«Арсенал» ударил по слабым местам и победил «Челси». Эмери – пять, Сарри – двойка

Никого не удивил стартовый состав «Арсенала». Эмери хотел отыграться за первый круг (победа «Челси»). Но о рисках речи не шло. Месут Озил опять остался на скамейке, хозяева вышли в 4-3-3. Ворота Бернда Лено защищал Сократис, Лоран Косьельни, Сеад Колашинац и Эктор Бельерин. В опорной зоне мощный кулак Джака – Торрейра – Гендузи. В атаке Аарон Рэмзи, Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

