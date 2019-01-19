«Арсенал» ударил по слабым местам и победил «Челси». Эмери – пять, Сарри – двойка

Футбол 19 января 2019 23:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Арсенал» дома победил «Челси» (2:0) в центральном матче 23-го тура АПЛ.

ОЗИЛ СНОВА В ЗАПАСЕ

Никого не удивил стартовый состав «Арсенала». Эмери хотел отыграться за первый круг (победа «Челси»). Но о рисках речи не шло. Месут Озил опять остался на скамейке, хозяева вышли в 4-3-3. Ворота Бернда Лено защищал Сократис, Лоран Косьельни, Сеад Колашинац и Эктор Бельерин. В опорной зоне мощный кулак Джака – Торрейра – Гендузи. В атаке Аарон Рэмзи, Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

🚨 TEAM NEWS 🚨



🗞 Here's how we line up to face @ChelseaFC#ARSCHE — Arsenal FC (@Arsenal) 19 января 2019 г.

«Челси» опять без нападающих. Сарри пытается вылепить из Эдена Азара какого-то Дриса Мертенса, и это только мешает. Хотя итальянца понять можно: нападающие в его распоряжении не очень-то забивные – Оливье Жиру и Альваро Мората. Поэтому вместе с Азаром впереди вышли схожие по манере Виллиан и Педро, под ними диспетчеры Жоржиньо и Матео Ковачич, а также опорник Нголо Канте. Из последнего тренер почему-то тоже пытается слепить кого-то другого. В обороне – Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Давид Луис и Сезар Аспиликуэта.

ЭМЕРИ ИДЕАЛЬНО РАЗОБРАЛ СТАНДАРТЫ «ЧЕЛСИ»

Кажется, главный тренер «Арсенала» провел неделю за просмотром стандартов «Челси». И это логично, ведь команда Маурицио Сарри пропускает после штрафных чрезвычайно много. «Арсенал» почти не подавал с первого раза, сначала хозяева предпочитали разыгрывать. Как оказалось, у «Челси» действительно проблемы при перестроении в своей штрафной. Та же история с фланговыми подачами. Крайние защитники «Челси» чересчур увлекались атакой, в особенности – Маркос Алонсо.

Герой встречи первого круга провел ужасный матч. Первый гол пришел как раз с его фланга. На 17-й минуте Бельерин классно прошел справа и прострелил на ближний край штрафной, где оказался Ляказетт. Француз принял и тут же качнул защитников, освободив себе зону перед вратарем. Острый угол Александра не смутил, он зарядил в ближнюю «девятку». Кепа выручить не смог, так быстро руки не выбрасывает даже Давид Де Хеа.

На стандартах «Челси» все так же проваливался, а в атаки ходил редко. Гости натужно проходили опорную зону, по краям тоже было сложно. «Арсенал» сбавил обороны по сравнению с началом матча, но все равно превосходил мертвого соперника. На 39-й минуте после очередного розыгрыша стандарта вторым темпом в штрафную загрузил Сократис. Защита «Челси» проворонила Косьельни и Лоран в падении плечом красиво переправил мяч в ворота по сказочной дуге. Косьельни забил в девятом подряд сезоне в АПЛ.

Sokratis volley assist and koscielny shoulders goal 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/0tU4tMWNno — Lockie Lancaster (@LockieLancaster) 19 января 2019 г.

КАКОЙ ЖЕ «ЧЕЛСИ» МЕРТВЫЙ!

Как все просто. «Арсенал» не только сломал «Челси» благодаря четко подмеченным косякам при стандартах, но и компактно закрыл Жоржиньо. Эмери не первый, кому это удалось, и, видимо, не последний. Сарри не сделал выводов из последних игр или просто пока еще не успел изменить футбол в середине. «Арсенал» практически полностью отказался от атаки после перерыва и сосредоточился на мощных оборонительных построениях. Со временем Эмери понял, что этого не требуется. Ведь «Челси» мертвый!

Можно было грузить на Жиру, скатиться к футболу каменного века, но Сарри отказывался. Поэтому и проиграл. У «Челси» отсутствовали голевые моменты, во втором тайме команда не ударила по воротам даже три раза. Куда это годится? «Челси» прикинулся «Арсеналом», будто заболел его вирусом и проиграл важный матч конкуренту за место в Лиге чемпионов. При этом проблем у Эмери все равно больше, но сегодня его спасла тактическая гибкость. Сарри никогда не откажется от своего футбола, в этом была проблема «Наполи». Возможно этой станет проблемой «Челси».

«Арсенал» – «Челси» – 2:0 (2:0)

Голы: Ляказетт, 14; Косьельни, 39

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Колашинац, Бельерин (Эль-Ненни, 72), Косьельни, Торрейра, Джака, Гендузи, Рэмзи (Мэйтленд-Найлз, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68)

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Азар, Канте, Педро (Хадсон-Одои, 80), Ковачич (Баркли, 63), Виллиан (Жиру, 68), Жоржиньо

Предупреждение: Луис, 37, Баркли, 90+5