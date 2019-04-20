У «Тоттенхэма» села батарейка. «Манчестер Сити» победил и вновь возглавил таблицу АПЛ - Советский спорт
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20 апреля 2019 16:40ФутболКринский Константин

У «Тоттенхэма» села батарейка. «Манчестер Сити» победил и вновь возглавил таблицу АПЛ

Бодрый матч на «Этихаде», гол 18-летнего воспитанника, возвращение Зинченко и много другого огня.

МЕСТЬ И ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА

Волею календаря «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» проводили второй матч за четыре дня и третий – за 11. Огненные матчи в Лиге чемпионов остались в прошлом, впереди только чемпионская интрига и месть за очередное непопадание в полуфинал ЛЧ. «Сити» в любом случае требовалась победа, ведь на пятки наступает «Ливерпуль». При равенстве очков между «МС» и «Ливерпулем» вторым показателем при определении чемпиона Англии станет разница мячей. Она больше у команды Хосепа Гвардиолы. Ну а «Тоттенхэм», морально выжатый и потерявший Харри Кейна, все-таки прыгнул выше головы и теперь думает не только о лигочемпионской четверке, но и двухматчевом противостоянии с дерзким «Аяксом».

«Манчестер Сити» появился на поле «Этихада» в не самом оптимальном составе. Во-первых, Эмерик Лапорт третий матч подряд играл с новым партнером – теперь Джон Стоунз – , на левый край после травмы наконец-то вернулся Александр Зинченко, а место одного из центральных хавбеков занял 18-летний воспитанник Фил Фоден.

«Тоттенхэм» по сравнению с чудом среды серьезно изменился. В ворота третий раз в сезоне встал Пауло Гассанига. В пятерке защитников появился Давидсон Санчес, впервые в карьере на фланге сыграл молодой аргентинец Хуан Фойт, Кевина Триппьера заменил Бен Дейвис, вместо Виктора Ваньямы в опорную зону вышел Эрик Дайер, а пару форвардов составили Хен Мин Сон и Лукас Моура.

«СИТИ» КАЙФУЕТ, «ТОТТЕНХЭМ» – ТРУДИТСЯ

Морально иссякнув в предыдущей встрече «Тоттенхэм» приехал в Манчестер с севшей батарейкой. Команда не так яро прессинговала, больше ошивалась на своей половине и тщательно готовила контратаки. В отсутствие Кейна по-настоящему расцвел Сон, он вылетал вперед при любом случае, его качественно поддерживали и Моура, и Эриксен с Алли. Все попытки корейца превращал в пыль Эдерсон, вратарь был на коне. В отличие от своих защитников.

Ну а «Сити» конечно же мечтал отомстить и упрочить шансы на второе чемпионство подряд. Уже на 5-й минуте хозяева вышли вперед. Навес шикарно прошедшего по справа и сместившегося в полуфланг Бернарду принял Агуэро. Аргентинец не стал бить, а сделал скидку в противоположную сторону на пустой гол. Туда в падении влетел Фоден и забил первый гол в АПЛ. Он первый игрок команды Гвардиолы после 2000-го года рождения, кому удалось забить. Филу 18 лет и 327 дней, он третий самый молодой игрок забивавший в премьер-лиге.

Ничего общего с лигочемпионскими матчами. Другой рисунок игры, другие задачи, другие эмоции. Да все другое, включая турнир. «Сити» как будто успокоился по ходу первого тайма, футболисты приняли вылет из ЛЧ как должное и цинично сконцентрировались на победе в очередном туре АПЛ. «Тоттенхэм» не смотрелся хуже, просто реже атаковал. Если бы не Эдерсон, счет до перерыва как минимум был бы равный.

«СИТИ» ОТСКОЧИЛ?

После вынужденной замены Кевина де Брейне «Сити» потерял в атаке, бельгийца заменил Фернандиньо. «Тоттенхэм» постоянно напрягал ворота Эдерсона, но не хватало удачи. Если в первом тайме божил Сон, то после перерыва горел Моура. Бразилец имел несколько стопроцентных моментов, но идеально действовал кипер. Гвардиола постепенно освежал игру заменами, но это скорее для сохранения темпа, а не новых голов.

Заканчивать любые разговоры о результате на 72-й минуте мог Стерлинг. Рахим шикарно подстроился под прострел свежего Лероя Сане, но с двух метров его удар ногой в падении парировал Гассанига. Это была надежда полевым на ничью. Но добраться до нее не хватило времени и сил. Главный матч против «Сити» лондонцы уже провели, а после этого поражения даже не выпадут из четверки. А «Манчестер», что, отскочил?

***

Тактически «Тоттенхэм» снова прекрасно подготовился к «Сити», возможно футболисты Маурисио Почеттино стали второй командой АПЛ, кому по силам логично переиграть «МС». После «Ливерпуля» конечно.

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