«Юнайтед» обыгран. «Сити» – чемпион АПЛ, а «Ливерпулю» остается только молиться?

Манчестерское дерби – тот самый матч, который был у «Сити» в запасе. Благодаря перенесенной встрече 31-го тура «Ливерпуль» не мог рассчитывать на полноценное первое место. Так что дерби превратилось еще и в потенциально золотой матч. Ведь если «Ман Сити» побеждает на «Олд Траффорд», то обязательно становится чемпионом. Так было в любой из чемпионских сезонов в эпоху шейхов. А «Юнайтед», чтобы не случилось, все оказывался в репутационном минусе. Победа в дерби приближала шансы ненавистного «Ливерпуля» на титул, а поражение – практически вешало медали на главного городского неприятеля.

Составы конечно же пиковые. У «Юнайтед» де Хеа на воротах, три центральных Дармиан, Смоллинг и Линделеф, латерали Шоу и Янг, Перейра и Погба в центре и Лингард с Рэшфордом в нападении. Система, не сработавшая с «Барсой», почему-то должна был не подвести сейчас.

And in the red corner... 🔴#MUFC #MUNMCI