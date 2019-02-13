Футбол 13 февраля 2019 16:03 Источник: «Советский спорт»

28 марта 2019 года в Москве пройдет международная конференция «Арена Форум 4.0». Ключевое бизнес-событие в области строительства и управления спортивными сооружениями состоится на новой московской площадке «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина», объединяющей под одной крышей футбольный стадион и многофункциональную крытую арену, способную принимать мероприятия, концерты и соревнования самого высокого уровня.

Главными темами «Арены Форум 4.0» станут:

• Проектирование и строительство спортивных сооружений: все этапы от концепции до сдачи, типичные ошибки и способы их избежать, BIM-технологии и взаимодействие с государством

• Оснащение арен: железо и «облака», безопасность и безбарьерность, спортивные технологии и самые комфортные решения для зрителей

• Эффективное управление спортивными объектами: регламенты, бюджеты, бизнес-модели, маркетинг и дополнительные источники дохода

«Арена Форум» хорошо известна профессиональному сообществу, и в 2019 году ожидается, что в конференции примут участие около 500 делегатов из 13 стран. Это руководители стадионов, топ-менеджеры спортивных лиг и федераций, представители государственных структур, строительных организаций, проектных бюро, производителей и поставщиков оборудования, управляющие маркетинговых и ивент-агентств. Дополнит насыщенную деловую программу специализированная выставка, на которой участники «Арены Форум» смогут ближе познакомиться с самыми современными технологиями для спортивных объектов.

Завершит день грандиозная церемония вручения профессиональной премии Sport Business Awards, на котором буду названы лучшие сооружения, проекты, компании и менеджеры отрасли.

Конференцию «Арена Форум 4.0» проводит «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Стратегический партнер – «ВТБ Арена Парк».

Прошедшие конференции «Арена Форум» объединили более 800 специалистов из России, Бразилии, Германии, Нидерландов, Катара, Швеции, Финляндии, Турции. Перед гостями выступали Роман Ротенберг (ФХР, КХЛ, ХК СКА), Радик Миннахметов («Казань Арена»), Наиль Измайлов (ФК «Спартак»), Марат Хафизов (КП «БСА „Лужники“»), Роман Бабаев (ПФК ЦСКА); Сандер ван Стипаут (Amsterdam Arena Advisory), Николай Мишин (Crocus Group); Сергей Кузнецов (Москомархитектура), Патрик Мейер (Commerzbank Arena); Пол Тернер (AT&T Stadium), Томас Перслунд (Friends Arena) и многие другие.