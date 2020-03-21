Новый закон о трансферах и дело Задорова

«ШКОЛЫ ЛИШАЮТСЯ СИЛЬНЕЙШИХ ИГРОКОВ, КОМАНДЫ РАЗВАЛИВАЮТСЯ»

На этой неделе в Госдуму был внесен пакет законопроектов, который, по задумке его творцов, должен упорядочить деятельность спортивных агентов и урегулировать спортивные трансферы в нашем спорте. Внесли его на рассмотрение нижней палаты парламента председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и член Комитета по охране здоровья президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Всего законопроекта четыре. Но упомянем два из них.

Первый предусматривает внесение изменения в Закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части совершенствования деятельности спортивных агентов. «В России профессиональную деятельность осуществляют более тысячи спортивных агентов. При этом законодательство о физической культуре и спорте не содержит достаточных требований к порядку их допуска к работе с позиции государственного регулирования. Это непорядок», — заявил Дегтярев.

Отдельными спортивными федерациями установлена обязанность прохождения агентами процедуры обязательной аккредитации, но в подавляющем большинстве случаев это не требуется. Минспорту предлагается разработать требования к деятельности агентов по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные клубы. Как полагают авторы законопроекта, принятие такого документа позволит усилить контроль за агентами и повысить качество их услуг.

Второй законопроект направлен на усовершенствование порядка трансферов спортсменов. Нынешнее законодательство не содержит ограничений, связанных с переходами. Михаил Дегтярев считает, что принятие документа позволит защитить права и законные интересы государственных и муниципальных спортивных школ.

«Многие годы государство вкладывает бюджетные средства в воспитание перспективных ребят, — продолжает объяснять он свою позицию. — Однажды лучших спортсменов уводят профессиональные клубы, школы лишаются сильнейших игроков, команды разваливаются, зрители теряют интерес. А федерации о переходах ничего не знают».

И далее. «В России созданы все условия для построения идеальной спортивной карьеры. Агенты и воротилы спортивного мира сегодня ломают судьбы сотен талантливых мальчишек во многих видах спорта, выманивая их за рубеж».

ГЛАВНОЕ, НЕ ПЕРЕГНУТЬ ПАЛКУ

Стоп. Вот с этого места стоит порассуждать. «Агенты и воротилы спортивного мира ломают судьбы талантливых мальчишек…» Кажется, это мы уже когда-то проходили.

В начале 90-х, после развала советской системы сначала многие наши звезды ринулись на запад в поисках счастья, а затем, когда все более или менее состоявшиеся мастера помахали стране ручкой, дошла очередь уезжать до молодых и перспективных. И даже до совсем юных. Агентов тогда клеймили теми же словами, что и сейчас - «ломают судьбы» и пытались их построить, спортсменам вешали ярлыки «предатели родины». Чего добились? Отказов выступлений за сборные и нелегальных побегов за границу. Со многими звездами в итоге разругались в пух и прах.

Авторы законопроектов, конечно, хорошо знакомы с этими историями, и хочется надеяться, что не наступят на старые грабли. Регулировать взаимоотношения с агентским бизнесом и в трансферных вопросах, конечно, необходимо. Главное, не перегнуть палку.

Кому, как ни Третьяку, не помнить, сколько сил было приложено для нормализации отношений с нашими энхаэловцами, которые в 90-е и начале 2000-х пачками отказывались приезжать в национальную команду на чемпионаты мира и Олимпиады. Почвой для размолвок были как раз агентские и контрактные дела. В итоге победы на международной арене вернулись к стране только тогда, когда раздорам был положен конец.

«ЕМУ НЕ НРАВИТСЯ ТО, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В РОССИИ»

Хочется верить, что сегодня никаких ярлыков участникам спортивного бизнеса вешать не начнут. Но полной уверенности в этом все-таки нет. Меня, признаюсь, сильно взволновали высказывания Дегтярева, сказанные в адрес Никиты Задорова. 24-летний защитник «Колорадо Эвеланш» и сборной России, если кто не в курсе, недавно, отвечая на вопрос, где он будет жить по окончании карьеры, откровенно признался, что ему не нравится то, что сейчас происходит в России, и что его семье гораздо лучше жить в США.

«Это один из примеров той вольницы, которая на сегодняшний день существует на трансферном рынке в России. Молодой хоккеист, воспитанник ЦСКА, показавший себя в «Красной Армии», теперь играет в НХЛ и таким образом оценивает ситуацию на Родине, - укоряет Задорова Дегтярев, одновременно ставя это в обоснование новому законопроекту. - Что же Задоров делал в России до 17 лет, если в России «происходит что-то непонятное»? Учился в школе бесплатно, учился играть в хоккей, дышал российским воздухом, катался на русском льду».

Что означают эти слова главы думского комитета? Возможно, человека просто задела критика в адрес родной страны со стороны совсем молодого парня, который тему, кстати, не развил, и не совсем понятно, чем ему конкретно родина не угодила. Но почему-то кажется, что за этим стоит не только это. Когда вольница упоминается в таком контексте и увязывается с трансферным рынком, то расценивать это можно как недовольство тем фактом, что у того же Задорова сегодня есть выбор в самостоятельном принятии решения, в каком возрасте и куда уезжать, где ему жить и играть.

УДЕРЖИВАТЬ ДЕНЬГАМИ ИЛИ ЗАПРЕЩАТЬ

Отъезд молодых талантов в зарубежные клубы всегда вызывал много споров. Хорошо это или плохо – смотря с какой стороны заходить. Бороться с этим недугом или тенденцией времени (это тоже на выбор каждого) можно двумя способами. Удерживать деньгами или запрещать уезжать.

Первый вариант сегодня становится совсем проблемным. Десять лет назад слов про вольницы не случайно ведь не было слышно. Российские клубы, обросшие нефтегазовыми спонсорскими деньгами, просто решали вопросы, перебивая контракты зарубежных конкурентов. Все изменилось с 2014-го, вслед за санкциями и падением рубля. Сегодня, глядя на котировки российской нефти и долларе по 80 рублей, понимаешь, что поток отъезда за рубеж не только не иссякнет, но в скором времени лишь возрастет. Далеко не только в хоккее.

Минимальный контракт в НХЛ на 2021 год запланирован в размере 750 тысяч зеленых, что в переводе на сегодняшний курс равняется 60 миллионам рублей. Это зарплата крепкого середняка в Континентальной лиге. Новый контракт Задорова с «Лавинами» заключен прошлым летом на сумму 3,2 миллиона долларов или 250 с лишним миллионов рублей. Даже с учетом американских налогов, это примерно столько, сколько у самого высокооплачиваемого игрока КХЛ Сергея Мозякина.

Но Задоров защитник, никто в КХЛ даже в сытые годы не дал бы ему таких денег. Призывами послужить родине и отдать ей долг за то, что воспитала и вкладывала в тебя немалые деньги, никого сегодня не удержишь. Особенно на примере того же Задорова, который пробился наверх после того, как решился на отъезд из страны. И когда перед глазами наглядный пример того, как дети многих чиновников и тех же депутатов живут и учатся вдалеке от родных просторов, не помышляя ни о каком долге перед страной, в которой пошли учиться в школу. Остается запрещать или регулировать, это кому как удобно.

В ПРОИГРЫШЕ ВСЕГДА ОСТАВАЛАСЬ СБОРНАЯ

И вот тут возникает ощущение, что может возникнуть соблазн привязать законодательно молодых игроков к своим клубам, запрещая до определенного периода «отработки» отъезд за границу (тут можно вспомнить, что в последние годы СССР в НХЛ отпускали тех, кто достиг 30-летнего возраста, заключая контракты через «Совинтерспорт», который забирал себе 90 процентов денег). Или вводя серьезный налог на зарубежные контракты. И в одном, и в другом случае придется залезать в карман игрокам и агентам, и очевидно именно на это направлен новый законопроект.

Какую ответную реакции мы получим со стороны «пострадавших» и как далеко пойдут регулирующие отъезд меры, предсказать в сегодня быстроменяющемся мире довольно проблематично. Спрогнозировать можно только одно. До этого момента любые попытки как-то ограничить желание игроков уехать за океан или в Европу всегда были обречены на провал. Игроки уезжали, агенты получали свое, а в проигрыше всегда оставалась сборная. И ее преданные почитатели.

Дай Бог, чтобы на этот раз все было иначе.