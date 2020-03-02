Винисиус – герой Эль Класико! «Реал» выиграл и вернулся на вершину (видео) - Советский спорт
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02 марта 2020 01:02ФутболЗибрак Артем

Винисиус – герой Эль Класико! «Реал» выиграл и вернулся на вершину (видео)

На глазах у Криштиану Роналду в Мадриде родился новый супергерой. Бразилец запорол уйму атак в первом тайме, но не сдавался и после перерыва принес «Реалу» победу.

Кроос и Марсело – в основе

По сравнению с матчем против «Ман Сити» (1:2) в Лиге чемпионов Зинедин Зидан сделал два изменения, нацеленные на более атакующий футбол, основанный на владении мячом. Вместо цепкого, но не самого техничного Ферлана Менди на левом фланге обороны появился Марсело, а Луку Модрича заменил Тони Кроос, у которого более выражены диспетчерские навыки.

У «Барселоны» из-за травм отсутствовали Усман Дембеле, Луис Суарес и Серхи Роберто, а без них у Кике Сетьена вариантов не очень много. Разве что AS ожидала увидеть в старте Мартина Брайтвайта, а Сетьен предпочел ему четвертого центрального полузащитника Артуро Видаля, придающего динамичности средней линии. Под сомнением было участие и Жерара Пике с Жорди Альбой, но оба, как и ожидалось, появились с первых минут.

Для «Реала» третий тайм в течение недели на «Бернабеу» стал продолжением первых двух. Столь же закрытая, тактическая игра, особенно если вспоминать первую половину встречи с «Сити». С той лишь разницей, что на сей раз на правом фланге Даниэлю Карвахалю помогал не Иско, а Федерико Вальверде, а испанец вернулся на родную позицию в центр поля.

«Барселона» все держит под контролем

«Барса» с первых минут завладела не только мячом, но и инициативной. Каталонцы контролировали мяч. Поначалу казалось, что они категорически никуда не торопятся, перекатывая мяч вдоль и поперек, но эта неспешность была обманчивой. Самые яркие моменты были у ворот Тибо Куртуа, и если бы не бельгиец, счет наверняка был бы открыт. Артур в редкой контратаке убежал один на один, но проиграл вратарю очную дуэль, а притаившийся в тени Лионель Месси классно открылся за спинами защитников, получил заброс от Сержи Бускетса и опасно бил слета – вновь Куртуа был на высоте.

Поначалу «Реал» встречал соперника высоко и не позволял ему так спокойно контролировать мяч, но к середине тайма опустился на свою половину поля, выжидая возможности провести контратаку. Таких шансов благодаря чрезвычайно высокой игре крайних защитников Нелсона Семену и Жорди Альбы в позиционных атаках было достаточно, но справа прорыв поддержать было некому, а слева Винисиус Жуниор раз за разом набирал скорость, после чего запарывал прорыв неточными передачами или странными решениями.

В результате при равной статистике по ударам (5-6) хозяева значительно уступили в конкретике и, как следствие, попаданиях (1-3). Причем единственный удар в створ – мягкий бросок Винисиуса в руки Марку-Андре Тер Штегену. Вся острота у «сливочных» шла после подач/прострелов, но Карима Бензема держали крепко.

Теоретически каталонцы могли в середине первого тайма остаться в меньшинстве. Альба, потеряв мяч у чужой штрафной, спровоцировал конфликт с Карвахалем, и арбитр Матеу Лаос наградил обоих защитников желтой карточкой. А спустя десяток минут все тот же Альба жестко врезался плечом в плечо Вальверде, сорвав опасную атаку, но Лаос не стал принимать суровых решений.

Зидан перестроил «Реал» в перерыве

Вторую половину встречи хозяева начали куда более зажигательно. Стал лучше держаться мяч и проходить проникающие передачи сквозь линии («Барса» играла по схеме 4-4-2 с Гризманном и Месси в нападении). Почти в каждой атаке участвовал Винисиус, но с тем же КПД, что и до перерыва. А самый яркий эпизод прошел без его участия. Кроос разыграл угловой с Марсело, тот покатил мяч на линию штрафной Иско, и испанец блестяще закрутил мяч в дальнюю девятку. Лишь умопомрачительный прыжок тер Штегена спас каталонцев от гола.

Гости не поняли, что игра изменилась, и продолжили разыгрывать мяч накоротке, раз за разом теряя его в непосредственной близости от штрафной. Каждый раз получалось остро. Иско после подачи справа бил головой наверняка, но Пике вынес мяч из пустых ворот. В другом эпизоде Карвахаль прибежал в центр, перехватил передачу и мягко забросил Бензема на дальнюю штангу. Француз не попал с нескольких метров.

В обороне «Реал» и в первые 45 минут вставал в линию из пяти игроков. Вальверде закрывал позицию правого защитника, а Карвахаль смещался к центру поближе к Варану. Причем, такая модель работала вне зависимости от того, на каком фланге был мяч. Очевидно, этот ход Зидан сделал персонально под подключения Альбы. В целом, получалось неплохо, потому что Альба был не очень активен, но после перерыва количество моментов гостей вообще сошло на нет.

Винисиус добился своего

Все шло к голу хозяев, и он случился за 20 минут до конца основного времени. Ошиблись Семеду и только что вышедший вместо Видаля Мартин Брайтвайт. Первый ушел из зоны за Бензема, второй не уследил за рывком Винисиуса. Кроос проникающей передачей бросил бразильца к лицевой линии. Тот под углом вышел к воротам тер Штегена и пробил в ближний угол. Справедливости ради, отметим, что ему помог еще и незначительный рикошет от Пике.

Счастливый Винисиус отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду. Португалец, кстати, следил за этим вживую. Матч «Ювентуса» с «Интером» был перенесен из-за эпидемии коронавируса, и Роналду воспользовался возможностью приехать на Эль Класико.

После гола игра раскрылась. «Барселоне» нечего было терять, и она всеми силами пошла вперед, но сзади освободила слишком много свободного пространства. Впрочем, «Реал» не сбавлял оборотов, стараясь накрывать соперника на его половине поля, так что вернуть владение гостям не удавалось. Очень кстати вышел на поле и Модрич, добавивший хозяевам свежести в середине поля.

В отчаянии Сетьен бросил в бой Ивана Ракитича и Ансу Фати, но ожидаемого перелома не произошло. Отдельно стоит сказать о Месси. Обладая невероятным мастерством, он имел пару возможностей для гола, но играл практически исключительно по центральной оси, где его буквально съел Каземиро. В концовке аргентинец психанул и срубил своего оппонента.

Уже в компенсированное время только что вышедший на замену Мариано Диас убежал по флангу в контратаку и с острого угла переиграл тер Штегена. Для него это были первые минуты в нынешнем сезоны примеры. Фантастика! В итоге убедительная победа «сливочных». В результате «Реал» одержал-таки долгожданную победу в Эль Класико – первую с августа 2017 года (две ничьи, три поражения) и опередил «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании. Зидан спасает шансы в ла лиге. Может, и в Лиге чемпионов еще не все потеряно?

Чемпионат Испании
26-й тур

«Реал» – «Барселона» – 2:0 (0:0)

Голы: Жуниор, 71 – 1:0. Мариано, 90+2 – 2:0.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Вальверде (Васкес, 86), Кроос, Иско (Модрич, 79), Винисиус, Бензема (Мариано, 90+1).

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Видаль (Брайтвайт, 69), Бускетс, Артур (Ракитич, 81), Де Йонг, Месси, Гризманн (Фати, 81).

Предупреждения: Винисиус, 10. Карвахаль, 19. Альба, 19. Месси, 85.

Судья: Лаос (Валенсия).

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