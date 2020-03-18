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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
18 марта 2020 12:00ФутболКузнецов Дмитрий

Футбольная суперлига, клубы важнее сборных, матчи без зрителей

Мы решили поразмышлять, какие глобальные изменения могут ждать большой спорт после коронавируса

Пандемия коронавируса может затянуться на два года, распространяясь волнами, заявил накануне Лотар Вилер, глава института Роберта Коха, одного из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, сообщает DeutscheWelle.По его оценке, в конечном итоге переболеть COVID-19 может 60–70% населения Земли, и только после этого можно будет надеяться на прекращение пандемии в связи с выработкой у большинства людей иммунитета.

Вилер полагает, что продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, и не исключает, что на весь срок хождения вируса сохранятся ограничения, которые в последнее время вводят различные страны, в том числе Германия.

Конечно, мнение Вилера – одно из многих среди специалистов, которые сегодня пытаются предсказать развитие пандемии. Мнения эти порой совершенно разные. Кто-то полагает, что летом коронавирус исчезнет, как исчезает сезонный грипп, и больше никогда не вернется, ослабев до такой степени, что вреда от него станет не больше, чем от обычного ОРВИ. Ноесть и те, кто согласен с Вилером – быстро COVID-19 из нашей жизни не уйдет. В том числе из спортивной жизни, которая сегодня почти полностью парализована.

В понедельник затронул эту тему владелец «Спартака» Леонид Федун, заявив: коронавирус продлится до конца года, и надо что-то делать, потому как в России некоторые игроки получают по миллиону рублей в день, а доходов у клубов во время остановки турниров не будет никаких. Что станет с клубами?Что делать с финансовым фейр-плей, согласно которому расходы клубов на трансферы и зарплаты не должны превышать доходы, поскольку доходов нет, а выплаты сохраняются?

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На самом деле голос Федуна сегодня один из немногих среди тех, кто вкладывает немалые деньги в российский футбол (и хоккей) и смотрит не на месяц-два вперед, а намного дальше. В большинстве же своем мы видим попытки предсказать ситуацию лишь до лета. А там, летом, как-то доиграть в усеченном формате футбол/хоккей, сдвинуть, если того потребуют обстоятельства, начало следующего сезона и затем просто дождаться момента, когда спортивный мир снова заживет яркой, красивой и сытой жизнью.

Допускаю, конечно, что так оно может и случиться, но что-то подсказывает, что, скорее всего, ничего этого может и не быть. Дональд Трамп вчера заявил, что они ждут остановки эпидемии в США не раньше августа, что уже рушит многие спортивные планы с переносами на лето. А если прав тот же Вилер и пандемия будет распространяться волнами, спортивный мир точно ждут нехорошие времена. Потому что нет ничего хуже для бизнеса и инвестиций в него, чем неопределенность и кратно возрастающие в связи с этим риски. Тем более на фоне серьезных экономических потерь, которые неминуемы в условиях карантина и закрытия границ многих стран.

Чемпионат Европы с 2020 года во вторник был перенесен УЕФА на 2021-й. Накануне Европейский союз футбольных ассоциаций в случае переноса турнира на год был намерен потребовать за это примерно 275 миллионов фунтов у клубов и лиг. Инвесторы, вложившиеся в турнир-2020, понесут потери. А где гарантия, что весной 2021 года эпидемия коронавируса не нахлынет новой волной и все не пойдет по тому же пути? Как вкладываться дальше в спорт, где крутятся очень большие деньги?

Мы видим, как чутко европейцы и американцы реагируют на любой случай заражения вирусом. Стоило подхватить COVID-19 центровому «Юты» Руди Гоберу, как схлопнулась не только вся НБА, но и НХЛ, с которой баскетбольная империя тесно переплетена совместными аренами. Как только нашли вирус у игрока «Ювентуса» Даниэля Ругани, была остановлена серия А. Запад, с его щепетильным отношением к подобным вещам, сказал стоп спортивному бизнесу незамедлительно. Вряд ли успев просчитать все возможные потери от остановки топ-турниров, приносящих большие доходы.

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Почему так легко мир расстается со спортом, без которого еще вчера не представлял свою жизнь? Ответ тут понятен и очень прост. Потому что профессиональный спорт – это прежде всего развлечение, на котором предприимчивые люди сумели сделать успешную бизнес-модель. Однако это та сторона человеческой жизни, без которой можно при необходимости обойтись. Когда потери неизбежны и способны оказать большое негативное влияние на общество, любая власть, вооружившись лозунгом «Здоровье человека – самое важное!» в первую очередь будет заботиться о своей сохранности. И большой спорт в этом деле для нее – далеко не главный помощник.Им в конце концов можно и пожертвовать.

Именно поэтому можно прогнозировать, что привычная спортивная жизнь, какой мы ее видели до прихода в мир чертовой китайской заразы, в ближайшие месяцы, а может, и годы уже не будет прежней и столь безоблачной. Эпидемия пройдет, но наработанная практика ограничений и контроля останется по крайней мере на первое время и, возможно, даже продолжит свое развитие.А социальные последствия эпидемии способны превзойти по влиянию на мировое устройство саму болезнь, указавшую на уродливые изъяны и слабости современного открытого общества.

Большой спорт в ответ на эти вызовы должен будет измениться, чтобы выжить и стать сильнее, устойчивее, независимее, мобильнее. Равнение в этом вопросе наверняка будет на тех, кто сумеет выйти из кризиса с наименьшими потерями.

КАК ЭТО БУДЕТ? КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОГУТ НАС ЖДАТЬ? ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ ИХ СПРОГНОЗИРОВАТЬ.

Может появиться футбольная суперлига. Вероятность – более 50 процентов.

Форс-мажор показал, насколько уязвим становится твой бизнес, если переплетен с такими мероприятиями, как Олимпиада, чемпионаты мира и Европы. И если ты вкладываешь в футбол миллиарды евро, платишь огромные контракты звездам, но не являешься, по сути, их полноценным хозяином. Как в лигах Северной Америки, не завязанных с ФИФА, УЕФА, ФИБА, ИИХФ и прочими организациями.

Смотрите, как четко сработала в кризисной ситуации НХЛ с НБА. Как быстро свели они к минимуму опасность для своих людей и просчитали все варианты для возобновления бизнеса. В отличие от той же футбольной Европы, где в первое время после прихода эпидемии началась неразбериха. Происходит это потому, что североамериканский спорт построен по принципу закрытых корпораций, которых интересует только своя хата. До международных соревнований им есть дело в последнюю очередь. Именно по этой причине НХЛ, не увязанная никак своим календарем на ЧМ, так быстро просчитала возможные варианты возобновления турнира.

На контрасте европейские футбол и хоккей, тесно переплетенные с международным календарем,с Евро-2020 и ЧМ в Швейцарии, до последнего момента томились в неопределенности в ожидании решений от УЕФА и ИИХФ. Но для успешного бизнеса, как известно, время – деньги. Футбольная клубная Европа может начать строить свою корпорацию, чтобы выйти из подчинения института сборных.

Клубный футбол выйдет из подчинения футбола сборных, которые уйдут на второй план. Вероятность – более 50 процентов.

Боссы европейских грандов давно вынашивают эту идею. Сейчас наступает идеальный момент для ее воплощения. Не составит большого труда убедить футбольное болельщицкое сообщество в необходимости такого шага, поставив его перед выбором: дальше может быть либо так, либо никак. После паузы народ проглотит все ради возобновления любимой забавы. Чемпионаты мира, конечно, останутся, но вот с Евро, как полагаю, могут быть проблемы. Возможно, его заменят турниры клубов.

Клубы будут строить свой бизнес, стремясь увеличивать доходы от теле- и интернет трансляций, чтобы зависимость от доходов от продаж билетов уменьшалась. Вероятность – 95 процентов.

Посмотрите, как быстро сориентировались при наступлении карантина онлайн-кинотеатры, открыв доступ к ним без подписки. Сейчас то самое время, когда в интернет будут перетягивать тех потенциальных покупателей любого товара и услуг, которые до этого момента вели привычный образ жизни, шатаясь в выходные по торговым центрам, посещая стадионы и кинотеатры. Достаточно умело подсадить их на эту «иглу», рассказать, насколько это удобно и безопасно, и сторонников поучаствовать в массовке резко пойдет на спад.

Спорт эта тенденция несомненно не оставит в стороне. В момент эпидемии массовый спорт оказался очень уязвим. К тому же в последние годы выросла огромная аудитория болельщиков, которые походам на стадионы предпочитают просмотр игр в барах или букмекерских клубах. Посмотреть классико под пивасик, сделав ставочку, заодно проведя время в компании друзей –такой отдых сегодня предпочитают все больше людей. Причем, а это крайне важно, не только в стране, где проходит футбол. Во всем мире.

Если футбольный бизнес способен решить задачу, как сделать классную картинку с матчей без зрителей или с их минимальным участием, можно будет продолжать футбол в суперлиге, не страшась никаких вирусов. Достаточно будет мобильно перевезти клубы на теплый экзотический остров, где есть нормальное футбольное поле и пара классных отелей.Деньги за трансляции окупят все.

Российский спорт ждет дальнейшее падение. Вероятность – более 50 процентов.

Для российского спорта все осложняется резким падением цен на нефть, ведь основные спонсоры наших клубов – нефтяные и газовые компании, которых ждут большие потери в своем бизнесе. В таких случаях неизбежно пойдут под нож все спонсорские истории, особенно те, которые приносят сплошные убытки. Футбол и хоккей в этом списке – одни из первых.

Спонсорская помощь хоккейного ЦСКА от «Роснефти», например, как сообщил вчера «РБ-Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба,составила 4,5 миллиарда рублей. При этом самостоятельно клуб сумел заработать 346,6 миллионов. У других наших топов ситуация не лучше.

Наш большой спорт после коронавируса точно не станет лучше. Главное, чтобы он просто выжил.

Чего и всем желаю.

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