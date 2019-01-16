Первый трофей Роналду в Турине. «Ювентус» выиграл у «Милана» Суперкубок Италии

Футбол 16 января 2019 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Прежде чем засчитать победный мяч португальца, арбитры обратились к VAR и офсайда в его положении не усмотрели.

Эй, а как же права женщин?

Европейский футбол все активнее продается на международном уровне. Проводить Суперкубки страны лидеры европейского футбола все чаще предпочитают за границей. Так, около 30 млн евро оказалось достаточно для того, чтобы руководители итальянской федерации футбола согласились закрыть глаза на права человека и невозможность женщинам прийти на стадион в Саудовской Аравии без сопровождения мужчины. Три Суперкубка из пяти ближайших пройдут на Аравийском полуострове.

#ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the morning of the #SuperCup Final#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/BSJ9BvWtVR — AC Milan (@acmilan) 16 января 2019 г.

Впрочем, для итальянцев это не первый опыт. Еще в 1993 году матч Суперкубка «Милан» – «Торино» (1:0) проходил в США, а в 2016 году – в Катаре, где положение женщин не лучше, чем в Саудовской Аравии. Но скандал разразился только сейчас.

Тем не менее, несмотря на активность критиков, контракт на проведение матчей в Саудовской Аравии был подписан, и матч «Ювентус» – «Милан» прошел на 65-тысячном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда. Утверждается, что в день матча у женщин проблем с проходом на стадион не было. Поверим на слово?

Роналду в основе, Игуаин – в запасе

На внутриитальянской арене «Ювентус» очевидный фаворит в любом противостоянии, и эта игра не стала исключением. Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, впервые ставший чемпионом Италии как раз с «Миланом», проиграл три предыдущих финала Суперкубка из четырех («Наполи», «Милану» и «Лацио») и не хотел наступать на те же грабли. С первых минут на поле вышли и Алекс Сандро с Жоао Канселу, и Дуглас Коста с Криштиану Роналду. Не попал в заявку только травмированный Марио Манджукич. В его отсутствие позицию на острие занял Пауло Дибала.

Его визави Дженнаро Гаттузо удивил решением оставить на скамейке запасных Гонсало Игуаина. От аргентинца ждали, что он станет супербомбардиром россонери и будет тащить команду к трофеям, но на неделе он потерялся на поле сам и стал проситься в Лондон, где местный «Челси» ищет себе форварда. Вместо Игуаина впереди вышел Патрик Кутроне.

Травмы помешали принять участие в игре Маттиа Кальдаре, Лукасу Биглии, Джакомо Бонавентуре, а Сусо пропустил встречу из-за дисквалификации.

Типично итальянский футбол

Первый тайм прошел в равной борьбе и почти без голевых моментов. Лучшую возможность имел футбольный клон крайнего защитника Марсело (с той только разницей, что играет справа) Канселу. Португалец подключился к атаке по своему флангу, получил мяч, вошел в штрафную и сильно пробил в сантиметрах от дальнего угла. Но в других эпизодах защитники «Милана» справлялись с давлением соперника и не позволяли беспрепятственно бить из пределов штрафной по воротам Джанлуиджи Доннаруммы. Как итог – ни одного удара в створ его ворот за 45 минут.

С середины тайма туринцы прибрали инициативу к ногам и вынудили соперника перейти на контратаки, но сбились на фланговую игру, а в отсутствие высоченного Манджукича замкнуть подачу в штрафную оказалось некому. В «Реале» этим славился Криштиану Роналду, но в этой встрече он действовал в основном на флангах и в центре появлялся только когда производил смену позиции. За 45 минут он нанес два удара, но оба пришлись мимо ворот Доннаруммы.

А единственное попадание на счету Хакана Чалханоглу, трижды бившего по воротам Войцеха Щенсны. Перед свистком на перерыв поляк продемонстрировал чудеса реакции, отбив в сторону мяч после пушечного выстрела турецкого полузащитника. Этот удар оказался единственным, нанесенным в створ обеими командами за тайм. Еще три были заблокированы, а девять – прошли мимо цели.

Показательна статистика владения мячом к перерыву. 60% времени находясь в ногах футболистов «Юве», более 50% времени он провел в середине поля.

VAR на стороне «старой синьоры»

Гаттузо, игравший у Аллегри в «Милане» в 2010-2012 годах, что-то запомнил о работе своего бывшего наставника. В перерыве он провел подкрутил винтики в работе миланского механизма и в первые 15 минут второго тайма переигрывал своего оппонента. Красно-черные стали выше действовать в обороне и резче переходить центр поля, в результате чего провели три подряд быстрых контратаки. В одной из них Кутроне подхватил мяч на линии штрафной и сильным выстрелом сотряс перекладину.

Россонери не повезло, и туринцы не стали испытывать судьбу, прижав соперника к штрафной. Пока камеры раз в три-пять минут выхватывали из группы разминающихся Игуаина, Роналду отозвался на подачу Миралема Пьянича и, опередив защитников, головой воткнул мяч в сетку. Несколько минут арбитр Лука Банти выслушивал мнение коллег из VAR-комнаты, после чего определил отсутствие у португальца офсайда (вполне справедливо) и гол засчитал.

Стоп-кадр момента голом Роналду подтверждает, что вне игры не было.

Banti chiamato dal #VAR, espulso #Kessié. Non fosse giusto, ci sarebbe qualcosina da dire sulla disponibilità dei servi col fischietto, e su questa immagine, pensando anche al fuorigioco chiamato a #Cutrone nel primo tempo. Ma che importa, viva tutti. #JuventusMilan pic.twitter.com/lWQC7Nb1FV — ComunqueMilan (@ComunqueMilan) 16 января 2019 г.

Игуаин же продолжал смотреть футбол со стороны и появился на поле лишь спустя 10 минут. А завершал «Милан» игру в меньшинстве после удаления Франка Кессье, получившего красную карточку за грубый фол против Эмре Джана в центре поля.

Банти вновь обратился к VAR, и вновь техника оказалась на стороне «Юве». После того, как хавбек покинул поле, интрига приказала долго жить. Команды Аллегри редко отдают такое преимущество. Так получилось и на сей раз. «Ювентус» уверенно довел матч до победы, став победителем Суперкубка Италии в восьмой раз в истории. Туринцы стали лидерами по этому показателю, опередив как раз «Милан», у которого, соответственно, семь побед.

На внутренней арене «Юве» одержал 19-ю победу в 21 матче сезона (серия А, Кубок и Суперкубок страны) при двух ничьих. Похоже, что туринцы должны быть одними из первых топ-клубов, желающих объединиться в суперлигу. В Италии «старой синьоре» откровенно скучно и делать нечего.

«Ювентус» – «Милан» – 1:0 (0:0)

Гол: Роналду (Пьянич), 61

«Ювентус»: Щенсны, Канселу, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич (Джан, 65), Бентанкур (Бернардески, 86), Матюиди, Коста (Хедира, 89), Дибала, Роналду

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Родригес, Сапата, Романьоли, Бакайоко, Кессье, Пакета (Игуаин, 71), Кастильехо (Борини, 71), Чалханоглу, Кутроне (Конти, 79)

Предупреждения: Чалханоглу, 21. Сандро, 26. Пьянич, 44. Кастильехо, 45+2. Романьоли, 74. Калабриа, 82. Родригес, 87. Дибала, 90+4

Удаление: Кессье, 73

Судья: Лука Банти