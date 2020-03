Винисиус – герой Эль Класико! «Реал» выиграл и вернулся на вершину (видео)

По сравнению с матчем против «Ман Сити» (1:2) в Лиге чемпионов Зинедин Зидан сделал два изменения, нацеленные на более атакующий футбол, основанный на владении мячом. Вместо цепкого, но не самого техничного Ферлана Менди на левом фланге обороны появился Марсело, а Луку Модрича заменил Тони Кроос, у которого более выражены диспетчерские навыки.

У «Барселоны» из-за травм отсутствовали Усман Дембеле, Луис Суарес и Серхи Роберто, а без них у Кике Сетьена вариантов не очень много. Разве что AS ожидала увидеть в старте Мартина Брайтвайта, а Сетьен предпочел ему четвертого центрального полузащитника Артуро Видаля, придающего динамичности средней линии. Под сомнением было участие и Жерара Пике с Жорди Альбой, но оба, как и ожидалось, появились с первых минут.

Для «Реала» третий тайм в течение недели на «Бернабеу» стал продолжением первых двух. Столь же закрытая, тактическая игра, особенно если вспоминать первую половину встречи с «Сити». С той лишь разницей, что на сей раз на правом фланге Даниэлю Карвахалю помогал не Иско, а Федерико Вальверде, а испанец вернулся на родную позицию в центр поля.

«Барса» с первых минут завладела не только мячом, но и инициативной. Каталонцы контролировали мяч. Поначалу казалось, что они категорически никуда не торопятся, перекатывая мяч вдоль и поперек, но эта неспешность была обманчивой. Самые яркие моменты были у ворот Тибо Куртуа, и если бы не бельгиец, счет наверняка был бы открыт. Артур в редкой контратаке убежал один на один, но проиграл вратарю очную дуэль, а притаившийся в тени Лионель Месси классно открылся за спинами защитников, получил заброс от Сержи Бускетса и опасно бил слета – вновь Куртуа был на высоте.

Поначалу «Реал» встречал соперника высоко и не позволял ему так спокойно контролировать мяч, но к середине тайма опустился на свою половину поля, выжидая возможности провести контратаку. Таких шансов благодаря чрезвычайно высокой игре крайних защитников Нелсона Семену и Жорди Альбы в позиционных атаках было достаточно, но справа прорыв поддержать было некому, а слева Винисиус Жуниор раз за разом набирал скорость, после чего запарывал прорыв неточными передачами или странными решениями.

В результате при равной статистике по ударам (5-6) хозяева значительно уступили в конкретике и, как следствие, попаданиях (1-3). Причем единственный удар в створ – мягкий бросок Винисиуса в руки Марку-Андре Тер Штегену. Вся острота у «сливочных» шла после подач/прострелов, но Карима Бензема держали крепко.

Теоретически каталонцы могли в середине первого тайма остаться в меньшинстве. Альба, потеряв мяч у чужой штрафной, спровоцировал конфликт с Карвахалем, и арбитр Матеу Лаос наградил обоих защитников желтой карточкой. А спустя десяток минут все тот же Альба жестко врезался плечом в плечо Вальверде, сорвав опасную атаку, но Лаос не стал принимать суровых решений.

Вторую половину встречи хозяева начали куда более зажигательно. Стал лучше держаться мяч и проходить проникающие передачи сквозь линии («Барса» играла по схеме 4-4-2 с Гризманном и Месси в нападении). Почти в каждой атаке участвовал Винисиус, но с тем же КПД, что и до перерыва. А самый яркий эпизод прошел без его участия. Кроос разыграл угловой с Марсело, тот покатил мяч на линию штрафной Иско, и испанец блестяще закрутил мяч в дальнюю девятку. Лишь умопомрачительный прыжок тер Штегена спас каталонцев от гола.

ter stegen best keeper in the world and it's not even close... #rmabar #realmadridbarça #elclasicopic.twitter.com/xfM74SpHOb