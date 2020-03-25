Шахматы вживую без коронавируса со звездами футбола, кино и музыки
Сегодня 14.00!
В Екатеринбурге проходит единственное международное соревнование в мире. Турнир претендентов. Восемь отчаянных парней (в том числе и трое россиян: Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко) борются за доской, и вне ее!Борются со своими страхами, друг против друга и сражаются в глубинах своей тонкой душевной шахматной организацией с новостями о пандемии. Какого это – быть единственными играющими профессиональными спортсменами мира на международной арене? Кто бросит перчатку непобедимому Магнусу Карлсену? Удержит ли Непомнящий единоличное лидерство?
Уникальное живое шоу на самом популярном шахматном сайте. Постоянные ведущие – трехкратный олимпийский чемпион, участник претендентских баталий Евгений Бареев и экс-руководитель российских шахмат Илья Левитов будут развлекать фанатов древней игры не только занудными вариантами, но и живыми концертами, байками и анекдотами. В гостях трансляции известные футболисты - игрок молодежной сборной по футболу Алексей Татаев, который победил самого Сергея Галицкого (советский КМС) в сеансе одновременной игры. Басист легендарной группы «Машина Времени» Александр Кутиков. Многократный обладатель хрустальной совы «Что? Где? Когда?» Борис Левин. Известные гроссмейстеры: Сергей Карякин, Рауф Мамедов, Александр Халифман, Евгений Томашевский, Александр Рязанцев, Сергей Рублевский и многие другие. Вам будет нескучно и интересно. Вы думаете, что шахматы — это занудно? В самоизоляции нет ничего лучше, чем онлайн с Бареевым и Левитовым. Это круче, чем просто спорт. Это шоу на все времена. Вы забудете о сексе с любимым человеком и бросите выпивать. Сражения за доской – вот настоящий рок-ролл.
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