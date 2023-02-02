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Валерий Овчинников: Мы грохнули звездный «Днепр», Карпин отдал две голевых и ЦСКА его забрал

Сегодня исполнилось 54 года главному тренеру сборной России и «Ростова» Валерию Карпину. Знаменитый российский тренер Валерий Овчинников был первым наставником Карпина в таллинском «Спорте».
Валерий Овчинников: Мы грохнули звездный «Днепр», Карпин отдал две голевых и ЦСКА его забрал
02 февраля 2023 16:52
автор: Юрий Волохов

- Я пришел в таллинский «Спорт» в 1986 году, там был совсем юный Валера Карпин, - вспоминает Валерий Викторович, который уже давно живет в Таллине. – Ему тогда не было еще и 17 лет. Предыдущий тренер хотел его отчислить: мол, совсем еще молодой, зачем он нужен? А мне Валера чем-то приглянулся, даже не могу сказать, чем. Я возглавил «Спорт» и Валеру оставил.

Следующий сезон он почти не играл, но на тренировках работал наравне со всеми.

Перед сезоном 1988 года мы поехали на сборы в Сочи. Там собиралась почти вся высшая лига. Надо сказать, что с нами команды из вышки всегда с удовольствием играли. И вот мы сыграли с «Днепром», который тренировал Кучеревский. И выиграли 2:1.

- Тогда «Днепр» был суперзвездным, серебро взял в 1987 году. Протасов в очередной раз стал лучшим бомбардиром (как раз после сезона-1987 Протасов и Литовченко перешли в киевское «Динамо». – Прим. авт.).

- «Днепр» был очень сильный, говорю же, Кучеревский тренировал, с которым у меня были очень хорошие отношения. Так вот, «Днепр» мы обыграли, а Карпин две голевых отдал. Потом с «Зенитом» 1:1 сыграли, но судья для «Зенита» ничью сделал в концовке. Там, в Сочи, Карпин и попал в поле зрения ЦСКА, его быстро в Москву забрали.

- Карпин ершистый, как вам с ним работалось?

- Отношения у нас были нормальные, рабочие. Все шероховатости Валера оставлял за пределами поля. Я же видел в нем футболиста с хорошим потенциалом.

- Как вам его тренерская карьера?

- Не могу сказать, что Валерий мой воспитанник, но могу сказать, что я приложил руку к тому, чтобы в российском футболе появился вначале очень хороший футболист Карпин, а потом и хороший тренер.

- Что хотели бы пожелать имениннику?

- Здоровья, остальное он зубами выгрызет.

источник: «Советский спорт»
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Валерий Овчинников: Мы грохнули звездный «Днепр», Карпин отдал две голевых и ЦСКА его забрал
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