Думали, Чуперка – главный футбольный грубиян России. Оказалось – всей Европы

У нас принято считать, что судейство в РПЛ мешает прогрессу команд. Дескать, арбитры сбивают ритм неоправданно частыми свистками, «замедляют» игру – а последствия мы наблюдаем потом в еврокубках, где скорости куда выше… Однако все не так просто. К нашим арбитрам действительно много вопросов. Но когда мы просим их «судить, как в Европе», то, видимо, сами не в курсе – а как это?
Если сравнить статистику судейских решений в пяти ведущих чемпионатах с РПЛ, оказывается, разницы-то особой и нет. Значит, корень спортивных неудач (а наши клубы пропускают концовку евросезона-2019/20 вовсе не из-за пандемии, а потому что вылетели из турниров еще осенью) надо искать в чем-то другом.
И все же, давайте о судействе.
Судя по числу нарушений, наиболее лояльны судьи в чемпионате Англии (21,16 в среднем за матч), а самые суровые арбитры – в Италии (28,44). В РПЛ фолы фиксируются 27,2 раза за игру – чаще, чем в бундеслиге (24) и французской лиге 1 (26,02), но реже, чем в испанской примере (27,67).
Испанские и итальянские арбитры не только чаще всех останавливают игру, но и активнее других применяют санкции. На каждую карточку (желтую или красную) в среднем у них приходится 5,23 фола. Для сравнения, у французов на предъявление наказания уходит 6,81 фола.
Скорее всего, причина «жестокости» судей в Италии и Испании - менталитет игроков. Горячая южная кровь зачастую приводит к дополнительным неигровым наказаниям. Это регулярные препирательства с арбитрами и другие формы неспортивного поведения.
В Англии (5,81) и Германии (6,15) футболисты гораздо более дисциплинированные. Россия же (5,48) вполне вписывается в «европейские рамки». При этом класс игроков нашего чемпионата пониже, чем в «топах». Значит, они чаще совершают технические и тактические ошибки, за которые впоследствии расплачиваются. Так что нечего катить бочку на судей.
Нарушения правил в РПЛ и пяти ведущих чемпионатах
Чемпионат
Фолы за матч
Фолы/карточки
Англия
21,16
5,81
Германия
24,00
6,15
Франция
26,02
6,81
Россия
27,20
5,48
Испания
27,67
5,23
Италия
28,44
5,23
Статистика предупреждений и удалений подтверждает сказанное выше. Чаще всего желтые карточки выписываются в чемпионатах Италии (5,14) и Испании (5,06), тогда как в АПЛ (3,52), лиге 1 (3,57) и бундеслиге (3,72) это происходит значительно реже. Россия (4,72) и тут ближе к «южанам».
Примечательно, что чемпионат Франции при небольшом количестве предупреждений изобилует удалениями: игрокам зажигают красный свет в каждом четвертом матче. Чаще это случается только в серии А (0,30). А французскую аномалию во многом обеспечила команда Александра Головина: «Монако» умудрился в 28 турах заработать 10 удалений. Это абсолютный рекорд Европы.
В РПЛ на матч приходится 0,24 удаления, что в два (!) раза больше, чем в АПЛ (0,12). Вообще, у британских судей, судя по небольшому числу нарушений и санкций, действительно есть стиль. И, казалось бы, такой либерализм, приводящий к ускорению игры, должен помогать в Европе. Однако, как и в случае с Россией, никакой зависимости результатов еврокубков от судейства внутри страны нет. Да, прошлой весной АПЛ получила два чисто английских финала в ЛЧ и ЛЕ. Но этой весной результаты резко упали.
Наказания в РПЛ и пяти ведущих чемпионатах
Желтые карточки (за матч)
Красные карточки (за матч)
Италия
1 316 (5,14)
78 (0,30)
Испания
1 365 (5,06)
61 (0,23)
Россия
830 (4,72)
42 (0,24)
Германия
834 (3,72)
40 (0,18)
Франция
997 (3,57)
70 (0,25)
Англия
1 014 (3,52)
35 (0,12)
Разницу в манере судейству между странами показывает таблица самых грубых клубов Европы: в Топ-24 – сплошь Италия и Испания, за исключением феноменального «Монако». «Лидер» среди клубов АПЛ – «Арсенал» - открывает четвертый десяток в рейтинге. А наш «Рубин» расположился на 30-й строчке.
Как составлялся рейтинг грубости? Каждому клубу присваивались штрафные баллы за предупреждения (один) и удаления (три). Удивительно: ни один (!) немецкий клуб не добрался до психологической отметки в 70 баллов (у «Рубина» и «Арсенала» по 72), тогда как лидеры - «Хетафе» и «Болонья» - успели разменять первую сотню. Отметим также значительные показатели «Дженоа» (98), «Леганеса» и «Бетиса» (по 96).
При этом прямой зависимости между предупреждениями/удалениями и местом в турнирной таблице нет. В зоне вылета из названной пятерки идет только «Леганес», тогда как «Хетафе» реально претендует на попадание в Лигу чемпионов. Вполне неплохо чувствует себя и «Болонья», отстающая от зоны Лиги Европы на пять очков.
Рейтинг грубости для клубов РПЛ и пяти ведущих чемпионатов
Клуб
Чемпионат
ЖК
КК
Штрафные баллы (матчи)
1. Хетафе
Испания
93
3
102 (27)
2. Болонья
Италия
82
6
100 (26)
3. Дженоа
Италия
74
8
98 (26)
4. Леганес
Испания
87
3
96 (27)
5. Бетис
Испания
75
7
96 (27)
6. Рома
Италия
73
6
91 (26)
7. Алавес
Испания
82
3
91 (27)
8. Осасуна
Испания
76
5
91 (27)
9. Монако
Франция
59
10
89 (28)
10. Милан
Италия
73
5
88 (26)
…
30. Рубин
Россия
60
4
72 (22)
31. Арсенал
Англия
63
3
72 (28)
Лидеры РПЛ по удалениям – самарцы и «Динамо», за что бело-голубые должны сказать отдельное спасибо Артуру Юсупову, на которого пришлись две красные карточки из пяти. При этом динамовцев нельзя назвать откровенными грубиянами – все удаления были выписаны после повторных предупреждений. Ни разу в РПЛ не удалялись только игроки «Ростова». Школа Валерия Карпина…
Рейтинг грубости для клубов РПЛ
Желтые карточки
Красные карточки
Штрафные баллы
Рубин
60
4
72
Ахмат
58
4
70
Крылья Советов
54
5
69
Спартак
59
3
68
Краснодар
54
4
66
Динамо
51
5
66
Локомотив
59
2
65
Тамбов
54
3
63
ЦСКА
49
3
61
Сочи
50
2
56
Оренбург
47
3
56
Ростов
54
0
54
Арсенал
51
1
54
Зенит
45
1
48
Уфа
45
1
48
Урал
40
1
43
Ну а титул самого грубого футболиста Европы забирает полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка, умудрившийся в 17 турах удалиться аж трижды. Он набрал 15 штрафных баллов, как Маттиа Бани («Болонья») и Жак Ромао («Реймс»), но провел на пять матчей меньше. При этом лишь в одной из трех игр, завершенных молдаванин досрочно, тамбовчане не набрали очков (0:2 от ЦСКА). А «Уфу» (3:0) они даже разгромили.
Также обращают внимание Мубарак Вакасо (14 баллов) и Зухаир Феддаль (13). Экс-полузащитник «Рубина» собрал коллекцию из 12 карточек в 16 матчах (он статистику уже не изменит, поскольку уехал зимой в Китай), а марокканец получил девять карточек в 10 играх. Точнее даже девяти, поскольку одно удаление он заработал… со скамейки запасных.
Рейтинг грубости для игроков РПЛ и пяти ведущих чемпионатов
Игрок
Клуб
Желтые карточки
Красные карточки
Матчи
Штрафные баллы
ЧУПЕРКА
Тамбов
6
3
17
15
БАНИ
Болонья
12
1
22
15
РОМАО
Реймс
9
2
22
15
ВАКАСО
Алавес
11
1
16
14
МАНЧИНИ
Рома
11
1
23
14
ФЕДДАЛЬ
Бетис
7
2
10
13
ЛАНГЛЕ
Барса
7
2
19
13
ЛЕРМА
Борнмут
10
1
24
13
МЕНДЕШ
Монпелье
9
1
16
12
САНХУРХО
Осасуна
9
1
20
12
В чемпионате России самая рискованная для получения карточек зона – центральная. Там играют семеро из нашего Топ-10 (Чуперка, Срджан Мияйлович, Шарль Каборе, Юсупов, Магомед Оздоев, Тони Вилена и Дмитрий Баринов). Двое представляют «Динамо» - видимо, у бело-голубых проблемы перед своей штрафной: полузащитники не успевают накрыть оппонентов и вынуждены часто нарушать правила.
Рейтинг грубости для игроков РПЛ
Клуб
Желтые карточки
Красные карточки
Матчи
Штрафные баллы
ЧУПЕРКА
Тамбов
6
3
17
15
МИЯЙЛОВИЧ
Крылья Советов
5
2
15
11
КАБОРЕ
Динамо
8
1
17
11
ЮСУПОВ
Динамо
4
2
16
10
ОЗДОЕВ
Зенит
7
1
20
10
РОШИ
Ахмат
6
1
20
9
ИГНАТЬЕВ
Локо
9
0
17
9
ВИЛЕНА
Краснодар
6
1
17
9
БАРИНОВ
Локомотив
9
0
18
9
АЮПОВ
Оренбург
9
0
18
9
В заключение отметим и тех, кто допускает наименьшее количество фолов. Лидирует здесь «Ливерпуль», проводящий во всех смыслах выдающийся сезон в АПЛ. Команда Юргена Клоппа не только больше всех забивает, но и реже всех фолит. Ну а то, что десятку «самых корректных» полностью оккупировали англичане и немцы, вас уже не должно удивлять. Для сравнения: у самой аккуратной команды в РПЛ - «Зенита» - в среднем набирается по 12 нарушений за игру.
Рейтинг корректности для клубов РПЛ и пяти ведущих чемпионатов
Клуб
Чемпионат
Фолы за матч
Ливерпуль
Англия
8,3
Боруссия Д
Германия
8,8
Бавария
Германия
9,0
Борнмут
Англия
9,3
Ньюкасл
Англия
9,5
Норвич
Англия
9,6
Фрайбург
Германия
9,6
Челси
Англия
10,0
Брайтон
Англия
10,0
Ман Сити
Англия
10,1
В материале использовались данные Whoscored и другая открытая статистика.