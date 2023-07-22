Малкома нет, а победа есть. «Зенит» реализовывал большинство лучше, чем СКА

Первый тур российской премьер-лиги в самом разгаре. Наш чемпионат традиционно преподносит сюрпризы, в стартовых двух встречах «Динамо» и ЦСКА потерпели поражения, а «Краснодар» и «Урал», соответственно, занесли в свой актив по три очка. Следующими на очереди стояли «Пари НН» и «Зенит».

Действующий чемпион России знатно пошумел в это межсезонье. Команду то и дело сотрясали слухи об уходе звёздных бразильцев. Первым о своем желании покинуть питерский клуб уведомил Вендел. Полузащитник пропустил всю предсезонку и игру за Суперкубок. Сейчас игрок находится в России, но лишь с целью того, чтобы уговорить руководство клуба отпустить его. Также сине-бело-голубых покинул Далер Кузяев, россиянин наконец-то смог уехать в Европу, он пополнил состав французского «Гавра».

Но это всё цветочки по сравнению с тем, что «Зенит» может покинуть главный бомбардир и ключевой игрок команды - Малком. Последний месяц в прессе активно обсуждают предложение саудовского «Аль-Хиляля». Шейхи серьёзно нацелились на русского бразильца. Перед матчем с «Пари НН» главный тренер питерцев Сергей Семак подтвердил факт переговоров и оставил игрока на скамейке запасных. Вместо него в составе появился Зелимхан Бакаев.

ФК "Зенит"

«Зенит» в ауте

Довольно неожиданно, но именно нижегородцы смотрелись гораздо лучше в первом тайме. Команда Сергея Юрана играла на равных с действующим чемпионом, а также нашла ключ к своему успеху в аутах. Дважды в начале матча и ещё один раз перед перерывом, Живоглядов с правого фланга опасно вбрасывал мяч из-за боковой, и все три раза в штрафной «Зенита» становилось опасно. В двух случаях Калинский бил из пределов штрафной. Однако совсем немного не хватало точности этим попыткам.

Не новость, что Юран уделяет особое внимание стандартам, но к аутам, кажется, «Зенит» не был готов. Да и к высокому прессингу Севикяна и Сулейманова тоже. Питерцы откровенно были в роли догоняющих в первом тайме. По моментам сине-бело-голубые практически ничего не создали за целых 45 минут.

ФК "Зенит"

Для «Зенита» ситуация на поле была такая же грустная, как и в матче с ЦСКА. Тотальное владение в 82% было полностью стерильным. Кроме удара Кассьерры в перекладину питерцы ничего не занесли в свой актив. В перерыве Сергею Семаку предстояло провести очень серьёзную работу и встряхнуть команду.

Поймали на ошибках

Однако во втором тайме ситуация не стала кардинально отличаться от того, что зрители в Нижнем Новгороде увидели за первые 45 минут. «Зенит» продолжал владеть мячом, но всё это было бесцельно. Ровно до того момента, как защитник «Пари НН» Виктор Александров решил пойти в довольно жёсткий стык.

Судья Сергей Иванов тут же остановил игру и принял решение показать красную карточку. Да, нарушение было, но то, что оно тянуло на откровенное удаление – пожалуй, нет. Юран также негодовал по этому поводу, но что поделать.

ФК "Зенит"

Буквально уже в следующей атаке в большинстве представители клуба из Санкт-Петербурга создали свой самый опасный момент в этой встрече. Заброс в штрафную, там его принимает Бакаев, которого почему-то никто не держит. Скидка на Кассьеру, и тут колумбиец не простил. Мяч прошил сетку. Таким образом, игроки Нижнего попали в очень неприятную ситуацию, но впереди у них было около 30 минут, чтобы попробовать отыграться в меньшинстве.

Скамейка решает

Однако после удаления вернуться в игру команде из Нижнего Новгорода так и не удалось. Все попытки создать опасность у ворот соперников захлебывались еще на подходе к чужой штрафной. Да ещё и скамейка не особо позволяла усилить игру, в отличие от перестановок в стане «Зенита». Сутормин и Мантуан значительно усилили давление.

На 83-й минуте питерцы организовали быструю атаку. Караваев протащил мяч по флангу и прострелил на всю ту же Кассьеру. Колумбиец был сегодня просто великолепен. Второй удар в створ и второй гол. Удаление откровенно нивелировало шансы «Пари НН» отыграться.

И без лидеров нормально

ФК "Зенит"

В итоге «Зенит», несмотря на довольно валидольный первый тайм, после перерыва откровенно проехался по сопернику. Такой реализации большинства может позавидовать даже СКА. Несмотря на отсутствие лидеров, Сергей Семак доказывает, что способен держать марку.