Шахматы вживую без коронавируса со звездами футбола, кино и музыки

В Екатеринбурге проходит единственное международное соревнование в мире. Турнир претендентов. Восемь отчаянных парней (в том числе и трое россиян: Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко) борются за доской, и вне ее!Борются со своими страхами, друг против друга и сражаются в глубинах своей тонкой душевной шахматной организацией с новостями о пандемии. Какого это – быть единственными играющими профессиональными спортсменами мира на международной арене? Кто бросит перчатку непобедимому Магнусу Карлсену? Удержит ли Непомнящий единоличное лидерство?

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