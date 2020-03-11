Нагельсманн поглумился над Моуринью. «Лейпциг» в четвертьфинале ЛЧ (видео)

Нагельсманн повторил лондонский замысел

Во вторник (по московскому времени уже в среду) стали известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. В немецком матче после минимальной победы на выезде фаворитом был «Лейпциг», которому достаточно было не проиграть. И он с этой задачей справился с какой-то издевательской легкостью.

Оба тренера из-за травм не могли рассчитывать на группу своих футболистов. У хозяев отсутствовали Вилли Орбан, Ибраима Конате и Кевин Кампль, тем не менее Юлиану Нагельсманну было из кого выбирать. И все же он не стал ничего выдумывать, полностью повторив состав и расстановку 3-4-3 лондонского матча.

Перед Жозе Моуринью стояла непростая задача отказаться от привычной игры вторым номером, при том, что он не имел возможности выставить ни одного профильного нападающего – Харри Кейн, Сон Хын Мин и Стивен Бергвейн продолжают залечивать травмы. Англичанин приступил к работе с мячом, но ему, конечно, еще потребуется время на восстановление. Особенный бросил в бой всех атакующих игроков, имеющихся в его распоряжении – позицию на острие занял Деле Алли, под ним расположились Лукас Моура и Эрик Ламела, а еще чуть ниже двое центральных полузащитников и пара латералей.

Что в этом «Тоттенхэме» от Моуринью?

В теории такая расстановка должна была уплотнить игру в средней линии и помочь англичанам высоко прессинговать соперника, но на деле они пожертвовали плотностью в опорной зоне и уже в дебюте встречи за это поплатились. Тимо Вернер сначала улучил возможность для удара из пределов штрафной, а затем первым оказался на подборе (мяч угодил в защитника) и выкатил под удар Марселю Забитцеру, чей аккуратный выстрел в дальний угол не смог парировать Уго Льорис. Опорники Гарри Уинкс и Джованни Ло Чельсо лишь бестолково крутили головами, в то время как помешать Забитцеру вытался только прибежавший к своей штрафной Ламела. Моуринью оставалось только недуменно взирать за действиями своих игроков.

Between his spells at Man Utd and Spurs, Jose Mourinho has seen his team manage just one clean sheet in their last 21 away games across all competitions (Spurs 0-0 Watford in January).



Sabitzer comtributing to this stat. #UCL #Galonlinebetting pic.twitter.com/xUGVdJNMpY — juliø (@baketerana) March 10, 2020

В принципе, для «шпор» ничего принципиально не изменилось. Для прямого выхода в следующий раунд им по-прежнему надо было забивать дважды, но их проблема заключалась в том, что команда оказалась разделена на две пятерки – первая старательно бегала вперед, тогда как вторая мучительно держалась у своей штрафной. Немцы уверенно вскрывали эту малочисленную и даже какую-то ленивую оборону.

К 22- минуте «быки» забили еще дважды, но если гол Вернера арбитр абсолютно по делу отметил из-за офсайда, то причин отказать в этой радости все тому же Забитцеру не имел. Австриец до конца поддерживал атаку и, сыграв на опережении, замкнул подачу Анхелиньо слева. Уинкс в этом эпизоде вновь сыграл безобразно, просто бросив преследовать оппонента. Оба гола пришли с пртивоположных флангов, что лишь подчеркивает системной проблем гостей.

В этот момент интрига скоропостижно скончалась. «Лейпциг» был лучше во всем – структурнее, системнее, энергичнее, агрессивнее и… команднее, что ли. Ламела, имея шанс убежать в контратаку, не успевал поднять голову, как у него отбирали мяч, Орье терял его на своей половине поля. Немцы же нагло убегали в контратаки 3 в 2. В общем, нынешний «Тоттенхэм» – самая нетепичная команда Моура. Если бы не жадность Вернера, хозяева могли довести дело до разгрома еще до свистка на перерыв.

Нагельсманн сдал экзамен Моуринью

Вторая половина встречи началась не в пример более неспешно, чем первая. «Лейпциг» продолжал за счет движения создавать большинство на всех участках поля, но шел вперед уже не такими большими силами и не торопился обострять игру. И без того медленная игра остановилась на несколько минут после того, как Норди Мукиэле в рядовом, казалось бы, эпизоде, получил мячом по лицу и оказался на газоне. Эпизод не выглядел ужасно, но травма получилась неожиданно тяжелой – на поле выбежали едва ли не все медики, присутствовавшие на стадионе и, оказав защитнику первую помощь, унесли его на носилках.

Второй тайм получился очень скучным. Хозяева переключили скорость на абсолютный минимум, перекрыли все зоны в средней линии и не позволяли сопернику продвигать мяч вперед. Тоби Алдервейрелд и Эрик Дайер катали мяч между собой и не могли найти ни одного открытого адресата. Передачи ближнему в центр не проходили, забросы на фланги также не имели перспектив.

Дело выглядело настолько гибло, что Деле Алли ушел с безнадежной позиции центрфорварда искать мяч в глубине. Он появлялся слева и в центре и стал чаще встречаться с мячом, но не мог придумать ничего лучше, как обыграться с ближним.

Отметим у англичан разве что Ло Чельсо. Сзади он сыграл не лучшим образом, зато мяч за счет дриблинга (восемь удачных попыток из 10, в два раза больше, чем у кого бы то ни было на поле) продвигал лучше всех в своей команде. В отсутствие адресатов ничего другого ему и не оставалось. Даже удивительно, что Моуринью снял его за 10 минут до конца, выпустив Жедсона Фернандеша. Успеха это не принесло – вышедший на замену Эмиль Форсберг сыграл на подборе в штрафной Льориса и довел счет до разгрома.

В результате, «Лейпциг» на одной ноге переиграл «Тоттенхэм», не дав усомниться в своем превосходстве. Самый молодой тренер в истории плей-офф Лиги чемпионов превзошел Жозе Моуринью по всем статьям. Когда-то и сам португалец, также не имевший опыта игры на самом высоком уровне, покорил Европу с «Порту», но его время ушло. Настало время новых лэптоп тренеров. «Лейпциг» на наших глазах превращается в топ-клуб, а Нагельсманн – в топ-тренера.

Лига чемпионов-2019/20

1/8 финала. Ответный матч

«Лейпциг» – «Тоттенхэм» – 3:0 (2:0)

Голы: Забитцер, 10 – 1:0. Забитцер, 21 – 2:0. Форсберг, 87 – 3:0.

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Юпамекано, Хальстенберг, Мукиэле (Адамс, 56), Лаймер, Забитцер (Форсберг, 87), Анхелиньо, Нкунку (Айдара, 59), Вернер, Шик.

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Дайер, Алдервейрелд, Орье (Уолкотт, 90+1), Уинкс, Ло Чельсо (Фернандеш, 80), Сессеньон, Ламела, Моура, Деле Алли.

Предупреждения: Сессеньон, 34. Уинкс, 45+1. Лаймер, 50. Танганга, 68. Деле Алли, 70. Забитцер, 71.

Судья: Карлос Гранде (Испания).