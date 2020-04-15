Думали, Чуперка – главный футбольный грубиян России. Оказалось – всей Европы - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 апреля 2020 11:00ФутболЗибрак Артем

Думали, Чуперка – главный футбольный грубиян России. Оказалось – всей Европы

Пока европейские чемпионаты поставлены на паузу, мы изучили статистику удалений и прочих нарушений в РПЛ и топ-лигах. Вывод: не судейство мешает нашим клубам в еврокубках.

«КАК В ЕВРОПЕ» - ЭТО КАК?

У нас принято считать, что судейство в РПЛ мешает прогрессу команд. Дескать, арбитры сбивают ритм неоправданно частыми свистками, «замедляют» игру – а последствия мы наблюдаем потом в еврокубках, где скорости куда выше… Однако все не так просто. К нашим арбитрам действительно много вопросов. Но когда мы просим их «судить, как в Европе», то, видимо, сами не в курсе – а как это?

Если сравнить статистику судейских решений в пяти ведущих чемпионатах с РПЛ, оказывается, разницы-то особой и нет. Значит, корень спортивных неудач (а наши клубы пропускают концовку евросезона-2019/20 вовсе не из-за пандемии, а потому что вылетели из турниров еще осенью) надо искать в чем-то другом.

И все же, давайте о судействе.

В РОССИИ ФОЛЯТ РЕЖЕ, ЧЕМ В ИСПАНИИ

Судя по числу нарушений, наиболее лояльны судьи в чемпионате Англии (21,16 в среднем за матч), а самые суровые арбитры – в Италии (28,44). В РПЛ фолы фиксируются 27,2 раза за игру – чаще, чем в бундеслиге (24) и французской лиге 1 (26,02), но реже, чем в испанской примере (27,67).

Испанские и итальянские арбитры не только чаще всех останавливают игру, но и активнее других применяют санкции. На каждую карточку (желтую или красную) в среднем у них приходится 5,23 фола. Для сравнения, у французов на предъявление наказания уходит 6,81 фола.

Скорее всего, причина «жестокости» судей в Италии и Испании - менталитет игроков. Горячая южная кровь зачастую приводит к дополнительным неигровым наказаниям. Это регулярные препирательства с арбитрами и другие формы неспортивного поведения.

В Англии (5,81) и Германии (6,15) футболисты гораздо более дисциплинированные. Россия же (5,48) вполне вписывается в «европейские рамки». При этом класс игроков нашего чемпионата пониже, чем в «топах». Значит, они чаще совершают технические и тактические ошибки, за которые впоследствии расплачиваются. Так что нечего катить бочку на судей.

Нарушения правил в РПЛ и пяти ведущих чемпионатах

Чемпионат

Фолы за матч

Фолы/карточки

Англия

21,16

5,81

Германия

24,00

6,15

Франция

26,02

6,81

Россия

27,20

5,48

Испания

27,67

5,23

Италия

28,44

5,23

БРИТАНСКИЕ СУДЬИ – САМЫЕ ЛОЯЛЬНЫЕ

Статистика предупреждений и удалений подтверждает сказанное выше. Чаще всего желтые карточки выписываются в чемпионатах Италии (5,14) и Испании (5,06), тогда как в АПЛ (3,52), лиге 1 (3,57) и бундеслиге (3,72) это происходит значительно реже. Россия (4,72) и тут ближе к «южанам».

Примечательно, что чемпионат Франции при небольшом количестве предупреждений изобилует удалениями: игрокам зажигают красный свет в каждом четвертом матче. Чаще это случается только в серии А (0,30). А французскую аномалию во многом обеспечила команда Александра Головина: «Монако» умудрился в 28 турах заработать 10 удалений. Это абсолютный рекорд Европы.

В РПЛ на матч приходится 0,24 удаления, что в два (!) раза больше, чем в АПЛ (0,12). Вообще, у британских судей, судя по небольшому числу нарушений и санкций, действительно есть стиль. И, казалось бы, такой либерализм, приводящий к ускорению игры, должен помогать в Европе. Однако, как и в случае с Россией, никакой зависимости результатов еврокубков от судейства внутри страны нет. Да, прошлой весной АПЛ получила два чисто английских финала в ЛЧ и ЛЕ. Но этой весной результаты резко упали.

Наказания в РПЛ и пяти ведущих чемпионатах

Желтые карточки (за матч)

Красные карточки (за матч)

Италия

1 316 (5,14)

78 (0,30)

Испания

1 365 (5,06)

61 (0,23)

Россия

830 (4,72)

42 (0,24)

Германия

834 (3,72)

40 (0,18)

Франция

997 (3,57)

70 (0,25)

Англия

1 014 (3,52)

35 (0,12)

«РУБИН» РЯДОМ С «АРСЕНАЛОМ». ЛОНДОНСКИМ

Разницу в манере судейству между странами показывает таблица самых грубых клубов Европы: в Топ-24 – сплошь Италия и Испания, за исключением феноменального «Монако». «Лидер» среди клубов АПЛ – «Арсенал» - открывает четвертый десяток в рейтинге. А наш «Рубин» расположился на 30-й строчке.

Как составлялся рейтинг грубости? Каждому клубу присваивались штрафные баллы за предупреждения (один) и удаления (три). Удивительно: ни один (!) немецкий клуб не добрался до психологической отметки в 70 баллов (у «Рубина» и «Арсенала» по 72), тогда как лидеры - «Хетафе» и «Болонья» - успели разменять первую сотню. Отметим также значительные показатели «Дженоа» (98), «Леганеса» и «Бетиса» (по 96).

При этом прямой зависимости между предупреждениями/удалениями и местом в турнирной таблице нет. В зоне вылета из названной пятерки идет только «Леганес», тогда как «Хетафе» реально претендует на попадание в Лигу чемпионов. Вполне неплохо чувствует себя и «Болонья», отстающая от зоны Лиги Европы на пять очков.

Рейтинг грубости для клубов РПЛ и пяти ведущих чемпионатов

Клуб

Чемпионат

ЖК

КК

Штрафные баллы (матчи)

1. Хетафе

Испания

93

3

102 (27)

2. Болонья

Италия

82

6

100 (26)

3. Дженоа

Италия

74

8

98 (26)

4. Леганес

Испания

87

3

96 (27)

5. Бетис

Испания

75

7

96 (27)

6. Рома

Италия

73

6

91 (26)

7. Алавес

Испания

82

3

91 (27)

8. Осасуна

Испания

76

5

91 (27)

9. Монако

Франция

59

10

89 (28)

10. Милан

Италия

73

5

88 (26)

30. Рубин

Россия

60

4

72 (22)

31. Арсенал

Англия

63

3

72 (28)

Лидеры РПЛ по удалениям – самарцы и «Динамо», за что бело-голубые должны сказать отдельное спасибо Артуру Юсупову, на которого пришлись две красные карточки из пяти. При этом динамовцев нельзя назвать откровенными грубиянами – все удаления были выписаны после повторных предупреждений. Ни разу в РПЛ не удалялись только игроки «Ростова». Школа Валерия Карпина…

Рейтинг грубости для клубов РПЛ

Желтые карточки

Красные карточки

Штрафные баллы

Рубин

60

4

72

Ахмат

58

4

70

Крылья Советов

54

5

69

Спартак

59

3

68

Краснодар

54

4

66

Динамо

51

5

66

Локомотив

59

2

65

Тамбов

54

3

63

ЦСКА

49

3

61

Сочи

50

2

56

Оренбург

47

3

56

Ростов

54

0

54

Арсенал

51

1

54

Зенит

45

1

48

Уфа

45

1

48

Урал

40

1

43

ЧУПЕРКА – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Ну а титул самого грубого футболиста Европы забирает полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка, умудрившийся в 17 турах удалиться аж трижды. Он набрал 15 штрафных баллов, как Маттиа Бани («Болонья») и Жак Ромао («Реймс»), но провел на пять матчей меньше. При этом лишь в одной из трех игр, завершенных молдаванин досрочно, тамбовчане не набрали очков (0:2 от ЦСКА). А «Уфу» (3:0) они даже разгромили.

Также обращают внимание Мубарак Вакасо (14 баллов) и Зухаир Феддаль (13). Экс-полузащитник «Рубина» собрал коллекцию из 12 карточек в 16 матчах (он статистику уже не изменит, поскольку уехал зимой в Китай), а марокканец получил девять карточек в 10 играх. Точнее даже девяти, поскольку одно удаление он заработал… со скамейки запасных.

Рейтинг грубости для игроков РПЛ и пяти ведущих чемпионатов

Игрок

Клуб

Желтые карточки

Красные карточки

Матчи

Штрафные баллы

ЧУПЕРКА

Тамбов

6

3

17

15

БАНИ

Болонья

12

1

22

15

РОМАО

Реймс

9

2

22

15

ВАКАСО

Алавес

11

1

16

14

МАНЧИНИ

Рома

11

1

23

14

ФЕДДАЛЬ

Бетис

7

2

10

13

ЛАНГЛЕ

Барса

7

2

19

13

ЛЕРМА

Борнмут

10

1

24

13

МЕНДЕШ

Монпелье

9

1

16

12

САНХУРХО

Осасуна

9

1

20

12

В чемпионате России самая рискованная для получения карточек зона – центральная. Там играют семеро из нашего Топ-10 (Чуперка, Срджан Мияйлович, Шарль Каборе, Юсупов, Магомед Оздоев, Тони Вилена и Дмитрий Баринов). Двое представляют «Динамо» - видимо, у бело-голубых проблемы перед своей штрафной: полузащитники не успевают накрыть оппонентов и вынуждены часто нарушать правила.

Рейтинг грубости для игроков РПЛ

Клуб

Желтые карточки

Красные карточки

Матчи

Штрафные баллы

ЧУПЕРКА

Тамбов

6

3

17

15

МИЯЙЛОВИЧ

Крылья Советов

5

2

15

11

КАБОРЕ

Динамо

8

1

17

11

ЮСУПОВ

Динамо

4

2

16

10

ОЗДОЕВ

Зенит

7

1

20

10

РОШИ

Ахмат

6

1

20

9

ИГНАТЬЕВ

Локо

9

0

17

9

ВИЛЕНА

Краснодар

6

1

17

9

БАРИНОВ

Локомотив

9

0

18

9

АЮПОВ

Оренбург

9

0

18

9

В ЧЕМ «ЛИВЕРПУЛЬ» ЛУЧШЕ ВСЕХ

В заключение отметим и тех, кто допускает наименьшее количество фолов. Лидирует здесь «Ливерпуль», проводящий во всех смыслах выдающийся сезон в АПЛ. Команда Юргена Клоппа не только больше всех забивает, но и реже всех фолит. Ну а то, что десятку «самых корректных» полностью оккупировали англичане и немцы, вас уже не должно удивлять. Для сравнения: у самой аккуратной команды в РПЛ - «Зенита» - в среднем набирается по 12 нарушений за игру.

Рейтинг корректности для клубов РПЛ и пяти ведущих чемпионатов

Клуб

Чемпионат

Фолы за матч

Ливерпуль

Англия

8,3

Боруссия Д

Германия

8,8

Бавария

Германия

9,0

Борнмут

Англия

9,3

Ньюкасл

Англия

9,5

Норвич

Англия

9,6

Фрайбург

Германия

9,6

Челси

Англия

10,0

Брайтон

Англия

10,0

Ман Сити

Англия

10,1

В материале использовались данные Whoscored и другая открытая статистика.

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