Думали, Чуперка – главный футбольный грубиян России. Оказалось – всей Европы

«КАК В ЕВРОПЕ» - ЭТО КАК?

У нас принято считать, что судейство в РПЛ мешает прогрессу команд. Дескать, арбитры сбивают ритм неоправданно частыми свистками, «замедляют» игру – а последствия мы наблюдаем потом в еврокубках, где скорости куда выше… Однако все не так просто. К нашим арбитрам действительно много вопросов. Но когда мы просим их «судить, как в Европе», то, видимо, сами не в курсе – а как это?

Если сравнить статистику судейских решений в пяти ведущих чемпионатах с РПЛ, оказывается, разницы-то особой и нет. Значит, корень спортивных неудач (а наши клубы пропускают концовку евросезона-2019/20 вовсе не из-за пандемии, а потому что вылетели из турниров еще осенью) надо искать в чем-то другом.

И все же, давайте о судействе.

В РОССИИ ФОЛЯТ РЕЖЕ, ЧЕМ В ИСПАНИИ

Судя по числу нарушений, наиболее лояльны судьи в чемпионате Англии (21,16 в среднем за матч), а самые суровые арбитры – в Италии (28,44). В РПЛ фолы фиксируются 27,2 раза за игру – чаще, чем в бундеслиге (24) и французской лиге 1 (26,02), но реже, чем в испанской примере (27,67).

Испанские и итальянские арбитры не только чаще всех останавливают игру, но и активнее других применяют санкции. На каждую карточку (желтую или красную) в среднем у них приходится 5,23 фола. Для сравнения, у французов на предъявление наказания уходит 6,81 фола.

Скорее всего, причина «жестокости» судей в Италии и Испании - менталитет игроков. Горячая южная кровь зачастую приводит к дополнительным неигровым наказаниям. Это регулярные препирательства с арбитрами и другие формы неспортивного поведения.

В Англии (5,81) и Германии (6,15) футболисты гораздо более дисциплинированные. Россия же (5,48) вполне вписывается в «европейские рамки». При этом класс игроков нашего чемпионата пониже, чем в «топах». Значит, они чаще совершают технические и тактические ошибки, за которые впоследствии расплачиваются. Так что нечего катить бочку на судей.

Нарушения правил в РПЛ и пяти ведущих чемпионатах

Чемпионат Фолы за матч Фолы/карточки Англия 21,16 5,81 Германия 24,00 6,15 Франция 26,02 6,81 Россия 27,20 5,48 Испания 27,67 5,23 Италия 28,44 5,23

БРИТАНСКИЕ СУДЬИ – САМЫЕ ЛОЯЛЬНЫЕ

Статистика предупреждений и удалений подтверждает сказанное выше. Чаще всего желтые карточки выписываются в чемпионатах Италии (5,14) и Испании (5,06), тогда как в АПЛ (3,52), лиге 1 (3,57) и бундеслиге (3,72) это происходит значительно реже. Россия (4,72) и тут ближе к «южанам».

Примечательно, что чемпионат Франции при небольшом количестве предупреждений изобилует удалениями: игрокам зажигают красный свет в каждом четвертом матче. Чаще это случается только в серии А (0,30). А французскую аномалию во многом обеспечила команда Александра Головина: «Монако» умудрился в 28 турах заработать 10 удалений. Это абсолютный рекорд Европы.

В РПЛ на матч приходится 0,24 удаления, что в два (!) раза больше, чем в АПЛ (0,12). Вообще, у британских судей, судя по небольшому числу нарушений и санкций, действительно есть стиль. И, казалось бы, такой либерализм, приводящий к ускорению игры, должен помогать в Европе. Однако, как и в случае с Россией, никакой зависимости результатов еврокубков от судейства внутри страны нет. Да, прошлой весной АПЛ получила два чисто английских финала в ЛЧ и ЛЕ. Но этой весной результаты резко упали.

Наказания в РПЛ и пяти ведущих чемпионатах

Желтые карточки (за матч) Красные карточки (за матч) Италия 1 316 (5,14) 78 (0,30) Испания 1 365 (5,06) 61 (0,23) Россия 830 (4,72) 42 (0,24) Германия 834 (3,72) 40 (0,18) Франция 997 (3,57) 70 (0,25) Англия 1 014 (3,52) 35 (0,12)

«РУБИН» РЯДОМ С «АРСЕНАЛОМ». ЛОНДОНСКИМ

Разницу в манере судейству между странами показывает таблица самых грубых клубов Европы: в Топ-24 – сплошь Италия и Испания, за исключением феноменального «Монако». «Лидер» среди клубов АПЛ – «Арсенал» - открывает четвертый десяток в рейтинге. А наш «Рубин» расположился на 30-й строчке.

Как составлялся рейтинг грубости? Каждому клубу присваивались штрафные баллы за предупреждения (один) и удаления (три). Удивительно: ни один (!) немецкий клуб не добрался до психологической отметки в 70 баллов (у «Рубина» и «Арсенала» по 72), тогда как лидеры - «Хетафе» и «Болонья» - успели разменять первую сотню. Отметим также значительные показатели «Дженоа» (98), «Леганеса» и «Бетиса» (по 96).

При этом прямой зависимости между предупреждениями/удалениями и местом в турнирной таблице нет. В зоне вылета из названной пятерки идет только «Леганес», тогда как «Хетафе» реально претендует на попадание в Лигу чемпионов. Вполне неплохо чувствует себя и «Болонья», отстающая от зоны Лиги Европы на пять очков.

Рейтинг грубости для клубов РПЛ и пяти ведущих чемпионатов

Клуб Чемпионат ЖК КК Штрафные баллы (матчи) 1. Хетафе Испания 93 3 102 (27) 2. Болонья Италия 82 6 100 (26) 3. Дженоа Италия 74 8 98 (26) 4. Леганес Испания 87 3 96 (27) 5. Бетис Испания 75 7 96 (27) 6. Рома Италия 73 6 91 (26) 7. Алавес Испания 82 3 91 (27) 8. Осасуна Испания 76 5 91 (27) 9. Монако Франция 59 10 89 (28) 10. Милан Италия 73 5 88 (26) … 30. Рубин Россия 60 4 72 (22) 31. Арсенал Англия 63 3 72 (28)

Лидеры РПЛ по удалениям – самарцы и «Динамо», за что бело-голубые должны сказать отдельное спасибо Артуру Юсупову, на которого пришлись две красные карточки из пяти. При этом динамовцев нельзя назвать откровенными грубиянами – все удаления были выписаны после повторных предупреждений. Ни разу в РПЛ не удалялись только игроки «Ростова». Школа Валерия Карпина…

Рейтинг грубости для клубов РПЛ

Желтые карточки Красные карточки Штрафные баллы Рубин 60 4 72 Ахмат 58 4 70 Крылья Советов 54 5 69 Спартак 59 3 68 Краснодар 54 4 66 Динамо 51 5 66 Локомотив 59 2 65 Тамбов 54 3 63 ЦСКА 49 3 61 Сочи 50 2 56 Оренбург 47 3 56 Ростов 54 0 54 Арсенал 51 1 54 Зенит 45 1 48 Уфа 45 1 48 Урал 40 1 43

ЧУПЕРКА – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Ну а титул самого грубого футболиста Европы забирает полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка, умудрившийся в 17 турах удалиться аж трижды. Он набрал 15 штрафных баллов, как Маттиа Бани («Болонья») и Жак Ромао («Реймс»), но провел на пять матчей меньше. При этом лишь в одной из трех игр, завершенных молдаванин досрочно, тамбовчане не набрали очков (0:2 от ЦСКА). А «Уфу» (3:0) они даже разгромили.

Также обращают внимание Мубарак Вакасо (14 баллов) и Зухаир Феддаль (13). Экс-полузащитник «Рубина» собрал коллекцию из 12 карточек в 16 матчах (он статистику уже не изменит, поскольку уехал зимой в Китай), а марокканец получил девять карточек в 10 играх. Точнее даже девяти, поскольку одно удаление он заработал… со скамейки запасных.

Рейтинг грубости для игроков РПЛ и пяти ведущих чемпионатов

Игрок Клуб Желтые карточки Красные карточки Матчи Штрафные баллы ЧУПЕРКА Тамбов 6 3 17 15 БАНИ Болонья 12 1 22 15 РОМАО Реймс 9 2 22 15 ВАКАСО Алавес 11 1 16 14 МАНЧИНИ Рома 11 1 23 14 ФЕДДАЛЬ Бетис 7 2 10 13 ЛАНГЛЕ Барса 7 2 19 13 ЛЕРМА Борнмут 10 1 24 13 МЕНДЕШ Монпелье 9 1 16 12 САНХУРХО Осасуна 9 1 20 12

В чемпионате России самая рискованная для получения карточек зона – центральная. Там играют семеро из нашего Топ-10 (Чуперка, Срджан Мияйлович, Шарль Каборе, Юсупов, Магомед Оздоев, Тони Вилена и Дмитрий Баринов). Двое представляют «Динамо» - видимо, у бело-голубых проблемы перед своей штрафной: полузащитники не успевают накрыть оппонентов и вынуждены часто нарушать правила.

Рейтинг грубости для игроков РПЛ

Клуб Желтые карточки Красные карточки Матчи Штрафные баллы ЧУПЕРКА Тамбов 6 3 17 15 МИЯЙЛОВИЧ Крылья Советов 5 2 15 11 КАБОРЕ Динамо 8 1 17 11 ЮСУПОВ Динамо 4 2 16 10 ОЗДОЕВ Зенит 7 1 20 10 РОШИ Ахмат 6 1 20 9 ИГНАТЬЕВ Локо 9 0 17 9 ВИЛЕНА Краснодар 6 1 17 9 БАРИНОВ Локомотив 9 0 18 9 АЮПОВ Оренбург 9 0 18 9

В ЧЕМ «ЛИВЕРПУЛЬ» ЛУЧШЕ ВСЕХ

В заключение отметим и тех, кто допускает наименьшее количество фолов. Лидирует здесь «Ливерпуль», проводящий во всех смыслах выдающийся сезон в АПЛ. Команда Юргена Клоппа не только больше всех забивает, но и реже всех фолит. Ну а то, что десятку «самых корректных» полностью оккупировали англичане и немцы, вас уже не должно удивлять. Для сравнения: у самой аккуратной команды в РПЛ - «Зенита» - в среднем набирается по 12 нарушений за игру.

Рейтинг корректности для клубов РПЛ и пяти ведущих чемпионатов

Клуб Чемпионат Фолы за матч Ливерпуль Англия 8,3 Боруссия Д Германия 8,8 Бавария Германия 9,0 Борнмут Англия 9,3 Ньюкасл Англия 9,5 Норвич Англия 9,6 Фрайбург Германия 9,6 Челси Англия 10,0 Брайтон Англия 10,0 Ман Сити Англия 10,1

В материале использовались данные Whoscored и другая открытая статистика.