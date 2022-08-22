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Футбол не прощает: «Зенит» додавил, Умяров не выдержал, сменившие тренеров синхронно проиграли

Впечатления от шестого тура РПЛ.
Футбол не прощает: «Зенит» додавил, Умяров не выдержал, сменившие тренеров синхронно проиграли
22 августа 2022 16:04
автор: Артем Зибрак
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«УРАЛ», «ХИМКИ», «ТОРПЕДО»: ТАК И НАДО – САМ ВИНОВАТ

Большинство матчей шестого тура чемпионата прошли под девизом «Футбол не прощает». В первую очередь речь о наказании поспешивших расстаться с тренерами «Химках», «Торпедо» и «Урале».

Двое последних ничего не сделали для своих наставников, чтобы обеспечить их качественным инструментарием, зато спрашивать решили по полной – Игорь Шалимов и Александр Бородюк были слишком быстро уволены, чтобы всерьез делать какой-то вывод об их работе. Однако проводившие первые матчи Виктор Гончаренко и Николай Ковардаев (номинально автозаводцев тренирует Николай Савичев) стартовали с поражений.

Торпедовцу, правда, изначально было крайне сложно – выезд в Петербург редко завершается успехом для кого бы то ни было. И все-таки то, что показала команда в гостях у чемпиона, назвать футболом язык не повернется. Это была скорее тренировка по отработке позиционных атак, в которой сине-бело-голубые действовали с ленцой, но все равно нанесли 38 (!) ударов и в концовке за счет глубины скамейки дожали соперника – вышедший на замену Иван Сергеев забил сам, а Малкому помог отличиться также появившийся после перерыва Александр Ерохин.

С подмосковной командой все еще печальнее. Все в курсе, как и почему уволили Сергея Юрана. Николая Писарева это не смутило, и в двух первых играх у руля команды он получил закономерные 1:6 от «Ахмата» и «Локомотива». При том, что грозненцы не столь опасны на чужих полях, а железнодорожники к тому моменту не побеждали ни разу. Зато в обоих случаях на замену выходил Илья Садыгов, так что о тренерском кресле Писареву беспокоиться не приходится. Просто жаль, что на наших глазах разрушаются такой хороший коллектив и репутация классного в прошлом футболиста.

Лично моих симпатий никто в этом трио команд в нынешнем сезоне не заслужит… «Так и надо — все говорят. Так и надо — сам виноват». Да, в моем арсенале есть песни Игоря Корнелюка. Сам в шоке.

«КРЫЛЬЯ» УЖЕ НЕ ТЕ

Футбольная справедливость прослеживается и в падении результатов «Крыльев Советов». В прошлом сезоне в Самаре создали очень привлекательную команду на основе воспитанников «Чертаново» под руководством хорошо с ними знакомого Игоря Осинькина. И даже бизнес-модель руководства прокачивать и продавать за хорошие деньги своих футболистов логична. Но уж больно резко разбирают игроков.

Зимой ушли Иван Сергеев, Никита Чернов и Данила Пруцев, спустя полгода были проданы Антон Зиньковский и Владислав Сарвели. Все это не могло не сказаться на результатах, ведь изначально выступление молодой команды было неким феноменом, и так просто заменить лидеров невозможно. А тут еще к шестому туру самарцы получили предложение от «Спартака» по Роману Ежову.

Правда или нет, но отыгравший пять матчей от звонка до звонка защитник даже не попал в заявку, а «Крылья» довольствовались домашней ничьей с «Факелом», пятиматчевой серией без побед и 10-м местом в таблице. И ведь не сказать, что исход не справедлив – слишком уж хозяева зависят от эффективности Максима Глушенкова (5 ударов из 16), чем заметно обедняют свою игру (0,8 – 0,64 по xG).

Локальную справедливость зафиксировало табло после финального свистка в Ростове-на-Дону. К 83-й минуте сочинцы вели в счете 2:0, а игравший лучше «Ростов», казалось, выдохся. Однако гости рано расслабились и едва не потеряли вообще все.

Сначала вышедший на замену Степан Мельников красиво уложил мяч в угол из-за пределов штрафной, а затем связка Даниил Уткин – Николай Комличенко уже в четвертый (!) раз в сезоне организовала гол со стандарта. Следом Виктор Мелехин получил вторую желтую карточку (ему на это потребовалось четыре минуты), но хозяева не остановились и под финальный свисток заработали еще и пенальти, который не смог реализовать Уткин.

Так команда Валерия Карпина напомнила о своем характере и доказала, что никогда нельзя опускать руки, заодно наказав соперника за досрочное завершение игры. К решающему отрезку поле покинули Виктор Ангбан, Артур Юсупов и Владислав Сарвели. Дело-то вроде было сделано…

«БЫКИ» НАБИРАЮТ СКОРОСТЬ

В категорию «справедливость со знаком плюс» я бы в первую очередь отнес домашние победы ЦСКА и «Краснодара» с разницей в два мяча. Оба клуба славятся дальновидностью своих руководителей, стабильностью и отсутствием резких движений. При этом краснодарцы вознаграждены за веру в свою идею – атакующий комбинационный футбол в исполнении собственных воспитанников. В награду им три победы и ничья в четырех последних турах.

Индивидуально салютую Алексею Ионову и Джону Кордобе. Первый регулярно подвергается критике (в том числе и мной), а весной был чуть ли не единственным опытным полевым игроком «горожан», но не сдался и не бросил товарищей, так что гол-красавец в ворота «Оренбурга» (красиво закрутил мяч в дальний угол) полностью заслужил. Второй не мог забить пять туров, не реализовав даже пенальти, но тоже не отчаялся, продолжал пользоваться доверием тренера и все-таки прервал сухую серию. Дальше больше?

ШИКАРНО ЗАБИВАЕТ ДАЖЕ НАБАБКИН

Армейцы летом все-таки сменили тренерский штаб, но в своем стиле выбрали единственный правильный в России вариант с Владимиром Федотовым. Тот быстро поставил команде игру, так что даже 0:3 в Петербурге не выбили ее из колеи. Сегодня ЦСКА – самая результативная команда лиги (16 голов в шести турах). Если забивает даже Кирилл Набабкин (да как – с лета в касание под перекладину!), значит, мы имеем счастье наблюдать за становлением голевой машины.

КЕРК СИЯЕТ В ПОДМОСКОВЬЕ

За верность курсу наконец награжден и «Локомотив», вынесший еще недавно бодрые «Химки» 3:0. Немецкий вектор железнодорожников не ругает только ленивый, но Марвин Комппер продолжает ставить тот футбол, в который верит, и вот он стал приносить результат.

«Локо» был на порядок сильнее соперника, а не имевший ни одного результативного действия в сезоне Гирано Керк записал на свой счет 1+1. Москвичи настолько поверили в себя, что даже целый тайм в меньшинстве (об абсурдном удалении Марко Мампасси скажу отдельно) не пошатнул их шансов на победу. Напротив, уже под занавес встречи они довели счет до разгромного.

Как и «Локо», первую победу в сезоне добыл столь же твердо идущий против ветра критики «Пари НН». Я уже не раз писал о том, что Михаил Галактионов на свой страх и риск в короткие сроки стал радикально менять игровые принципы команды. Сколь сложно футболистам перейти от оборонительной модели к атакующей, могут рассказать, например, в мадридском «Атлетико», где Диего Симеоне в прошлом сезоне в очередной раз застрял в полупозиции и не достиг успеха ни впереди, ни сзади.

У Галактионова постепенно получается. Показательно, что у него уже самая прессингующая команда лиги – в среднем за матч 21 прессинг-действие на чужой половине (согласно Instat, лучший показатель РПЛ), из них 9 удачных (столько же у «Зенита» и «Спартака»). Это подчеркивает не только высокую выучку привыкающих к новым требованиям игроков, но и отличную физическую готовность.

Матч в Екатеринбурге подчеркнул агрессивный стиль игры нижегородцев – они совершали отбор в 64,81 метра от чужих ворот (лучший показатель в туре) при том, что средняя статистика по лиге составила аж 75,4 метра. То же касается и потерь – в 34,19 метра от чужих ворот при 39,2 метра в среднем по РПЛ. Ближе к чужой штрафной в туре теряли мяч только футболисты «Зенита» (25,4) и «Спартака» (30,1).

Ну, а гол нижегородцев прямо сквозь центральную ось поля – ода комбинационной игре: Николай Калинский пропустил мяч на партнера, а Вячеслав Кротов и Иброхимхалил Юлдошев разыграли эффектную стеночку, в ходе которой первый пяткой (!) вывел товарища на ударную позицию. Для меня это гол тура, потому что требовал слаженных действий от нескольких игроков, а не вспышки гениальности от одного исполнителя.

ОШИБКА УМЯРОВА – НЕ КАРМА, А НЕДОСТАТОК МАСТЕРСТВА

А вот центральный матч тура логике не поддается. Думаю, и Славиша Йоканович, и Гильермо Абаскаль испытали после игры смешанные чувства. «Спартак» предстал столь же динамичным и комбинационным, как и на старте чемпионата – почти не отдавал мяч, а при потере шел в высокий прессинг (по данным understat, PPDA, то есть количество передач на оборонительное действие, составило всего 4,92), был быстр и легок в движении мяча… Но толком ничего действительно значимого не создал.

Динамовцы, в свою очередь, защищались низком блоком, из штрафной выбирались с адским трудом, к воротам Александра Селихова доставляли мяч почти только на стандартах и не показали никакой системной игры в атаке (и вообще нанесли лишь один удар в створ), однако были куда ближе ко второму голу – Даниил Домин попал в штангу, а Роберто Фернандес едва не сломал перекладину.

Единственный гол в этой встрече был забит после чудовищной ошибки Наиля Умярова, обрезавшегося под не самым энергичным прессингом. Велик соблазн подогнать вопрос под ответ и сказать, что здесь имела место карма, ведь атаковал спартаковца Фомин, которого Наиль сбил с панталыку в решающий момент финала Кубка России, но если честно, куда логичнее выглядит другое объяснение – такой большой по объему работы и динамичный футбол дается Умярову с трудом, потому ему уже не удались несколько игр на старте сезона. Пока у него не очень получается сочетать скорость принятия решений с чистотой исполнения, или, говоря простым языком, недостает мастерства.

СИДЕНКОВ, ТЫ КТО ВООБЩЕ?!

Молю бога, чтобы не был причин писать о судействе, но зла не хватает. Особенно раздражает мысль о том, что это наследие, которое оставил нам Ашот Хачатурянц, которого принято так хвалить за судейскую реформу, отстранения, полиграфы и прочее. Вот только уровень судейства за два года не повысился ни на йоту, так что все это разговоры о намерении, а не достижении результата. Если бы он был тренером, получил бы отставку еще до конца первого круга.

На сей раз «убил» Иван Сиденков, получивший первое назначение на уровне РПЛ в 2022 году. Знающие люди говорят, что был травмирован, хотя последним до сих пор назначением для него был матч «Спартак» - «Локомотив» в ноябре 2021-го. В нем он удалил Руслана Литвинова и Тина Едвая и своими рандомными решениями (так их охарактеризовал коллега Игорь Рабинер) взбесил вообще всех.

На сей раз ему подсобил сидевший на ВАР Артем Любимов, позвавший главного к монитору после фола Мапасси на Резиуане Мирзове. Будучи вдвоем на фланге (впереди – никого) они на скорости боролись за мяч, и защитник выставил руку, не пуская оппонента, а тот лицом нащупал ладонь и рухнул, как будто его шашкой порубили. Нарушение налицо, желтая – тоже (срыв перспективной атаки), но прямая красная?! Показательно, что комментаторы, пока рефери совещались, на основании повторов пару минут вообще оценивали вероятность «фола последней надежды», но никак не грубую игру.

Да, все знают о принятом решении удалять за грубый удар локтем в лицо, и оно сколь сурово, столь и, наверное, справедливо, ведь велика вероятность нанести травму. Да и вообще – голову спортсменов надо беречь. Но в данном эпизоде ни о каком ударе не шло речи в принципе, тем более, об ударе локтем. Решение об удалении по итогам такого единоборства – надругательство над здравым смыслом. Если Сиденков и Любимов такие неженки, пусть идут работать в библиотеку, а в РПЛ им делать нечего.

ДЕКОРАЦИИ НА ТРЕНЕРСКОЙ СКАМЕЙКЕ

И в заключение. «Сочи» тренирует Вадим Гаранин, а формально главным числится Александр Точилин. В «Локо» та же ситуация с Марвином Комппером и Йозефом Циннбауэром, теперь в «Торпедо» ту же схему разыгрывают Ковардаев и Савичев. Из сравнительно недавних примеров вспоминается, как так же прикрывался «Краснодар», когда у Мурада Мусаева не было лицензии.

И знаете, я ничего не имею против клубов. Вот видят они тренером того или иного специалиста, и пусть. Но зачем тогда это дурацкое правило, что главным может работать только обладатель лицензии PRO, если оно все равно не соблюдается и легко обходится? Если клубы могут даже не скрывать своих намерений. Если РФС не может контролировать исполнение собственных правил, их надо отменять. Иначе оно приводит только к таким вот бессмысленным декорациям на тренерских скамейках.

источник: «Советский спорт»
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