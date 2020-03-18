Футбольная суперлига, клубы важнее сборных, матчи без зрителей

Пандемия коронавируса может затянуться на два года, распространяясь волнами, заявил накануне Лотар Вилер, глава института Роберта Коха, одного из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, сообщает DeutscheWelle.По его оценке, в конечном итоге переболеть COVID-19 может 60–70% населения Земли, и только после этого можно будет надеяться на прекращение пандемии в связи с выработкой у большинства людей иммунитета.

Вилер полагает, что продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, и не исключает, что на весь срок хождения вируса сохранятся ограничения, которые в последнее время вводят различные страны, в том числе Германия.

Конечно, мнение Вилера – одно из многих среди специалистов, которые сегодня пытаются предсказать развитие пандемии. Мнения эти порой совершенно разные. Кто-то полагает, что летом коронавирус исчезнет, как исчезает сезонный грипп, и больше никогда не вернется, ослабев до такой степени, что вреда от него станет не больше, чем от обычного ОРВИ. Ноесть и те, кто согласен с Вилером – быстро COVID-19 из нашей жизни не уйдет. В том числе из спортивной жизни, которая сегодня почти полностью парализована.

В понедельник затронул эту тему владелец «Спартака» Леонид Федун, заявив: коронавирус продлится до конца года, и надо что-то делать, потому как в России некоторые игроки получают по миллиону рублей в день, а доходов у клубов во время остановки турниров не будет никаких. Что станет с клубами?Что делать с финансовым фейр-плей, согласно которому расходы клубов на трансферы и зарплаты не должны превышать доходы, поскольку доходов нет, а выплаты сохраняются?

На самом деле голос Федуна сегодня один из немногих среди тех, кто вкладывает немалые деньги в российский футбол (и хоккей) и смотрит не на месяц-два вперед, а намного дальше. В большинстве же своем мы видим попытки предсказать ситуацию лишь до лета. А там, летом, как-то доиграть в усеченном формате футбол/хоккей, сдвинуть, если того потребуют обстоятельства, начало следующего сезона и затем просто дождаться момента, когда спортивный мир снова заживет яркой, красивой и сытой жизнью.

Допускаю, конечно, что так оно может и случиться, но что-то подсказывает, что, скорее всего, ничего этого может и не быть. Дональд Трамп вчера заявил, что они ждут остановки эпидемии в США не раньше августа, что уже рушит многие спортивные планы с переносами на лето. А если прав тот же Вилер и пандемия будет распространяться волнами, спортивный мир точно ждут нехорошие времена. Потому что нет ничего хуже для бизнеса и инвестиций в него, чем неопределенность и кратно возрастающие в связи с этим риски. Тем более на фоне серьезных экономических потерь, которые неминуемы в условиях карантина и закрытия границ многих стран.

Чемпионат Европы с 2020 года во вторник был перенесен УЕФА на 2021-й. Накануне Европейский союз футбольных ассоциаций в случае переноса турнира на год был намерен потребовать за это примерно 275 миллионов фунтов у клубов и лиг. Инвесторы, вложившиеся в турнир-2020, понесут потери. А где гарантия, что весной 2021 года эпидемия коронавируса не нахлынет новой волной и все не пойдет по тому же пути? Как вкладываться дальше в спорт, где крутятся очень большие деньги?

Мы видим, как чутко европейцы и американцы реагируют на любой случай заражения вирусом. Стоило подхватить COVID-19 центровому «Юты» Руди Гоберу, как схлопнулась не только вся НБА, но и НХЛ, с которой баскетбольная империя тесно переплетена совместными аренами. Как только нашли вирус у игрока «Ювентуса» Даниэля Ругани, была остановлена серия А. Запад, с его щепетильным отношением к подобным вещам, сказал стоп спортивному бизнесу незамедлительно. Вряд ли успев просчитать все возможные потери от остановки топ-турниров, приносящих большие доходы.

Почему так легко мир расстается со спортом, без которого еще вчера не представлял свою жизнь? Ответ тут понятен и очень прост. Потому что профессиональный спорт – это прежде всего развлечение, на котором предприимчивые люди сумели сделать успешную бизнес-модель. Однако это та сторона человеческой жизни, без которой можно при необходимости обойтись. Когда потери неизбежны и способны оказать большое негативное влияние на общество, любая власть, вооружившись лозунгом «Здоровье человека – самое важное!» в первую очередь будет заботиться о своей сохранности. И большой спорт в этом деле для нее – далеко не главный помощник.Им в конце концов можно и пожертвовать.

Именно поэтому можно прогнозировать, что привычная спортивная жизнь, какой мы ее видели до прихода в мир чертовой китайской заразы, в ближайшие месяцы, а может, и годы уже не будет прежней и столь безоблачной. Эпидемия пройдет, но наработанная практика ограничений и контроля останется по крайней мере на первое время и, возможно, даже продолжит свое развитие.А социальные последствия эпидемии способны превзойти по влиянию на мировое устройство саму болезнь, указавшую на уродливые изъяны и слабости современного открытого общества.

Большой спорт в ответ на эти вызовы должен будет измениться, чтобы выжить и стать сильнее, устойчивее, независимее, мобильнее. Равнение в этом вопросе наверняка будет на тех, кто сумеет выйти из кризиса с наименьшими потерями.

КАК ЭТО БУДЕТ? КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОГУТ НАС ЖДАТЬ? ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ ИХ СПРОГНОЗИРОВАТЬ.

Может появиться футбольная суперлига. Вероятность – более 50 процентов.

Форс-мажор показал, насколько уязвим становится твой бизнес, если переплетен с такими мероприятиями, как Олимпиада, чемпионаты мира и Европы. И если ты вкладываешь в футбол миллиарды евро, платишь огромные контракты звездам, но не являешься, по сути, их полноценным хозяином. Как в лигах Северной Америки, не завязанных с ФИФА, УЕФА, ФИБА, ИИХФ и прочими организациями.

Смотрите, как четко сработала в кризисной ситуации НХЛ с НБА. Как быстро свели они к минимуму опасность для своих людей и просчитали все варианты для возобновления бизнеса. В отличие от той же футбольной Европы, где в первое время после прихода эпидемии началась неразбериха. Происходит это потому, что североамериканский спорт построен по принципу закрытых корпораций, которых интересует только своя хата. До международных соревнований им есть дело в последнюю очередь. Именно по этой причине НХЛ, не увязанная никак своим календарем на ЧМ, так быстро просчитала возможные варианты возобновления турнира.

На контрасте европейские футбол и хоккей, тесно переплетенные с международным календарем,с Евро-2020 и ЧМ в Швейцарии, до последнего момента томились в неопределенности в ожидании решений от УЕФА и ИИХФ. Но для успешного бизнеса, как известно, время – деньги. Футбольная клубная Европа может начать строить свою корпорацию, чтобы выйти из подчинения института сборных.

Клубный футбол выйдет из подчинения футбола сборных, которые уйдут на второй план. Вероятность – более 50 процентов.

Боссы европейских грандов давно вынашивают эту идею. Сейчас наступает идеальный момент для ее воплощения. Не составит большого труда убедить футбольное болельщицкое сообщество в необходимости такого шага, поставив его перед выбором: дальше может быть либо так, либо никак. После паузы народ проглотит все ради возобновления любимой забавы. Чемпионаты мира, конечно, останутся, но вот с Евро, как полагаю, могут быть проблемы. Возможно, его заменят турниры клубов.

Клубы будут строить свой бизнес, стремясь увеличивать доходы от теле- и интернет трансляций, чтобы зависимость от доходов от продаж билетов уменьшалась. Вероятность – 95 процентов.

Посмотрите, как быстро сориентировались при наступлении карантина онлайн-кинотеатры, открыв доступ к ним без подписки. Сейчас то самое время, когда в интернет будут перетягивать тех потенциальных покупателей любого товара и услуг, которые до этого момента вели привычный образ жизни, шатаясь в выходные по торговым центрам, посещая стадионы и кинотеатры. Достаточно умело подсадить их на эту «иглу», рассказать, насколько это удобно и безопасно, и сторонников поучаствовать в массовке резко пойдет на спад.

Спорт эта тенденция несомненно не оставит в стороне. В момент эпидемии массовый спорт оказался очень уязвим. К тому же в последние годы выросла огромная аудитория болельщиков, которые походам на стадионы предпочитают просмотр игр в барах или букмекерских клубах. Посмотреть классико под пивасик, сделав ставочку, заодно проведя время в компании друзей –такой отдых сегодня предпочитают все больше людей. Причем, а это крайне важно, не только в стране, где проходит футбол. Во всем мире.

Если футбольный бизнес способен решить задачу, как сделать классную картинку с матчей без зрителей или с их минимальным участием, можно будет продолжать футбол в суперлиге, не страшась никаких вирусов. Достаточно будет мобильно перевезти клубы на теплый экзотический остров, где есть нормальное футбольное поле и пара классных отелей.Деньги за трансляции окупят все.

Российский спорт ждет дальнейшее падение. Вероятность – более 50 процентов.

Для российского спорта все осложняется резким падением цен на нефть, ведь основные спонсоры наших клубов – нефтяные и газовые компании, которых ждут большие потери в своем бизнесе. В таких случаях неизбежно пойдут под нож все спонсорские истории, особенно те, которые приносят сплошные убытки. Футбол и хоккей в этом списке – одни из первых.

Спонсорская помощь хоккейного ЦСКА от «Роснефти», например, как сообщил вчера «РБ-Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба,составила 4,5 миллиарда рублей. При этом самостоятельно клуб сумел заработать 346,6 миллионов. У других наших топов ситуация не лучше.

Наш большой спорт после коронавируса точно не станет лучше. Главное, чтобы он просто выжил.

Чего и всем желаю.