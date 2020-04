Стриптиз бразильянки, кубики Роналду, Ягудин на шпильках. Челлендж правит пандемией

Из последнего обращает на себя внимание трюк бразильской футболистки-фристайлистки Ракель Бенетти. На видео девушка забрасывает ногой мяч на голову, а затем аккуратно снимает руками с себя маечку. Мяч при этом остается у нее на голове. «А вам слабо?» - завершает видео прекрасная Ракель.

Впрочем, «маечный стриптиз» мы видели и до этого. Например, такой - в исполненении российского гимнаста, чемпиона мира Давида Белявского. Он умудрился снять с себя майку, стоя на руках.

Без специальной физподготовки такое не повторишь. В меньшей степени это относится к, пожалуй, самому популярному карантинному челленджу, который в самом начале пандемии запустил Криштиану Роналду. Нет, сделать 142 скручивания за 45 секунд, как португалец, у вас не получится. Для этого надо иметь такие же «кубики» на животе. Но хоть пару-тройку раз дотянуться руками до ног руками любому по силам. Уже приятно.

А результат Роналду, кстати, многие побили. Наш Павел Погребняк, например. И даже южноафриканская бегунья Кастер Семеня (пусть за перебор тестостерона ее не все признают за женщину). А некоторые челленджи не находят армии последователей. Например, на предложение бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева отжиматься с животным на спине почти никто не откликнулся.

Забавный челлендж во время вынужденного отпуска запустил теннисный маэстро Роджер Федерер. Не самое сложное упражнение - чеканку мячика о стенку - швейцарец превратил в театрализованное действо. Участники должны были надеть на себя оригинальный головной убор.

Но некоторые пошли дальше - и показали настоящие чудеса ловкости. Сам Федерер не поверил, что такое в принципе не возможно и перед ним не видеомонтаж.

