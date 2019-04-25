«Юнайтед» обыгран. «Сити» – чемпион АПЛ, а «Ливерпулю» остается только молиться? Дерби Манчестера – в одну калитку, 2:0. А еще у «Ман Сити» мощный рекорд!

ПОБЕДА НА «ОЛД ТРАФФОРД» – ПОБЕДА В АПЛ

Манчестерское дерби – тот самый матч, который был у «Сити» в запасе. Благодаря перенесенной встрече 31-го тура «Ливерпуль» не мог рассчитывать на полноценное первое место. Так что дерби превратилось еще и в потенциально золотой матч. Ведь если «Ман Сити» побеждает на «Олд Траффорд», то обязательно становится чемпионом. Так было в любой из чемпионских сезонов в эпоху шейхов. А «Юнайтед», чтобы не случилось, все оказывался в репутационном минусе. Победа в дерби приближала шансы ненавистного «Ливерпуля» на титул, а поражение – практически вешало медали на главного городского неприятеля.

Составы конечно же пиковые. У «Юнайтед» де Хеа на воротах, три центральных Дармиан, Смоллинг и Линделеф, латерали Шоу и Янг, Перейра и Погба в центре и Лингард с Рэшфордом в нападении. Система, не сработавшая с «Барсой», почему-то должна был не подвести сейчас.

После выздоровления Зинченко «Сити» стало чуть проще, Хосеп Гвардиола вернулся к формации с ложными фулбеками. Александр расположился слева в обороне, справа – Уокер. Между ними Компани и Лапорт, на воротах – Эдерсон. Сковывал соперников в центре Фернандиньо, инсайдов исполнили Сильва и Гюндоган, а три форвардов осталось неизменным: Стерлинг, Бернарду и Агуэро.

ТРЕЩИТ «ЮНАЙТЕД», НО ДЕРЖИТСЯ

В первом тайме надежда, что у хозяев получится сенсация, таяла на глазах. «Сити», если использовать лексику Валерия Карпина, тупо сильнее. «МЮ» отбивался, да и по своим колотил (Смоллинг на 15-й минуте). Гости разгоняли атаки, протаскивали мяч, но соперник хорошо перекрывал зоны, трещал по швам, но держался. На дисциплине можно продержаться ну полматча, за исключением «Атлетико», ну час. Как играть в атаку? Выносить мяч на быстрых форвардов? Это почти не работало, хотя несколько раз Рэшфорд имел шанс убежать от тяжелого Компани.

А «Сити» по классике разрыгрывал на третьего, чаще остальных в острой зоне оказывался Стерлинг. Вместе с Зинченко и Сильвой они плели кружева и за пару минут до перерыва Рахим чудом не забил. Зинченко придумал пас из глубины на Бернарду, тот сделал передачу на Агуэро, а Серхио протолкнул дальше на Стерлинга. Одноногий англичанин обыграл двоих, а пробить кипера не смог. Де Хеа легко погасил удар и скоро Андре Маринер отправил команды в раздевалку.

СУЛЬШЕР, НУ ПРИДУМАЙ ЧТО-НИБУДЬ!

После перерыва все изменилось. Кардинально. «Юнайтед» не смог предложить ничего нового, а «Сити» просто прибавил в скорости. На 54-й минуте Бернарду получил мяч на правом углу штрафной, обыграл Шоу и вогнал в ближний угол. И не понять, проспал де Хеа момент или просто не видел удара. А Бернарду снова показал, что он, пожалуй, второй по крутизне футболист команды Гвардиолы после Агуэро. Мощь!

Ну и почти сразу Серхио мог забивать второй. Ему идеально катнули под удар на линию штрафной и он по центру по сказочной дуге попал в штангу. Сульшер, сделай что-нибудь! Дерби в одну калитку, никакого сопротивления кроме жидких контр-выпадов через фланги. Еще бы Эдерсона напрягли, но нет, бразилец у своей рамки чуть не уснул.

Фернандиньо получил травму еще на 50-й минуте, его заменил Сане. Лерой раскрылся через 16 минут, когда, поменявшись местами со Стерлингом, вингеры сделали красиво. Погба опять выключился из борьбы, как во времена Моуринью, Стерлинг убежал к чужой штрафной, красиво отпасовал на Сане и немец сильно зарядил в ближний угол. Опять вопросы к Погба, к де Хеа, ко всей команды.

Дальше команды доигрывали. «Сити» берег силы, «Юнайтед» – тоже. Тем временем гости забили 156 голов в АПЛ и обновили свой же рекорд (154) пятилетней давности, так много за сезон в Англии не забивал никто. Теперь команда Гвардиолы сравнялась по количеству матчей с «Ливерпулем», но опережает конкурента за титул на одно очко. Кажется, теперь «МС» – чемпион. Ведь скорее всего что они, что парни Клоппа, выиграют все оставшиеся матчи в английском сезоне.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 0:2 (0:0)

Голы: Бернарду Силва, 54; Сане, 66

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Дармиан (Санчес, 83), Шоу, Перейра (Лукаку, 72), Погба, Лингард (Марсьяль, 83), Фред, Янг, Рэшфорд

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани, Лапорт, Уокер, Зинченко, Гюндоган (Данило, 89), Фернандиньо (Сане, 51), Бернарду Силва, Сильва, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 89)

Предупреждения: Перейра, 24; Шоу, 89 – Компани, 10; Зинченко, 26