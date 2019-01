«Тоттенхэм» снова обыграл «Челси» на «Уэмбли». Такого не было с шестидесятых

НЕНУЖНЫЙ КУБОК ЛИГИ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ БЕЗ ТРОФЕЕВ

Кто бы что ни говорил о Кубке лиги, как бы ни называл этот турнир второсортным, а для Маурисио Почеттино и Маурицио Сарри даже такой трофей станет большим событием. Ведь эти два тренера так ничего в своей карьере и не выиграли. Почеттино выводил “Тоттенхэм” на игру в качестве главного тренера лондонцев в 250-й раз. У Сарри пока нет такой классной статистики, зато его команда считалась фаворитом, хотя бы на бумаге.

“Тоттенхэм” вышел в привычной в последнее время 4-4-2 с Кейном и Соном в нападении, Эриксоном и Алли под ними, а также Сиссоко и Уинксом в середине. В обороне – Триппьер, Алдервейрелд, Санчес и Роуз, а в рамке Гассанига, а не чемпион мира Льорис.

У “Челси” тоже основной состав. Из молодых в старте появился только перспективный Каллум Хадсон-Одои, рядом с ним в нападении сыграли Виллиан и Азар. Гости действовали по 4-3-3 без нападающего, в середине играли Жоржиньо, Канте и Баркли. Защищали Кепу опытные Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер и Алонсо.

“ТОТТЕНХЭМ” НЕ МОЖЕТ – VAR ПОМОЖЕТ

Главное действующее лицо первого тайма – Кейн. Англичанин бил через себя, и рубился с защитниками, постоянно стягивал на себя внимание соперника и тем самым создавал зоны для Сона. «Челси» плохо работал в середине поля, атакующую тройку не пускали даже в штрафную. Приходилось бить издали, но получалось как-то слишком просто для вратаря. С Жоржиньо играли так плотно, что иногда казалось будто его и нет на поле. Даже Канте ходил вперед – настолько «Челси» было тяжело вскрывать «Тоттенхэм».

А Кейн продолжал солировать. На 24-й минуте заброс на Харри привел в замешательство всех арбитров на «Умэбли». Кейн шикарно открылся в зону, в штрафной его сбил Кепа. Вратарь долго спорил с Майклом Оливером, но видео-ассистент увидел пенальти. Кейн четко пробил с точки и вывел свою команду вперед. Харри забил 160-й гол за родной клуб. Кстати Кейн первый игрок в истории «Тоттенхэма», забивший 20+ голов в пяти сезонах подряд.

