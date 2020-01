Сульшеру не должно быть стыдно. «Ливерпуль» выстрадал победу над «Юнайтед»

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ насколько хорош, что только одному сопернику позволил набрать очки в очной встрече, и произошло это как раз на «Олд Траффорд» (1:1). Довольно странно после ничьей в первом круге говорить о реванше, однако если учесть феноменальную форму подопечных Юргена Клоппа, такое отношение к встрече с манкунианцами не выглядит преувеличением.

У мерсисайдцев основной состав заранее известен практически на сто процентов. Вариативна лишь средняя линия, но в отсутствие травмированных Наби Кейта, Джеймса Милнера и Фабиньо (он попал в заявку, но вышел лишь в концовке, когда требовалось удержать минимальное преимущество) особых вариантов у Клоппа не было. Тройку в центре поля составили Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Главной потерей для Сульшера стало отсутствие Маркуса Рашфорда (к травме Поля Погба все уже, кажется, привыкли). Без него норвежец получил возможность повторить задумку, сработавшую в Манчестере, и выпустил в старте сразу троих центральных защитников – Виктора Линделефа, Гарри Магуайра и Люка Шоу. А на левом фланге появился Брендон Уильямс, принявший к тому моменту участие всего в семи матчах чемпионата Англии.

Смысл не только в том, чтобы уплотнить центр обороны, но и в том, чтобы лишить пространства на флангах изумительно подключающихся к атаке Трента Александера-Арнольда и Эндрю Робертсона. От их активности во многом зависит наличие длинных переводов с фланга на фланг и забросов на дальнюю штангу.

Перед матчем Сульшеру задали вопрос в том духе, что, наверное, его команда рассчитывает на контратаки. Норвежец хитро улыбнулся и ответил: «Все увидите на поле». В этот момент казалось, что наставник «Юнайтед» не захотел признавать очевидное, однако в первые 15 минут гости действительно высоко встречали соперника и больше владели мячом, тогда как мерсисайдцы допускали неприличное количество брака и на чужой половине поля долгое время закрепиться не могли.

Все изменило одно стандартное положение. Стоило красным получить право на угловой, счет был открыт – защитники не разобрались, кто должен держать Вирджила ван Дейка, и голландец, на рывке прибежав на линию вратарской, расстрелял Давида де Хеа.

И у «Юнайтед» сразу все разладилось, а хозяева обрушили шквал атак на ворота де Хеа. Роберто Фирмино красивым ударом в дальнюю девятку даже отправил второй мяч в сетку, однако несколькими мгновениями ранее все тот же ван Дейк во вратарской влетел в испанского голкипера. Фол был очевидным, и остается лишь недоумевать, почему арбитр Крейг Поулсон сразу не остановил игру. VAR гол, конечно, не засчитал, но желтую карточку возмущенному де Хеа уже никто не отменит. А ведь был еще гол Вейналдума из офсайда (тут лайнсмен сработал четко).

Тем не менее, местами план Сульшера работал. Мохамед Салах и Садио Мане потерялись в плотных тесках защитников, и до голевых моментов «Ливерпуля» дело доходило редко. Лишь под занавес тайма, когда «Юнайтед» большими силами пошел вперед, сенегальцу удалось открыться в свободной зоне, но де Хеа спас партнеров.

В последние минуты гости большими силами накрывали соперников при выходе из обороны и быстро возвращали мяч себе, но лишь раз у ворот Алиссона стало жарко (Андреас Перейра мог переправлять мяч в пустой угол ворот, но совсем немного не дотянулся до скидки Ван-Биссаки). Показательно, что Антони Марсьяль (формально он играл на острие, а по факту располагался скорее слева) в первые 45 минут ни разу не коснулся мяча в штрафной.

Из первых 45 минут Клопп сделал правильные выводы, и из раздевалки «Ливерпуль» вышел совершенно другим. Убежать от Аарона Ван-Биссаки в мировом футболе способны единицы, а вот позиционно он играет довольно слабо, чем и стали пользоваться хозяева. Робертсон стал подниматься намного выше, предоставив Мане возможность обыграться, и оборона «Юнайтед» затрещала по швам. В эту же зону ситуативно смещался Фирмино, а Салах стал регулярно появляться в центре штрафной.

Firmino sent Wan Bissaka to school to change his profession. 😂😂😂😂😂#LIVMUN pic.twitter.com/e2ezoQLm6Q

👑