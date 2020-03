Нагельсманн поглумился над Моуринью. «Лейпциг» в четвертьфинале ЛЧ (видео)

Нагельсманн повторил лондонский замысел

Во вторник (по московскому времени уже в среду) стали известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. В немецком матче после минимальной победы на выезде фаворитом был «Лейпциг», которому достаточно было не проиграть. И он с этой задачей справился с какой-то издевательской легкостью.

Оба тренера из-за травм не могли рассчитывать на группу своих футболистов. У хозяев отсутствовали Вилли Орбан, Ибраима Конате и Кевин Кампль, тем не менее Юлиану Нагельсманну было из кого выбирать. И все же он не стал ничего выдумывать, полностью повторив состав и расстановку 3-4-3 лондонского матча.

Перед Жозе Моуринью стояла непростая задача отказаться от привычной игры вторым номером, при том, что он не имел возможности выставить ни одного профильного нападающего – Харри Кейн, Сон Хын Мин и Стивен Бергвейн продолжают залечивать травмы. Англичанин приступил к работе с мячом, но ему, конечно, еще потребуется время на восстановление. Особенный бросил в бой всех атакующих игроков, имеющихся в его распоряжении – позицию на острие занял Деле Алли, под ним расположились Лукас Моура и Эрик Ламела, а еще чуть ниже двое центральных полузащитников и пара латералей.

Что в этом «Тоттенхэме» от Моуринью?

В теории такая расстановка должна была уплотнить игру в средней линии и помочь англичанам высоко прессинговать соперника, но на деле они пожертвовали плотностью в опорной зоне и уже в дебюте встречи за это поплатились. Тимо Вернер сначала улучил возможность для удара из пределов штрафной, а затем первым оказался на подборе (мяч угодил в защитника) и выкатил под удар Марселю Забитцеру, чей аккуратный выстрел в дальний угол не смог парировать Уго Льорис. Опорники Гарри Уинкс и Джованни Ло Чельсо лишь бестолково крутили головами, в то время как помешать Забитцеру вытался только прибежавший к своей штрафной Ламела. Моуринью оставалось только недуменно взирать за действиями своих игроков.

