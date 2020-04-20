Стриптиз бразильянки, кубики Роналду, Ягудин на шпильках. Челлендж правит пандемией

Из последнего обращает на себя внимание трюк бразильской футболистки-фристайлистки Ракель Бенетти. На видео девушка забрасывает ногой мяч на голову, а затем аккуратно снимает руками с себя маечку. Мяч при этом остается у нее на голове. «А вам слабо?» - завершает видео прекрасная Ракель.
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⚽️💥🤙🏻 desafio pra você, marca alguém aí que vc tem CERTEZA que consegue ou não né 🤣🙊👀 hahahah #raquelfreestyle #desafio #tiracamisa #euduvido
Публикация от 🙏⚽️👠Raquel Benetti (@raquelfreestyle)
Впрочем, «маечный стриптиз» мы видели и до этого. Например, такой - в исполненении российского гимнаста, чемпиона мира Давида Белявского. Он умудрился снять с себя майку, стоя на руках.
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Пробую повторить челендж от @bistecca96 ⠀ Кто хочет попробовать отмечайте меня, я выложу вас в сторис! ⠀ Сейчас много свободного времени, так что есть шанс научиться #stayathomechallenge #stripteasehandstand #balance #artisticgymnastics #sports
Публикация от Давид Белявский (@belyavskiydavid01)
Без специальной физподготовки такое не повторишь. В меньшей степени это относится к, пожалуй, самому популярному карантинному челленджу, который в самом начале пандемии запустил Криштиану Роналду. Нет, сделать 142 скручивания за 45 секунд, как португалец, у вас не получится. Для этого надо иметь такие же «кубики» на животе. Но хоть пару-тройку раз дотянуться руками до ног руками любому по силам. Уже приятно.
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Another week of playing inside and staying active. Thanks to everyone for trying to beat me 😉 maybe next time! Over to you @bebe_vio. Get ready! #livingroomcup #playinside
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)
А результат Роналду, кстати, многие побили. Наш Павел Погребняк, например. И даже южноафриканская бегунья Кастер Семеня (пусть за перебор тестостерона ее не все признают за женщину). А некоторые челленджи не находят армии последователей. Например, на предложение бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева отжиматься с животным на спине почти никто не откликнулся.
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Устали сидеть дома и ничего не делать? 😥 ⠀ Тело требует активности💪, а пушистые любимцы — вкусняшек?🤪 ⠀ Предлагаю уникальную возможность заработать 5000₽ 🖐 Я перешлю 💳 их тому, кто больше всего раз отожмется (Технически правильно😉) от пола с домашним питомцем на спине. Участвовать могут все любители животных, их кошки и собаки. Хомячки допускаются при большом количестве — от 50 штук 🤪😂 ⠀ До 22 апреля ❗ВКЛЮЧИТЕЛЬНО❗ выкладывайте свои видео в #INSTAGRAM, обязательно отмечайте меня и добавляйте хэштеги #СлаваКорольЗверей #МойХозяинСуперкрут ⠀ Победителя конкурса определю 23 апреля (запись поста будет репостнута ко мне в Stories) после чего вам потребуется всего лишь написать мне в директ 😉 ⠀ Для примера мы с Тедди 🐶 сделали двадцаточку 💪 Верю, что вы сможете больше. Погнали! 💥
Публикация от Viacheslav Malafeev (@malafeev16ru)
Забавный челлендж во время вынужденного отпуска запустил теннисный маэстро Роджер Федерер. Не самое сложное упражнение - чеканку мячика о стенку - швейцарец превратил в театрализованное действо. Участники должны были надеть на себя оригинальный головной убор.
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Thanks to everyone who participated.👏There were some amazing videos, volleys, outfits, locations, hats, dogs, babies, mirrors, fridges, walls, and doctors 🙌. I really enjoyed them, keep them coming! 😊 #tennisathome #stayhome #volleyerer
Публикация от Roger Federer (@rogerfederer)
Но некоторые пошли дальше - и показали настоящие чудеса ловкости. Сам Федерер не поверил, что такое в принципе не возможно и перед ним не видеомонтаж.
This is crazy impressive 🔥— ATP Tour (@atptour) April 16, 2020
🎥: Ian_amaya (via IG) #tennisathome pic.twitter.com/7eRSmVilKJ
Наверняка многим запомнилась и серия видео, на которых спортсмены меняются одеждой со своими вторыми половинками. Здорово это получилось, к примеру, у футболиста «Зенита» Эммануэля Мамманы.
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Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24)
Популярным стал и челлендж, участникам которого вообще ничего не надо было на себя надевать. Кроме... подушки, которая прикрывала обнаженное тело. Вряд ли шведская блогерша Фиро, первой разместившая в сети подобное фото, ожидала столь мощного отклика. Но ее шутка стала «вирусной». Настолько, что к девушкам подключились представители сильного пола. Например, фигурист Алексей Ягудин.
А как вам футболист второй команды «Спартака» Роман Шишкин, который признался в любви к красно-белым, попросив выстричь ему на затылке клубную эмблему с ромбиком? Что карантин с людьми только не делает...
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Карантин....День X...передаю эстафету 🤪😉Огромное спасибо моей подруге @oksanaok за такой шедевр! Quarantine..Day X...Welcome to the relay race! @kombarov_23 @eshchenko.andrey @100c89 @taranov_iv22 @pavlyuchenko_1981 @alessandrodelpiero @sergioramos @cristiano @garikkharlamov @fcsm_official @fratria
Публикация от Roman Shishkin (@shish49)
Впрочем, список неполный. И он обязательно еще будет расширяться. А когда большой спорт вернется, мы будем с улыбкой вспоминать, как когда-то чеканили туалетной бумагой. Этот челлендж - уже сейчас легенда давно минувших дней.
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#StayAtHomeChallenge with my partner in crime 🕵♂ Just having fun with whatever is around - it's proof that you don't need to head out to enjoy yourself. Stay at home, guys! ⚽🏡🔝 #stayathome #staysafe #justplaying #fun #soccer #dad&son
Публикация от Luís Nani (@luisnani)