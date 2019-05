Еще один великий матч: Почеттино на коленях (от счастья!), «Аякс» рыдает

В Амстердаме перед матчем был нешуточный ажиотаж. Шутка ли: любимый «Аякс» получил отличный шанс на выход в финал главного клубного турнира всего мира впервые с 1996 года. Цены на билеты с рук начинались с 400 евро. И это – на самые плохие места! Столики в барах были давно забронированы. Тем, кто не успел, предлагали постоять с бокальчиком пенного на улице. Правда, хорошую погоду не обещали – вечером 8 мая ожидалось плюс 7-8 градусов и дождь.

«Аякс» в сезоне-2018/19 – просто образец для подражания. И не только на голландском уровне. Команда лидирует в чемпионате, недавно выиграла Кубок страны и находится в шаге от финала Лиги чемпионов. «Тоттенхэм», напротив, давно перестал хвастаться успехами. В чемпионате Англии команда проиграла четыре матча из пяти и опустилась на четвертое место, пропустив вперед «Челси». Кто-то скажет, что третья и четвертая строчки турнирной таблицы почти не отличаются, в любом случае, место в ЛЧ-2019/20 гарантировано. Но психологию никто не отменял.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Маурисио Почеттино, едва успев порадоваться победой в четвертьфинале над «Манчестер Сити», как в Лондон приехал развеселый молодой «Аякс» и победил с самым неприятным для домашнего матча счетом 1:0. Теперь «шпорам» нужно обязательно забивать в Амстердаме. Но как это сделать, если травмирован главный голеадор команды Гарри Кейн?

Надежда у гостей была только на то, что «Аякс» дома играет гораздо хуже, чем в гостях. В последних трех матчах были две ничьи и поражение. Но в Амстердам тогда приезжали дортмундская «Боруссия», «Реал» и «Ювентус». Ровня ли им майский «Тоттенхэм»? Не факт!

Центральный защитник Маттейс де Лигт забил уже на пятой минуте. 19-летний парень провел от звонка до звонка 16 матчей в этой Лиге чемпионов и запомнился решающем голом во втором четвертьфинальном матче против «Ювентуса». Есть сомнения в том, что он уедет в по-настоящему большой клуб? У меня нет.

Но гости уповали не только на неудачную игру «Аякса» дома. В состав вернулся южнокорейский нападающий Сон Хын Мин, пропускавший первую встречу в Лондоне. Парень едва ли не в одиночку вытащил четвертьфинал против «Манчестер Сити» – единственный гол в первой игре и дубль – во второй. При счете 1:0 в Амстердаме он тоже имел пару полумоментов, однако забил вновь «Аякс». На 35-й минуте Тадич слева вошел в штрафную, скинул мяч чуть назад на Зиеша, который в касание пробил в дальний угол – 2:0! Некоторые болельщики «Аякса» сразу со стадиона начали заказывать билеты в Мадрид, где 1 июня пройдет финал ЛЧ-2018/19. Ведь для общей победы «Тоттенхэму» нужно было забивать три мяча. Непростая задача, если учесть, что за первые 125 минут противостояния ворота голландцев остались сухими.

«Тоттенхэм» с перерыва вышел забивать, и создал момент для Деле Алли. Тот бил в упор, но прямо в Андре Онану. Тут же гости сократили разрыв в счете. Лукас Моура подхватил мяч вторым темпом и вогнал его в правый угол – 2:1.

Прошло четыре минуты, и Моура завершил точным ударом массированную атаку – 2:2! В перерыве, похоже, Почеттино показал подопечным нарезку вторничного матча в Ливерпуле, где местные размазали саму «Барсу» (4:0) или моменты финала ЛЧ-2004/05, когда тот же «Ливерпуль» отыграл три мяча за один тайм у не менее великого «Милана», а потом победил в серии пенальти.

Теперь до Мадрида-2019 лондонцам остался всего один гол. Но его нужно было еще забить. А игра-то пошла очень веселая. Зиеш залепил в стойку, а следом супермомент создали «шпоры». После навеса Эриксена Льоренте скинул мяч в центр вратарской на Вертонгена. У бельгийца было две возможности: сначала он пробил головой в перекладину, а потом – во вратаря!

И все-таки «Тоттенхэм» добился своего. Тот же Моура на шестой компенсированной минуте умудрился из-под ног двух защитников точно пробить в дальний угол. Занавес! Весь мир влюбился в этот «Аякс», но «шпоры» оказались сильнее.

Они 1 июня в Мадриде сыграют в финале с «Ливерпулем».

