«МЮ» прошел «Арсенал» в Кубке Англии. Были драка, кровь и 10 добавленных минут

Кажется «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретились в Кубке Англии слишком рано. По вывеске и внутрибританскому значению это топ-вывеска для финала. Несколько дней назад «Арсенал» победил «Челси» (2:0) в АПЛ, а «МЮ» в принципе не проигрывает после прихода Уле-Гуннар Сульшера.

«Арсенал» отнесся к игре с «МЮ» со всей серьезностью, в старте вышли самые лучшие. Ворота Петра Чеха защищали Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Сократис, Лоран Косьельни и Сеад Колашинац. В полузащите появились Лукас Торрейра и Гранит Джака, а Александру Ляказетту и Пьер-Эмерику Обамеянгу помогали Алекс Ивоби и Аарон Рэмзи.

