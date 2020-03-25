Шахматы вживую без коронавируса со звездами футбола, кино и музыки - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
25 марта 2020 13:30Футбол

Шахматы вживую без коронавируса со звездами футбола, кино и музыки

Сегодня 14.00!

В Екатеринбурге проходит единственное международное соревнование в мире. Турнир претендентов. Восемь отчаянных парней (в том числе и трое россиян: Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко) борются за доской, и вне ее!Борются со своими страхами, друг против друга и сражаются в глубинах своей тонкой душевной шахматной организацией с новостями о пандемии. Какого это – быть единственными играющими профессиональными спортсменами мира на международной арене? Кто бросит перчатку непобедимому Магнусу Карлсену? Удержит ли Непомнящий единоличное лидерство?

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Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
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