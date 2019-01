Первый трофей Роналду в Турине. «Ювентус» выиграл у «Милана» Суперкубок Италии

Европейский футбол все активнее продается на международном уровне. Проводить Суперкубки страны лидеры европейского футбола все чаще предпочитают за границей. Так, около 30 млн евро оказалось достаточно для того, чтобы руководители итальянской федерации футбола согласились закрыть глаза на права человека и невозможность женщинам прийти на стадион в Саудовской Аравии без сопровождения мужчины. Три Суперкубка из пяти ближайших пройдут на Аравийском полуострове.

