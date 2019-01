Гвардиола победил Клоппа. «Ман Сити» идеально перестроился и грохнул «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (2:1) в центральном матче 21-го тура АПЛ. О возможно главном матче второго круга в Англии – в репортаже «Советского спорта».

В центральной встрече 21-го тура АПЛ, в первом топовом матче чемпионата Англии в этом году сошлись «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Действующий чемпион отпустил главного конкурента уже на семь очков и рухнул на третье место в АПЛ. В случае победы, «Ливерпуль» мог не только отрываться от второго места («Тоттенхэма») на 9 очков, но Клопп мог взять свои слова обратно. Немец постоянно говорит, что «Сити» - лучшая команда на Земле прямо сейчас. Интересно, что Гвардиола считает иначе.

Состав «МС» удивил. Гвардиола запаял фланги под Мо Сахала и Садио Мане, выставив на краях обороны домоседом Эмерика Ляпорта и Данило. В середине поля вместе с Фернандиньо вышли Бернарду Силва и его испанский однофамилец Давид. Впереди – мощнейшее трио Стерлинг – Сане – Агуэро и пиковая 4-3-3 в матче против топ-соперника.

Here we go! ⚽️



City XI | Ederson, Danilo, Stones, Kompany (C), Laporte, Fernandinho, Silva, Sane, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Walker, Gündogan, De Bruyne, Mahrez, Otamendi, Jesus



Presented by @haysworldwide 🔵 #mancity pic.twitter.com/Nd3GwZ0BnC