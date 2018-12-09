Арбитр Еськов как художник-символист, или два симптома золотой лихорадки

Футбол 09 декабря 2018 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – о многозначительных деталях матча «Краснодар» – «Уфа» (1:1).

Арбитр матча «Краснодар» – «Уфа» Алексей Еськов, возможно, и не подозревал, сколь забавно его манера работы смотрелась со стороны. Один штрафной в сторону гостей, второй, третий – и всякий раз человек со свистком решительно препятствовал быстрому продолжению игры, с редкостной педантичностью, скрупулезностью, дотошностью отодвигая мяч на каких-то полметра-метр и позволяя уфимцам спокойно принять оборонительную стойку. Другого такого формалиста среди коллег Еськова еще нужно поискать.

Не на то место встали! Это выглядело прямо-таки многозначительной метафорой в художественном исполнении арбитра. Ибо в случае победы «Краснодар» впервые в истории выходил, хотя бы на пару часов, в лидеры чемпионата России. И Еськов всеми доступными судейскими средствами словно просил хозяев с этой инициативой, скажем так – не торопиться. Да и четвертая желтая карточка Спайича, дисквалифицирующая серба на первый весенний матч со «Спартаком», была достаточно самобытной.

Собственно, симптом возможной золотой гонки и соответственно золотой лихорадки обнаружился еще в предыдущем туре. И, само собой, тоже в матче с участием «быков». Когда коллега Еськова Иванов в эпизоде с явным фолом на Куэве в штрафной «Урала» захотел увидеть нечто прямо противоположное. Как говорится, – дорога ложка к обеду: мигом вспомнилось, что за Ивановым не в первый раз (классический пример из матча «Зенит» – «Спартак» незабываем) замечена эта интересная способность – легко принимать черное за белое.

А теперь я скажу то, чего читатель, опираясь на зачин этого комментария, верно, не ждет. Так вот: «Краснодару» потеря двух очков с «Уфой» пойдет только во благо. Вот представьте: дожали бы «быки» гостей в своем привычном ключе, взял бы да споткнулся «Зенит» с «Рубином» – и… Почти три месяца завороженно смотреть на гордо возвышающееся во главе таблицы имя «Краснодар» – да это же реальный стресс и шок! Причем грозящий перейти в хронический, за три месяца-то. Для команды, чей список спортивных достижений пока скудноват.

Словом, первая попытка переворота в верху таблицы не задалась, и это нормально. С одной стороны, «Уфа» мало того что сама в острой турнирной ситуации, так еще и верховодившему всю осень «Зениту», как бы выразиться, – не чужая. С другой – и хозяева, пожалуй, впервые под руководством Мурада Мусаева испытали творческий зажим от близости первого места. Да, с Кононовым и Шалимовым им нередко случалось впадать в ступор – но вот с молодым и бойким командиром игры это произошло впервые. Где-то пасы в недодачу, где-то сдержанность-опасливость в открываниях. Только молодые Игнатьев и Сулейманов, не ведающие прежней клубной ментальности – «Искусство ради искусства» – не сбавили в остроте.

Итого. Если уж «Краснодару» выпадет в этом сезоне радость возглавить таблицу, то проще ему будет сделать это весной в рабочем, так сказать, порядке. Не зацикливаясь на этом историческом факте. Лучше пусть зимует не дергаясь.

Да и «Зенит» не стоило лишний раз нервировать. Своей боевитой осенью он заслужил право спокойно перезимовать.

авно какРав