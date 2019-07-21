Роналду забил и пропустил с центра поля - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 июля 2019 17:10ФутболБезъязычный Алексей

Роналду забил и пропустил с центра поля

Криштиану Роналду провел свой первый матч под руководством нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри - в рамках Международного кубка чемпионов.

МКЧ-2019 - крупнейшее предсезонное соревнование этого лета. Матчи с участием 11 европейских топ-клубов (и одного мексиканского - «Гвадалахары») проходят в Европе, Штатах и Юго-Восточной Азии. Каждая команда проведет по три игры. Победителя определит общий зачет, в котором промежуточное лидерство уже захватил «Арсенал» нашего старого знакомого Унаи Эмери.

Лондонцы успели нанести поражения «Баварии» (2:1) и «Фиорентине» (3:0), а 23 июля они проведут матч против «Реала» Зинедина Зидана, стартовавшего в МКЧ с поражения от мюнхенцев (1:3). Единственный мяч в составе мадридцев забил их 18-летний новичок Родриго, за которого бразильскому «Сантосу» было заплачено 45 миллионов евро. Другие дорогостоящие приобретения «Реала» - Эден Азар и Лука Йович - ничем особым себя не проявили. А Гарету Бэйлу Зидан посоветовал искать новое место работы, хотя валлиец, не сыгравший против «Баварии», уходить не торопится.

Но главное знакомство состоялось в воскресенье на Национальном стадионе в Сингапуре, где публика впервые увидела «Ювентус» Криштиану Роналду. Туринцам выпало сыграть с победителем МКЧ-2018 и финалистом последней Лиги чемпионов «Тоттенхэмом». Сарри выпустил на поле не только Роналду, но и всех остальных своих звезд. Кого с первых минут, кого на замену. Свое игровое время получил и Гонсало Игуаин, который играл у Сарри в «Челси».

Именно аргентинский ветеран сравнял счет 56-й минуте. А вскоре Роналду вывел «Юве» вперед - 2:1, в фирменном стиле замкнув прострел в штрафную.

Однако в итоге туринцы не смогли набрать даже одно очко. Второй раз равновесие восстановил герой весеннего плей-офф Лиги чемпионов Лукас Моура. А уже в компенсированное время, когда Роналду давно был заменен, сумасшедший гол с центра поля забил Гарри Кейн, который наказал Войцеха Щенсны (тот заменил Джанлуиджи Буффона) за неоправданный выход из вратарской.

Впрочем, такая развязка скамейку туринцев особо не расстроила. Роналду беззаботно обсуждал что-то с каким-то юным сингапурским фанатом «Юве». А Сарри готовил планы дальнейшей перестройки команды, которая, если бы не фирменная расточительность Игуаина, вполне могла стартовать на МКЧ с победы. Ну а «Тоттенхэм» теперь наверняка попробует замахнуться на повторение своего прошлогоднего успеха. Команде Маурицио Сарри осталось сыграть с «МЮ» и «Интером».

СТАТИСТИКА

БАВАРИЯ - РЕАЛ - 3:1 (1:0)

Голы: ТОЛИССО, 15 - 1:0. ЛЕВАНДОВСКИ, 67 - 2:0. ГНАБРИ, 69 - 3:0. РОДРИГО, 84 - 3:1.

ЮВЕНТУС - ТОТТЕНХЭМ - 2:3 (0:1)

Голы: ЛАМЕЛА, 30 - 0:1. ИГУАИН, 56 - 1:1. РОНАЛДУ, 60 - 2:1. МОУРА, 65 - 2:2. КЕЙН, 90+3 - 2:3.

МЮ - ИНТЕР - 1:0 (0:0)

Гол: ГРИНВУД, 76.

БЕНФИКА - ГВАДАЛАХАРА - 3:0 (1:0)

Голы: ДЕ ТОМАС, 4 - 1:0. РАФА СИЛВА, 70 - 2:0. СЕФЕРОВИЧ, 73 - 3:0.

АРСЕНАЛ - ФИОРЕНТИНА - 3:0 (1:0)

Голы: НКЕТИА, 15 - 1:0. НКЕТИА, 65 - 2:0. УИЛЛОК, 89 - 3:0.

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