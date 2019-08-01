Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив» - Советский спорт
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01 августа 2019 10:00ФутболГригорьевская Юлия

Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»

Лидер столичного клуба дал большое интервью «Советскому Спорту».

Основной голкипер сборной России и вице-чемпионов страны рассказал о переговорах по новому контракту, резонансной встрече с болельщиками и предпочтениях в русской кухне.

«ЗВАЛИ В ТУРЦИЮ, ИТАЛИЮ ИСПАНИЮ»

– Вы защищаете цвета «Локомотива» с 2007 года, но этот сезон начинали без нового контракта. Насколько это мешало психологически?
– Конечно, было волнение. Но, знаете, я был уверен: все закончится хорошо. Предыдущее соглашение действовало до декабря. И до этого момента я все равно бы работал, как обычно. Когда выходишь на поле, о контрактах сразу забываешь.

– Насколько правдивы слухи о том, что вас звали в «Спартак» и «Зенит»?
– Предложения поступали от нескольких клубов. Не только из России. Из Европы тоже. Но приоритетом для себя считал «Локомотив». Я мечтаю завершить карьеру в этом клубе. Поэтому ждал до последнего, не соглашался на другие варианты до завершения переговоров с «Локо».

– В какие европейские чемпионаты вас звали?
– В Турцию, Италию, Испанию.

– Это были топ-клубы?
– Нет, средние команды.

«МНЕ НЕ ЗА ЧТО ИЗВИНЯТЬСЯ ПЕРЕД КИКНАДЗЕ»

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– Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе на июньской встрече с болельщиками оценивал вероятность вашего ухода зимой как очень высокую. Каково такое было слышать?
– Думаю, Кикнадзе говорил на эмоциях. Я на той же встрече сказал что-то не очень ему приятное про клуб. Он отреагировал.

– А ваши слова о «Локо» с чем были связаны? Тоже эмоции?
– Нет. Это было осознанное заявление. Я уже начал терять терпение: переговоры слишком затянулись. Понимаю, мне уже не 20 лет, но я все равно играю на высоком уровне. И еще 3-4 года точно выдержу. Рад, что в итоге клуб это тоже понял. Все остались довольны новым контрактом. И «Локомотив», и я.

– Несколько лет назад вы позволили себе публично раскритиковали тренера. Тогда пришлось извиняться. Сейчас не собираетесь это сделать?
– А повод?

– Ну, вы же опять публично высказались против руководства клуба.
– Такого не было. Я выразил свое негативное отношение к тому, как клуб ведет переговоры о моем контракте. Это не критика.

«ДОПУСКАЮ, ЧТО В 37 ПРОДОЛЖУ КАРЬЕРУ»

– После той встречи с болельщиками состоялся разговор с Кикнадзе по горячим следам?
– Нет.

– А с главным тренером «Локо» Юрием Семиным обсуждали ситуацию вокруг контракта?
– Много раз. Он всегда был за то, чтобы я остался. Повторял: «Успокойся, терпи, все будет хорошо». Я так и делал.

– По истечении нового контракта вам будет уже 37. Завершите карьеру?
– Это зависит от многих вещей. Пока на здоровье не жалуюсь, но кто знает, как тело будет чувствовать себя через три года? Зарекаться не хочу. Допускаю, что и в 37 точку в карьере не поставлю.

«О МОЕМ КОНТРАКТЕ МНОГО БЛА-БЛА-БЛА»

– Вы знакомы с генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном?
– Последний раз общались давно. Когда он помогал сборной с организацией тренировок.

– Говорят, Цорн предлагал вам готовый контракт.
– Переговоры вели клубы. На меня лично никто из руководителей «Спартака» не выходил.

– Вы могли бы представить себя игроком «Спартака»?
– С трудом. Это принципиальный соперник «Локомотива». Да и не надо всерьез воспринимать все, что писали о моем контракте. Бла-бла-бла. (Смеется.) Что якобы зарплата у меня три миллиона, а я хочу пять. Это неправда.

– Однако «Спартак» предлагал больше денег, чем «Локо». Верно?
– Да. Но я все равно предпочел остаться.

– Когда-то вы назвали «Спартак» клубом, в который никогда не перейдете. Не жалеете о тех словах?
– Нет. Я и не перейду в «Спартак». В «Локо» – моя семья. Даже те люди, которые работают на кухне, убирают номер. В России нигде больше себя не представляю.

«ЛУЧШИЕ – АКИНФЕЕВ, ЛУНЕВ И САФОНОВ»

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– Когда-нибудь все равно придется повесить бутсы на гвоздь. Чем тогда займетесь?
– Я планировал учиться на менеджера или спортивного директора. А вот тренером себя не вижу. По крайней мере, на данный момент. Ведь тренеры живут жизнью футболистов. Постоянные сборы, матчи, разъезды. А мне хотелось бы больше времени проводить дома, с семьей.

– Спортивным директором «Локо» стали бы?
– Если поступит предложение, почему нет? Но об этом еще рано думать.

– В этом году ваша команда добыла прямую путевку в Лигу чемпионов и завоевала Кубок России. Какие задачи на новый сезон?
– Попадание в тройку в РПЛ. И достойное выступление в Лиге чемпионов, где прошлой осенью у нас не очень-то получилось. Хотелось бы оказаться в одной группе с «Ман Сити». Чтобы сыграть на стадионе этого клуба. Там же у меня друг – Фернандиньо.

– ФИФА только что назвала десятку претендентов на звание лучшего игрока 2019 года. В списке нет вратарей. А кого вы включили бы в тройку сильнейших голкиперов мира?
– Марка-Андре тер Стегена. Алиссона. Яна Облака.

– А кого в России считаете лучшими в своем амплуа?
– Моя тройка: Игорь Акинфеев, Андрей Лунев, Матвей Сафонов.

– Многие считают, что вы уже превзошли Акинфеева.
– Не мне об этом судить. Свою игру я никогда не обсуждаю.

«ФЕРНАНДЕС СТЕСНЯЕТСЯ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ»

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– Но очевидно, что в «Локо» вы вне конкуренции. Если бы оказались сейчас на месте своих потенциальных сменщиков – Никиты Медведева и Антона Коченкова, как бы себя вели?
– Поговорил бы с руководством и ушел бы в аренду, для приобретения опыта. Я, кстати, был в похожей ситуации. Когда приехал в Россию, получил травму, а потом, восстановившись, все равно оставался в запасе. Если бы не возвращение Семина, точно покинул бы «Локо». Когда ты полон сил, нет смысла сидеть на скамейке. Нужна практика.

– Перед дерби с ЦСКА вы и Марио Фернандес записали ролик на русском языке. В конце вы посоветовали защитнику армейцев учить язык. Почему он его так плохо знает?
– На самом деле, Марио почти все понимает, но стесняется говорить. Это сложно. Я тоже, когда приехал сюда, стеснялся. Но Питер Одемвингие говорил: «Не заморачивайся, общайся на русском». И я делал это. Хотя, до сих пор мне неловко из-за моего произношения.

– А вы уверены, что Фернандес именно стесняется? Может, ему просто лень учиться?
– Да нет, какая лень? Это именно стеснение.

– Сможете сейчас повторить скороговорку из того ролика?
– О, нет, только не это! (Смеется.) Такое могу прочитать по бумажке. Смешно получилось.

«ЕСЛИ НАЗОВУТ ОБЕЗЬЯНОЙ, ПРОПУЩУ МИМО УШЕЙ»

– Многие критикуют РФС за натурализацию игроков для сборной России. В их число входите и вы с Фернандесом. Что по этому поводу думаете?
– Я понимаю логику людей. В России – большой патриотизм. Но ведь бывает разная натурализация. Я, к примеру, живу в вашей стране 12 лет. И планирую остаться по окончании карьеры. У меня здесь дети родились. Вернее выросли, получили образование. Вот если бы мне дали паспорт спустя пару месяцев после того, как я приехал, и сразу бы поставили в сборную, то я бы разделил возмущение болельщиков. Однако у меня и того же Фернандеса совершенно другая ситуация. Прежде чем попасть в сборную, мы прошли в России долгий путь.

– Когда слышите с трибун расистские выкрики, как реагируете?
– А я ничего такого не слышу. Весь в игре. Даже если будут обзывать обезьяной, какая разница? С поля точно не уйду. На самом деле, люди в такие моменты не думают о цвете кожи, они просто стараются тебя задеть, подавить психологически. Но полагаю, оскорблений в инстаграме, других соцсетях гораздо больше, чем на стадионе. В футболе всегда так. Иногда тебя жестко критикуют. Даже свои болельщики. К этому надо быть готовым.

– Ставите перед собой цель обойти Сергея Овчинникова по числу матчей за «Локо»?
– Нет. Знаю, что иду на втором месте, но, сколько матчей осталось до Овчинникова, не в курсе. Для меня важнее другая статистика – число завоеванных с «Локо» трофеев. В последнее время их список растет. Мне приятно.

«ПОПРОБОВАТЬ ХОЛОДЕЦ ТАК И НЕ РИСКНУЛ»

– За столько лет в России у вас появились любимые блюда русской кухни?
– Обожаю борщ, сырники, кашу. У нас в Бразилии нет такой еды… Теперь уже не могу представить завтрак без каши. А вот зелень и огурцы ненавижу. Впрочем, это же не русская еда.

– А как насчет сала?
– Люблю. А вот холодец – нет. На самом деле, я его никогда и не пробовал. (Смеется.) Выглядит он жутковато, так и не рискнул притронуться.

«НАКРИЧАЛ НА ЖИВОГЛЯДОВА, ПОТОМ ИЗВИНИЛСЯ»

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– Вернемся к футболу. Летом состав «Локо» пополнил малоизвестный в нашей стране бразилец Мурило. Взяли соотечественника под опеку?
– Разумеется. Мурило очень талантлив. Со временем он станет одним из лучших защитников РПЛ. Надо только адаптироваться к другому футболу. Он здесь не такой, как в Бразилии… Я стараюсь всегда быть рядом, помогать, подсказывать.

– Какие у Мурило перспективы в сборной Бразилии?
– За олимпийскую команду он уже играл. Если закрепится в основе «Локо», попадет на карандаш тренерам сборной.

– С какой парой центральных защитников вам комфортнее играть: Ведран Чорлука – Мурило или Чорлука – Соломон Кверквелия?
– Вы еще Бенедикта Хеведеса забыли… Сложный вопрос. Они все хорошие защитники. Я доверяю каждому. Знаю, что никто из них не подведет.

– За что от вас так прилетело Дмитрию Живоглядову в игре с ЦСКА?
– Бывает. Эмоции. Я вообще спокойный, но в момент сорвался. Хотел, чтобы Живоглядов встречал соперника на фланге. Накричал на Диму, а потом извинился. Все нормально.

– Вам самому кто-нибудь так пихал?
– Конечно. И много раз! От тренера прилетало, от Чарли (прозвище Чорлуки. – Прим. ред.). Это нормально. Я же не буду говорить тому же Живоглядову: «Пожалуйста, Дима, встречай ближе игрока». Для этого есть более емкие выражения. (Смеется.)

– Вы с Акинфеевым ровесники, но он карьеру в сборной уже завершил. Сами сколько планируете выступать за Россию?
– Моя карьера в сборной только начинается. А Игорь с 16 лет за нее выступал. И ушел после яркого чемпионата мира. Мне тоже хочется что-то выиграть под российским флагом. Пока вызывают, буду приезжать.

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