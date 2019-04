У «Тоттенхэма» села батарейка. «Манчестер Сити» победил и вновь возглавил таблицу АПЛ

Волею календаря «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» проводили второй матч за четыре дня и третий – за 11. Огненные матчи в Лиге чемпионов остались в прошлом, впереди только чемпионская интрига и месть за очередное непопадание в полуфинал ЛЧ. «Сити» в любом случае требовалась победа, ведь на пятки наступает «Ливерпуль». При равенстве очков между «МС» и «Ливерпулем» вторым показателем при определении чемпиона Англии станет разница мячей. Она больше у команды Хосепа Гвардиолы. Ну а «Тоттенхэм», морально выжатый и потерявший Харри Кейна, все-таки прыгнул выше головы и теперь думает не только о лигочемпионской четверке, но и двухматчевом противостоянии с дерзким «Аяксом».

«Манчестер Сити» появился на поле «Этихада» в не самом оптимальном составе. Во-первых, Эмерик Лапорт третий матч подряд играл с новым партнером – теперь Джон Стоунз – , на левый край после травмы наконец-то вернулся Александр Зинченко, а место одного из центральных хавбеков занял 18-летний воспитанник Фил Фоден.

📋 How we line-up for #MCITOT ... XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne, Foden, Bernardo, Sterling, Aguero (C) SUBS | Muric, Sane, D Silva, Fernandinho, Mahrez, Otamendi, G Jesus @HaysWorldwide 🔵 #mancity pic.twitter.com/Fveb4gFtxr

«Тоттенхэм» по сравнению с чудом среды серьезно изменился. В ворота третий раз в сезоне встал Пауло Гассанига. В пятерке защитников появился Давидсон Санчес, впервые в карьере на фланге сыграл молодой аргентинец Хуан Фойт, Кевина Триппьера заменил Бен Дейвис, вместо Виктора Ваньямы в опорную зону вышел Эрик Дайер, а пару форвардов составили Хен Мин Сон и Лукас Моура.

Морально иссякнув в предыдущей встрече «Тоттенхэм» приехал в Манчестер с севшей батарейкой. Команда не так яро прессинговала, больше ошивалась на своей половине и тщательно готовила контратаки. В отсутствие Кейна по-настоящему расцвел Сон, он вылетал вперед при любом случае, его качественно поддерживали и Моура, и Эриксен с Алли. Все попытки корейца превращал в пыль Эдерсон, вратарь был на коне. В отличие от своих защитников.

Ну а «Сити» конечно же мечтал отомстить и упрочить шансы на второе чемпионство подряд. Уже на 5-й минуте хозяева вышли вперед. Навес шикарно прошедшего по справа и сместившегося в полуфланг Бернарду принял Агуэро. Аргентинец не стал бить, а сделал скидку в противоположную сторону на пустой гол. Туда в падении влетел Фоден и забил первый гол в АПЛ. Он первый игрок команды Гвардиолы после 2000-го года рождения, кому удалось забить. Филу 18 лет и 327 дней, он третий самый молодой игрок забивавший в премьер-лиге.

Phil Foden with his first PL goal.

Spare a thought for the one commentator sounding as if he’s being throttled 😂 pic.twitter.com/Kj5gBBuzjE