.

Лучший бомбардир и нападающий золотой Олимпиады-2018, вице-чемпион пекинских Игр-2022 в июле справил тридцатилетие и в главной хоккейной лиге планеты отметился еще три года назад. Причем провел в НХЛ два полных сезона. Однако недосказанность осталась. Ибо как из «Нью-Джерси», так и из «Флориды», Гусеву пришлось уйти не по своей воле. Как говорит сам Никита, в «Девилз» его схарчил старорежимный коуч 62 лет от роду Линди Рафф, а в «пантерах» перед плей-офф элементарно не хватило времени раскрыться.

Похожая картина в прошлом сезоне наблюдалась у Дзюбы в «Зените». После того как в Санкт-Петербург прибыли центрфорварды Сергеев и Альберто, Артем капитально присел на скамью запасных. В основном стал выходить на замену. Поговаривают, на этой почве у габаритного нападающего возник конфликт с главным тренером Сергеем Семаком.

Ясно одно: при желании работу в России Гусев и Дзюба нашли бы в два счета. И за очень хорошие деньги. Которых им наверняка за бугром не дадут. К примеру, Никита остаток чемпионата НХЛ-2021 играл во «Флориде» за смешной для его уровня миллион долларов годовых. Он и сейчас не скрывает, что готов пойти на демпинг, только бы получить еще один шанс закрепиться среди сливок мирового хоккея. То есть доказать свою профессиональную состоятельность.

Артему сложнее. Заграницу пока даже на вкус не пробовал. Тем он заслуживает еще большего уважения. Продемонстрировать всем и, наверное, себе в первую очередь: я – мастер отнюдь не местного разлива. Разве это не мужественный поступок: бросить все привычное, где комфорт и спокойствие, и окунуться в неизвестность без каких-либо гарантий?!

Но что, если разобраться, главное в любом деле? Верить в себя! И настойчиво идти к цели. Чтоб потом, много лет спустя в кресле у телевизора в окружении внуков, можно было сказать:

- А я все-таки рискнул! Потому ни о чем не жалею. В спортивной карьере испробовал все.

Ну а вернуться на родину любимцы российских болельщиков всегда успеют. Илья Ковальчук и Павел Дацюк подтвердят.

источник: «Советский спорт»
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