Роналду забил и пропустил с центра поля

МКЧ-2019 - крупнейшее предсезонное соревнование этого лета. Матчи с участием 11 европейских топ-клубов (и одного мексиканского - «Гвадалахары») проходят в Европе, Штатах и Юго-Восточной Азии. Каждая команда проведет по три игры. Победителя определит общий зачет, в котором промежуточное лидерство уже захватил «Арсенал» нашего старого знакомого Унаи Эмери.

Лондонцы успели нанести поражения «Баварии» (2:1) и «Фиорентине» (3:0), а 23 июля они проведут матч против «Реала» Зинедина Зидана, стартовавшего в МКЧ с поражения от мюнхенцев (1:3). Единственный мяч в составе мадридцев забил их 18-летний новичок Родриго, за которого бразильскому «Сантосу» было заплачено 45 миллионов евро. Другие дорогостоящие приобретения «Реала» - Эден Азар и Лука Йович - ничем особым себя не проявили. А Гарету Бэйлу Зидан посоветовал искать новое место работы, хотя валлиец, не сыгравший против «Баварии», уходить не торопится.

Но главное знакомство состоялось в воскресенье на Национальном стадионе в Сингапуре, где публика впервые увидела «Ювентус» Криштиану Роналду. Туринцам выпало сыграть с победителем МКЧ-2018 и финалистом последней Лиги чемпионов «Тоттенхэмом». Сарри выпустил на поле не только Роналду, но и всех остальных своих звезд. Кого с первых минут, кого на замену. Свое игровое время получил и Гонсало Игуаин, который играл у Сарри в «Челси».

Именно аргентинский ветеран сравнял счет 56-й минуте. А вскоре Роналду вывел «Юве» вперед - 2:1, в фирменном стиле замкнув прострел в штрафную.

Однако в итоге туринцы не смогли набрать даже одно очко. Второй раз равновесие восстановил герой весеннего плей-офф Лиги чемпионов Лукас Моура. А уже в компенсированное время, когда Роналду давно был заменен, сумасшедший гол с центра поля забил Гарри Кейн, который наказал Войцеха Щенсны (тот заменил Джанлуиджи Буффона) за неоправданный выход из вратарской.

Harry Kane Just did this... Like Wow 🔥🔥 pic.twitter.com/R2eeQamXyu