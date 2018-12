«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Барсой» и влез в плей-офф ЛЧ. «Интер» – теперь в ЛЕ

Ну ладно-ладно, не такие, как в группе С, но тоже ничего. «Тоттенхэм» спорил с «Интером» за вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов. У команд было равное количество очков (по 7), но по дополнительным показателям лучше были англичане. Таким образом им оставалось сыграть не хуже миланцев. Но задача не самая простая, ведь «Интер» играл дома против аутсайдера ПСВ, а «шпоры» должны были выжить на «Камп Ноу» против «Барселоны».

Полурезервный состав «Барсы» - с Муниром, Аленьей, Артуром, Мирандой – не должен был расслаблять. Костяк из основных игроков на поле все равно вышел, на скамейке остались Пике, Альба, Видаль, Бускетс, Суарес и Месси.

У «Тоттенхэма» появился самый мощный состав из всех возможных. Здесь вам и Кейн с Эриксоном, и Алли с Соном, и Вертонген с Льорисом. Да, не было Санчеза и Дембеле с Ваньямой, но и без них можно было попробовать навязать борьбу немотивированной «Барселоне».

В итоге лондонцы сразу вырыли себе яму. В простейшей ситуации после выноса мяч подобрали каталонцы и решили все в простейшем эпизоде. На 7-й минуте Дембеле забрал мяч себе, выиграл забег у молодого и никому неизвестного Уокера-Питерса, убрал Уинкса и четко пробил под Льорисом. Как же легко бежал французский вингер, как на тренировке! Можно было поставить какую-то летнюю песню, дать ему в руки бутылку ледяной газировки, нацепить очки, а вместо бутс – шлепанцы. И все равно бы он забил!

I can't believe Dembele's pace IRL. If that's what 89 PAC in FIFA is bro I dunno 😂

Далее – сонное царство практически до перерыва. Лишь на последних минутах «Барселона» вновь проявила класс в паре эпизодов. Сначала Ракитич на 44-й минуте с линии штрафной едва не удвоил преимущество, а мгновение спустя Коутиньо, продравшись через лес защитников закрутил в дальний угол, но угодил в штангу. «Барселона» не напрягаясь могла забить три. Потуги «Тоттенхэма» не вылились даже в один нормальный момент.

«Тоттенхэм» был все дальше от плей-офф. Лондонцы выглядели чересчур паршиво, хотелось, чтобы этот матч скорее закончился. Первый реальный момент возник только на 51-й минуте, когда Кейн добежал по правому полуфлангу до штрафной и зарядил в небеса. Затем уже Сон мощно дал издали, но четко в руки Силессену. Месси и Суарес вышли на поле в середине второго тайма, но ни на что это не повлияло. Стало даже хуже – у гостей появилось больше моментов, они стали ближе к голу.

Как только не лупил «Тоттенхэм» по воротам Силессена, ну не залетал мяч за ленточку. Вратарь даже с нее мяч забирал, изгалялся как мог, но не давал ему нырнуть в сетку. В итоге судьбоносного гола пришлось ждать до 85-й минуты. Быстрая атака англичан привела к голу. Ламела протащил мяч по центру, отдал его в штрафную левее на Кейна, а тот прострелил вдоль ворот, где оказался Моура. Лукас замкнул прострел, а Силессен, творивший чудеса всю вторую половину вечера, оказался бессилен.

Is this the goal to send @SpursOfficial through?



Well played Harry Kane and right place right time Lucas Moura 🔥