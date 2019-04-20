У «Тоттенхэма» села батарейка. «Манчестер Сити» победил и вновь возглавил таблицу АПЛ

Волею календаря «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» проводили второй матч за четыре дня и третий – за 11. Огненные матчи в Лиге чемпионов остались в прошлом, впереди только чемпионская интрига и месть за очередное непопадание в полуфинал ЛЧ. «Сити» в любом случае требовалась победа, ведь на пятки наступает «Ливерпуль». При равенстве очков между «МС» и «Ливерпулем» вторым показателем при определении чемпиона Англии станет разница мячей. Она больше у команды Хосепа Гвардиолы. Ну а «Тоттенхэм», морально выжатый и потерявший Харри Кейна, все-таки прыгнул выше головы и теперь думает не только о лигочемпионской четверке, но и двухматчевом противостоянии с дерзким «Аяксом».
«Манчестер Сити» появился на поле «Этихада» в не самом оптимальном составе. Во-первых, Эмерик Лапорт третий матч подряд играл с новым партнером – теперь Джон Стоунз – , на левый край после травмы наконец-то вернулся Александр Зинченко, а место одного из центральных хавбеков занял 18-летний воспитанник Фил Фоден.
📋 How we line-up for #MCITOT...— Manchester City (@ManCity) April 20, 2019
XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne, Foden, Bernardo, Sterling, Aguero (C)
SUBS | Muric, Sane, D Silva, Fernandinho, Mahrez, Otamendi, G Jesus@HaysWorldwide 🔵 #mancity pic.twitter.com/Fveb4gFtxr
«Тоттенхэм» по сравнению с чудом среды серьезно изменился. В ворота третий раз в сезоне встал Пауло Гассанига. В пятерке защитников появился Давидсон Санчес, впервые в карьере на фланге сыграл молодой аргентинец Хуан Фойт, Кевина Триппьера заменил Бен Дейвис, вместо Виктора Ваньямы в опорную зону вышел Эрик Дайер, а пару форвардов составили Хен Мин Сон и Лукас Моура.
#THFC: Gazzaniga, Foyth, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen (C), Davies, Dier, Eriksen, Dele, Lucas, Son.@WilliamHill odds (18+) https://t.co/u1Y2kGNmGz #PL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/DV2OkWMTZ9— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2019
Морально иссякнув в предыдущей встрече «Тоттенхэм» приехал в Манчестер с севшей батарейкой. Команда не так яро прессинговала, больше ошивалась на своей половине и тщательно готовила контратаки. В отсутствие Кейна по-настоящему расцвел Сон, он вылетал вперед при любом случае, его качественно поддерживали и Моура, и Эриксен с Алли. Все попытки корейца превращал в пыль Эдерсон, вратарь был на коне. В отличие от своих защитников.
Ну а «Сити» конечно же мечтал отомстить и упрочить шансы на второе чемпионство подряд. Уже на 5-й минуте хозяева вышли вперед. Навес шикарно прошедшего по справа и сместившегося в полуфланг Бернарду принял Агуэро. Аргентинец не стал бить, а сделал скидку в противоположную сторону на пустой гол. Туда в падении влетел Фоден и забил первый гол в АПЛ. Он первый игрок команды Гвардиолы после 2000-го года рождения, кому удалось забить. Филу 18 лет и 327 дней, он третий самый молодой игрок забивавший в премьер-лиге.
Phil Foden with his first PL goal.— missedtea 🌑 (@fromuponthemoon) April 20, 2019
Spare a thought for the one commentator sounding as if he’s being throttled 😂 pic.twitter.com/Kj5gBBuzjE
Ничего общего с лигочемпионскими матчами. Другой рисунок игры, другие задачи, другие эмоции. Да все другое, включая турнир. «Сити» как будто успокоился по ходу первого тайма, футболисты приняли вылет из ЛЧ как должное и цинично сконцентрировались на победе в очередном туре АПЛ. «Тоттенхэм» не смотрелся хуже, просто реже атаковал. Если бы не Эдерсон, счет до перерыва как минимум был бы равный.
После вынужденной замены Кевина де Брейне «Сити» потерял в атаке, бельгийца заменил Фернандиньо. «Тоттенхэм» постоянно напрягал ворота Эдерсона, но не хватало удачи. Если в первом тайме божил Сон, то после перерыва горел Моура. Бразилец имел несколько стопроцентных моментов, но идеально действовал кипер. Гвардиола постепенно освежал игру заменами, но это скорее для сохранения темпа, а не новых голов.
Заканчивать любые разговоры о результате на 72-й минуте мог Стерлинг. Рахим шикарно подстроился под прострел свежего Лероя Сане, но с двух метров его удар ногой в падении парировал Гассанига. Это была надежда полевым на ничью. Но добраться до нее не хватило времени и сил. Главный матч против «Сити» лондонцы уже провели, а после этого поражения даже не выпадут из четверки. А «Манчестер», что, отскочил?
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Тактически «Тоттенхэм» снова прекрасно подготовился к «Сити», возможно футболисты Маурисио Почеттино стали второй командой АПЛ, кому по силам логично переиграть «МС». После «Ливерпуля» конечно.