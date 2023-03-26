«Спартак» продолжает жаловаться на судей. Следующая инстанция – ООН? 

Все видели, как после окончания матча «Спартак» – «Факел» главный тренер хозяев Гильермо Абаскаль энергично направился к судейской бригаде во главе с Владиславом Безбородовым. Похоже, в таком гневе интеллигентного испанца даже его подчиненные не видели. Они быстро представили последствия этой встречи в центре поля, и целой толпой, не без труда, сдержали Абаскаля и увели его в подтрибунное помещение. Это было 11 марта.

И был еще матч, тоже на «Открытие Арене», с «Уралом», когда у Абаскаля возникли серьезные претензии к арбитру Виталию Мешкову.

ФК «Спартак»

И вот 17 марта руководство «Спартака» в лице гендиректора Евгения Мележикова и представителя тренерского штаба в лице Гильермо Абаскаля провело ту самую встречу с судьями. Арбитров представляли глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и Виталий Мешков.

По мнению Мележикова, встреча прошла в дружеской и конструктивной обстановке. Хотя позже Каманцев назвал это «вызовом на ковер». Полностью согласен, по-другому это мероприятие не назовешь. «Спартак» устроил выволочку арбитрам, а Мешков в конце признал ошибки и даже извинился.

- Если вы так хотите пообщаться с руководителями футбольного клуба, достаточно на такой встрече присутствия главы департамента. Мешкова-то зачем туда потащили? Подставили его, - возмутился в интервью «Советскому спорту» арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

ФК «Спартак»

Создан прецедент: такого еще не было в истории нашего футбола, чтобы клуб вызвал арбитров на беседу, как к директору школы, вызывают родителей провинившихся школьников. А если завтра «Динамо» или ЦСКА потребует такую встречу?

- Открыли ящик Пандоры, создали прецедент. Нужно было найти какие-то другие ходы. Мешков начудил в матче «Спартака» с «Уралом». Достаточно было выступить с заявлением: ситуация изучена, приняты меры. Но нельзя было соглашаться на эту встречу, - уверен Хусаинов.

Но на этом руководство «Спартака» не успокоилось. Вчера президент РФС Александр Дюков встретился с членами совета директоров «Спартака». На ней тоже обсуждалось судейство.

Совершенно понятно в этой связи возмущение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

- Такая встреча нам интересна только если все вместе. Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному. У всех есть вопросы. Одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда», — цитирует Федотова «СЭ».

А теперь внимание вопрос: «Спартак» на этом закончит гнобить судей, или продолжит писать виртуальные челобитные с жалобой на них? Если продолжит, то, в какие инстанции - в ООН, Римскому папе?