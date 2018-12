Моуринью получил предложение из России! Увольнение португальца взорвало сеть

Большинство мемов посвящены предполагаемой реакции на увольнение Жозе двух французских футболистов – Антони Марсьяля и Поля Погба, с которыми у «особенного» в последнее время отношения в конец разладились.

Наши западные коллеги вспомнили все последние случаи, когда Моуринью покидал свои клубы досрочно.

Говорят, даже сайт «Манчестер Юнайтед» упал под натиском фанатов Никогда еще не был мир так един, или, если по-английски, «соу юнайтед». Все ненавидят Моуринью.

MAN UNITED'S OFFICIAL SITE HAS CRASHED. NEVER HAS THE WORLD BEEN SO UNITED THAN AT THIS MOMENT. EVERYONE HATES JOSE MOURINHO 😆😆😆

Дружище, сколько раз тебя увольняли клубы премьер-лиги?

Это стандартный мем: Моуринью держит футболку с первым номером и надписью «уволен» вместо фамилии.

Кстати, у Жозе уже есть предложение по работе. Первым сориентировался… наш «Урал». В твиттере уральский клуб написал: «Дорогой Моуринью, насколько мы понимаем, вы ищите, чем бы заняться. Дело вот в чем: у нас есть замечательный автобус, которым мы пользуемся лишь до и после игры. Есть мысли?»

Dear Mr Mourinho,

As far as we know you might be looking for something to do. Here's the point - we have a beautiful bus which we use only before and after the games, any thoughts? 😉 pic.twitter.com/nuyFddYTms