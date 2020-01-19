Сульшеру не должно быть стыдно. «Ливерпуль» выстрадал победу над «Юнайтед» - Советский спорт
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19 января 2020 21:30ФутболЗибрак Артем

Сульшеру не должно быть стыдно. «Ливерпуль» выстрадал победу над «Юнайтед»

Подопечные Юргена Клоппа уже к 23-му туру как минимум по разу обыграли всех соперников по АПЛ. Последним пал «Манчестер Юнайтед».

ПЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ «ЮНАЙТЕД»

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ насколько хорош, что только одному сопернику позволил набрать очки в очной встрече, и произошло это как раз на «Олд Траффорд» (1:1). Довольно странно после ничьей в первом круге говорить о реванше, однако если учесть феноменальную форму подопечных Юргена Клоппа, такое отношение к встрече с манкунианцами не выглядит преувеличением.

У мерсисайдцев основной состав заранее известен практически на сто процентов. Вариативна лишь средняя линия, но в отсутствие травмированных Наби Кейта, Джеймса Милнера и Фабиньо (он попал в заявку, но вышел лишь в концовке, когда требовалось удержать минимальное преимущество) особых вариантов у Клоппа не было. Тройку в центре поля составили Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Главной потерей для Сульшера стало отсутствие Маркуса Рашфорда (к травме Поля Погба все уже, кажется, привыкли). Без него норвежец получил возможность повторить задумку, сработавшую в Манчестере, и выпустил в старте сразу троих центральных защитников – Виктора Линделефа, Гарри Магуайра и Люка Шоу. А на левом фланге появился Брендон Уильямс, принявший к тому моменту участие всего в семи матчах чемпионата Англии.

Смысл не только в том, чтобы уплотнить центр обороны, но и в том, чтобы лишить пространства на флангах изумительно подключающихся к атаке Трента Александера-Арнольда и Эндрю Робертсона. От их активности во многом зависит наличие длинных переводов с фланга на фланг и забросов на дальнюю штангу.

ВАН ДЕЙК В ВОЗДУХЕ!

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Перед матчем Сульшеру задали вопрос в том духе, что, наверное, его команда рассчитывает на контратаки. Норвежец хитро улыбнулся и ответил: «Все увидите на поле». В этот момент казалось, что наставник «Юнайтед» не захотел признавать очевидное, однако в первые 15 минут гости действительно высоко встречали соперника и больше владели мячом, тогда как мерсисайдцы допускали неприличное количество брака и на чужой половине поля долгое время закрепиться не могли.

Все изменило одно стандартное положение. Стоило красным получить право на угловой, счет был открыт – защитники не разобрались, кто должен держать Вирджила ван Дейка, и голландец, на рывке прибежав на линию вратарской, расстрелял Давида де Хеа.

И у «Юнайтед» сразу все разладилось, а хозяева обрушили шквал атак на ворота де Хеа. Роберто Фирмино красивым ударом в дальнюю девятку даже отправил второй мяч в сетку, однако несколькими мгновениями ранее все тот же ван Дейк во вратарской влетел в испанского голкипера. Фол был очевидным, и остается лишь недоумевать, почему арбитр Крейг Поулсон сразу не остановил игру. VAR гол, конечно, не засчитал, но желтую карточку возмущенному де Хеа уже никто не отменит. А ведь был еще гол Вейналдума из офсайда (тут лайнсмен сработал четко).

Тем не менее, местами план Сульшера работал. Мохамед Салах и Садио Мане потерялись в плотных тесках защитников, и до голевых моментов «Ливерпуля» дело доходило редко. Лишь под занавес тайма, когда «Юнайтед» большими силами пошел вперед, сенегальцу удалось открыться в свободной зоне, но де Хеа спас партнеров.

В последние минуты гости большими силами накрывали соперников при выходе из обороны и быстро возвращали мяч себе, но лишь раз у ворот Алиссона стало жарко (Андреас Перейра мог переправлять мяч в пустой угол ворот, но совсем немного не дотянулся до скидки Ван-Биссаки). Показательно, что Антони Марсьяль (формально он играл на острие, а по факту располагался скорее слева) в первые 45 минут ни разу не коснулся мяча в штрафной.

ШТУРМ «ЛИВЕРПУЛЯ», НАПОР «МЮ»

Из первых 45 минут Клопп сделал правильные выводы, и из раздевалки «Ливерпуль» вышел совершенно другим. Убежать от Аарона Ван-Биссаки в мировом футболе способны единицы, а вот позиционно он играет довольно слабо, чем и стали пользоваться хозяева. Робертсон стал подниматься намного выше, предоставив Мане возможность обыграться, и оборона «Юнайтед» затрещала по швам. В эту же зону ситуативно смещался Фирмино, а Салах стал регулярно появляться в центре штрафной.

Как следствие, «Ливерпуль» в течение нескольких минут едва не смял соперника, но гостям повезло – Салах, находясь в восьми метрах от ворот, не попал по мячу, удар Мане пришелся над перекладиной, а выстрел Хендерсона – в штангу. И все же этот штурм результата не принес, а через 15 минут «Юнайтед» пришел в себя и вновь завладел мячом.

Клопп видел, что наибольшие трудности у команды возникают в середине поля, где Фред (он вообще провел очень сильный матч, особенно в единоборствах) стал регулярно продавливать оппонентов и протаскивать мяч вперед, и заменил Окслейд-Чемберлена на Адама Лаллану. Не сказать, что ход сработал – динамики в средней линии хозяевам по-прежнему не хватало, отчего в первой фазе атаки защитникам недоставало адресатов для передачи. Поэтому зачастую следовала или длинная передача в переднюю линию, или потеря.

Вдохновившись происходящим на поле, Сульшер за 15 минут до конца вернулся к привычной модели игры, заменив защитника Уильямса на нападающего Мэйсона Гринвуда, и выпустил вместо Перейры опытного Хуана Мату. Клопп в ответ укрепил центр поля опорником Фабиньо, чем сломал «красным дьяволам» их атакующий порыв. Как следствие, концовка получилась довольно спокойной. «Юнайтед» больше владел мячом, но к ничьей так и не приблизился. Напротив, в компенсированное время Салах убежал один на один с де Хеа и в борьбе с Джеймсом установил окончательный счет.

Таким образом, Алиссон в седьмой раз подряд в АПЛ сохранил ворота в неприкосновенности, а Клопп одержал с «Ливерпулем» 150-ю победу во всех турнирах. Мерсисайдцам уже ничто не помешает выиграть долгожданный чемпионский титул. И все же Сульшер может быть доволен игрой своих подопечных – большую часть матча «МЮ» если не доминировал, то как минимум не уступал лучшей команде мира.

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0 (1:0)

Голы: ван Дейк, 14; Салах, 90+3

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино (Ориги, 83), Мане (Фабиньо, 83)

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Далот, 87), Уильямс (Гринвуд, 74), Фред, Матич, Перейра (Мата, 74), Джеймс, Марсьяль

Предупреждения: Матич, 8. Де Хеа, 25. Шоу, 72. Салах, 90+4

Судья: Поусон (Южный Йоркшир)

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