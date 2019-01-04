Гвардиола победил Клоппа. «Ман Сити» идеально перестроился и грохнул «Ливерпуль»

Футбол 04 января 2019 01:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (2:1) в центральном матче 21-го тура АПЛ. О возможно главном матче второго круга в Англии – в репортаже «Советского спорта».

«ЛИВЕРПУЛЬ» ОТОРВЕТСЯ НА 9 ОЧКОВ?

В центральной встрече 21-го тура АПЛ, в первом топовом матче чемпионата Англии в этом году сошлись «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Действующий чемпион отпустил главного конкурента уже на семь очков и рухнул на третье место в АПЛ. В случае победы, «Ливерпуль» мог не только отрываться от второго места («Тоттенхэма») на 9 очков, но Клопп мог взять свои слова обратно. Немец постоянно говорит, что «Сити» - лучшая команда на Земле прямо сейчас. Интересно, что Гвардиола считает иначе.

Состав «МС» удивил. Гвардиола запаял фланги под Мо Сахала и Садио Мане, выставив на краях обороны домоседом Эмерика Ляпорта и Данило. В середине поля вместе с Фернандиньо вышли Бернарду Силва и его испанский однофамилец Давид. Впереди – мощнейшее трио Стерлинг – Сане – Агуэро и пиковая 4-3-3 в матче против топ-соперника.

У «Ливерпуля» всего два изменения в составе, но не критично. В основу вернулся Джеймс Милнер и с первых минут, что удивительно, вышел Джордан Хендерсон. Видимо, оба британца появились на поле сразу, чтобы по ходу игры можно было усилить структуру в середине благодаря огненному Джердану Шакири и, кто знает, Наби Кейта. Ну а в атаке монстры и гении, которых качать не перекачать. Речь конечно о Мане, Салахе и Роберто Фирмино.

КОСМИЧЕСКИЙ АГУЭРО. 250 ГОЛОВ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ

Гвардиола действительно извлек уроки из последних матчей против Клоппа. Благодаря Данило и Ляпорту на флангах обороны Пеп решил проблему свободных зон для Салаха и Мане. Защитники почти не ходили вперед и не оставляли за собой гектары пространства. «Ливерпуль» вынужденно атаковал через середину и почти не совался на фланги. Первый и по-настоящему опасный момент в игре случился именно благодаря провалу «Сити» по центру. Фланги не успели сузиться и в после крутого розыгрыша Фирмино и Салаха почти один-на-один на 19-й минуте вывалился Мане. Сенегалец пробил в штангу, после чего Ляпорт вынес мяч из пустых ворот в руки Эдерсону. Затем от рук голкипера мяч снова полетел в ворота, но и там успел Ляпорт. Как показала техника, всего несколько миллиметров – и гол был бы засчитан, Эмерик вынес с линии.

Справедливость подарила пару моментов и «Сити». Сане так часто разрывал слева, что ему можно было простить даже татуировку с собой на спине. Лерой несколько раз остро врывался в штрафную и простреливал, но все блокировал ван Дейк. Тогда в игру вступил папочка. Слева наброс на ближнюю штангу на Агуэро на 41-й минуте выполнил Силва, после чего Кун зацепился за мяч и с разворота как следует бабахнул под перекладину в ближний угол. Агуэро забил в седьмом подряд матче против «Ливерпуля» на «Этихаде», это его 250-й гол в национальных чемпионатах Англии, Испании, Аргентины и большая заявка на победу в этой встрече.

«СИТИ» ПРЕВРАТИЛСЯ В «ЛИВЕРПУЛЬ» И ПОБЕДИЛ

После перерыва многое изменилось. «Сити» стал агрессивнее, фланги раскрылись, появился контрпрессинг. В каком-то смысле «Манчестер» скопировал соперника. Это позволило закупорить «Ливерпуль» на своей половине и серьезно осложнить команде Клоппа выход из обороны. Зон появилось больше, но мяч туда проникал хуже. В какой-то момент игра раскрылась и пошла игра до одного момента. Сначала привез Эдерсон, когда далеко вышел из ворот на перехват, и уже с ленточки мяч выносил Компани.

А потом Фирмино все-таки сравнял. Подача из глубины поля пошла на левый край, где никто ну успел за Робертсоном. Защитник в касание перевел мяч на противоположный фланг, где одинокий Роберто в падении замкнул подачу. Мощно! Загорелась земля на «Этихаде», вспыхнул стадион.

«Сити» с выходом Гюндогана перешел на зеркальные 4-2-3-1 («Ливерпуль» во втором тайме), движения в середине прибавилось. Хозяева стали все чаще ловить соперника на контратаках, потому что «Ливерпуль» побежал отыгрываться. В итоге на 73-й минуте Агуэро увел за собой Александер-Арнольда, а в его зону влетел Сане. Лерой пробил четко в дальний угол и мяч от штанги нырнул в ворота. Ну теперь точно Сане можно простить татуировку нарцисса.

Ну а потом – все или ничего для обеих команд. Сначала Агуэро не смог переиграть Алиссона, затем уже Эдерсон спас свою команду после коварного удара Салаха. Но еще одному голу не было суждено случиться. «Ливерпуль» проиграл впервые в сезоне, Гвардиола одержал сотую победу в «Сити», а чемпионская гонка набрала еще парочку оборотов. Непобедимых в Англии снова нет.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – 2:1 (1:0)

Голы: Агуэро, 40; Сане, 72 – Фирмино, 64

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани (Отаменди, 88), Данило, Стоунз, Лапорт (Уокер, 86), Сильва (Гюндоган, 65), Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане, Агуэро.

«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум (Старридж, 86), Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 57), Мане (Шакири, 77), Салах, Фирмино.

Предупреждения: Компани, 31; Лапорт, 45; Силва, 89; Эдерсон, 90+5 – Ловрен, 20; Вейналдум, 38