«Тоттенхэм» снова обыграл «Челси» на «Уэмбли». Такого не было с шестидесятых

Футбол 09 января 2019 01:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Тоттенхэм» минимально победил «Челси» (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

НЕНУЖНЫЙ КУБОК ЛИГИ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ БЕЗ ТРОФЕЕВ

Кто бы что ни говорил о Кубке лиги, как бы ни называл этот турнир второсортным, а для Маурисио Почеттино и Маурицио Сарри даже такой трофей станет большим событием. Ведь эти два тренера так ничего в своей карьере и не выиграли. Почеттино выводил “Тоттенхэм” на игру в качестве главного тренера лондонцев в 250-й раз. У Сарри пока нет такой классной статистики, зато его команда считалась фаворитом, хотя бы на бумаге.

“Тоттенхэм” вышел в привычной в последнее время 4-4-2 с Кейном и Соном в нападении, Эриксоном и Алли под ними, а также Сиссоко и Уинксом в середине. В обороне – Триппьер, Алдервейрелд, Санчес и Роуз, а в рамке Гассанига, а не чемпион мира Льорис.

У “Челси” тоже основной состав. Из молодых в старте появился только перспективный Каллум Хадсон-Одои, рядом с ним в нападении сыграли Виллиан и Азар. Гости действовали по 4-3-3 без нападающего, в середине играли Жоржиньо, Канте и Баркли. Защищали Кепу опытные Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер и Алонсо.

“ТОТТЕНХЭМ” НЕ МОЖЕТ – VAR ПОМОЖЕТ

Главное действующее лицо первого тайма – Кейн. Англичанин бил через себя, и рубился с защитниками, постоянно стягивал на себя внимание соперника и тем самым создавал зоны для Сона. «Челси» плохо работал в середине поля, атакующую тройку не пускали даже в штрафную. Приходилось бить издали, но получалось как-то слишком просто для вратаря. С Жоржиньо играли так плотно, что иногда казалось будто его и нет на поле. Даже Канте ходил вперед – настолько «Челси» было тяжело вскрывать «Тоттенхэм».

А Кейн продолжал солировать. На 24-й минуте заброс на Харри привел в замешательство всех арбитров на «Умэбли». Кейн шикарно открылся в зону, в штрафной его сбил Кепа. Вратарь долго спорил с Майклом Оливером, но видео-ассистент увидел пенальти. Кейн четко пробил с точки и вывел свою команду вперед. Харри забил 160-й гол за родной клуб. Кстати Кейн первый игрок в истории «Тоттенхэма», забивший 20+ голов в пяти сезонах подряд.

Harry kane goal penalty decision #TOTCHE is that a penalty or not? pic.twitter.com/0Mp820ilru — Radio GENERAL (@Asfrancisoffi1) 8 января 2019 г.

У соперника были попадания в каркас. Сначала Канте замкнул прострел Алонсо на ближнем углу и попал в штангу, а затем Хадсон-Одои едва не закинул за шиворот Гассаниге. Вратарь в последний момент вытащил из дальней «девятки» мяч, свалившийся с ноги юного вингера.

КОНТРПРЕССИНГ НАШЕ ВСЕ

Физическая готовность «Тоттенхэма» поразила. После перерыва команда Почеттино прибавила в агрессии, появился контрпрессинг. Благодаря этому футболисты «Челси» часто терялись, вынужденно ошибались и редко подходили к воротам. Фрагментарно удавалось просочиться через фланги, но ни одна из атак не несла серьезной опасности. «Челси» продолжал бить издали, без изюминки. А «шпоры» потихоньку садились к своим воротам и мечтали уже поскорее выйти в финал Кубка лиги. В полуфинальной стадии «Тоттенхэм» играл 15-й раз, чаще удавалось только «Ливерпулю» (17).

Непривычно было видеть «Тоттенхэм» в формате автобуса. Прагматичный футбол Почеттино позволил его команде минимально, сухо и снова обыграть «Челси» на «Уэмбли». Последний раз такое было в середине шестидесятых. Ответная игра между командами состоится 22 января на «Стемфорд Бридж», победитель пары сыграет в финале с «Бертон Альбион» или «Манчестер Сити».