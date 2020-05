Кай Хаверц – главная звезда футбола после карантина. Даже Холанд отдыхает (видео)

13 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ

Субботняя программа 27-го тура чемпионата Германии открывалась четырьмя параллельными матчами. Центральным считалось противостояние менхенгладбахской «Боруссии» и «Байера». Неделей ранее хозяева благодаря мощному дебюту (два гола к 7-й минуте) выиграли во Франкфурте (3:1) и обошли в таблице четвертьфиналиста ЛЧ-2019/20 «Лейпциг». Леверкузенцы тогда тоже выиграли, сохранив двухочковое отставание от Менхенгладбаха. Так что это была игра за шесть очков и путевку в ЛЧ-2020/21.

Перед стартовым свистком команды минутой молчания почтили память всех погибших во время пандемии коронавируса, а пустые трибуны заполнили картонные копии зрителей. Это удовольствие стоило болельщикам 19 евро, зато фанатские сектора смотрелись ярче, чем неделей ранее.

A minute's silence for the victims of COVID-19 all around the world 🙏#BMGB04 pic.twitter.com/7Mr1pHRPzq — Gladbach (@borussia_en) May 23, 2020

Таких картонных зрителей оказалось аж 13 тысяч. Если не приглядываться, и правда могло сложиться впечатление, что болельщики смогли посетить игру. Впрочем, абсолютная слышимость каждой фразы непосредственных участников матча быстро возвращала нас к действительности.

13.000 Pappkameraden, damit niemand vergisst, dass ihr normalerweise hierhin gehört. 💚 Gemeinsam für Borussia - auf geht's ins erste Heimspiel nach dem Re-Start! 💪 #FohlenKlassiker #BMGB04 pic.twitter.com/22IRdyz0af — Borussia (@borussia) May 23, 2020

ХАВЕРЦ В ОГНЕ!

Как и в прошлом туре в Бремене (4:1), «Байер» очень активно начал встречу и уже на 7-й минуте открыл счет. Керем Демирбай в районе центрального круга подкараулил небрежную передачу поперек и отправил в прорыв по правому флангу Карима Беллараби, а тот вовремя заметил на линии офсайда Кая Хаверца. Самый талантливый немецкий футболист нового поколения (в декабре он стал самым молодым футболистом, сыгравшим 100 матчей в бундеслиге – тогда Каю было 20 лет и 186 дней) с близкого расстояния переиграл Яна Зоммера.

К Хаверцу, очередь за которым из европейских топ-клубов ничуть не короче, чем за Джейдоном Санчо и Эрлингом Холандом из дортмундской «Боруссии», сейчас приковано особое внимание. В Бремене он оформил дубль, а в Менхенгладбахе довел число голов во втором круге бундеслиги-2019/20 до 8 в 10 матчах (4 в 2 после карантина)! Это не считая четырех передач. И второй кряду дубль был для Хаверца не пределом. Он был близок к хет-трику, угодив в перекадину.

Будучи профильным центральным полузащитником, второй матч подряд Хаверц вышел на острие. Причиной тому травма 27-летнего Кевина Фолланда. У Петера Боша есть еще Лукас Аларио, Леон Бэйли и Паулиньо, но никто из них голландского тренера в полной мере не устраивает. При этом Хаверц действует в передней линии не по створу ворот, а открывается по всей ширине поля, опускается в глубину и активно разгоняет контратаки. Так, еще в первом тайме Кай здорово открылся слева, корпусом оттеснил Нико Эльведи и добежал до лицевой линии, но точной передача в центр на Беллараби не получилась.

Отсюда «всего» 90 процентов аккуратности передач, показанные им к концу первого тайма. В борьбе он также был хорош (77%). Его партнеры тоже доминировали в этом компоненте, но не настолько (в районе 60%).

СТРАДАНИЯ «БОРУССИИ»

У хозяев матч не задался с самого начала. В отсутствие травмированного опорника Дениса Закарии им не удавалось ни наладить контроль мяча, ни сдержать прорывы соперника по центру. Контратаки гостей неизменно таили опасность воротам Зоммера. Да еще ко всем бедам уже на 12-й минуте поле покинул получивший повреждение в рядовом столкновении Брил Эмболо. Вместо него Марко Розе вынужден был отправить на поле Ларса Штиндля, что также не способствовало увеличению атакующего потенциаха Гладбаха.

«Байер» этим пользовался. Если поначалу после потери мяча гости откатывались на свою половину поля, то с середины тайма стали использовать групповой прессинг, не позволяя сопернику разыгрывать мяч даже перед своей штрафной. Без Закарии и Эмболо выход из обороны под давлением у черно-белых не получался, да и длинные забросы вперед на Марка Тюрама и Алассана Плеа не проходили.

Единственный опасный момент »Боруссия» создала после розыгрыша углового. Флориан Нойхаус оказался первым на подборе, сместился в центр и сильно пробил. Лукаш Градецки отбил мяч перед собой, но успел сориентироваться и оттолкнуть его в сторону от набегавших Рами Бенсебаини и Плеа. Но куда более вероятным исходом к перерыву было бы 0:2. Хаверц, разыграв с Демирбаем стеночку прямо по центру, с угла вратарской попал в перекладину, а удар Керема с трех метров сумел заблокировать Эльведи.

Here's the block, how has Demirbay not scoredpic.twitter.com/GfOLZFbYJj — Riggers (@UniqueRiggers) May 23, 2020

КАЙ ЗАБИВАЕТ, ДЕМИРБАЙ ПРОЩАЕТ

После перерыва футболисты Гладбаха взвинтили темп, прижали соперника и быстро сравняли счет. Самый вовлеченный в игру вратарь бундеслиги Зоммер длинной передачей забросил мяч Тюраму. Француз сбросил Плеа и рванул за спины защитникам, а, получив ответную передачу от партнера, уверенно пробил в дальний угол.

В следующей атаке Тюрам мог оформлять дубль, но, убежав один на один с Градецки, не смог его переиграть. Впрочем, ему активно мешал повисший на плечах (и не исключено, что с нарушением правил) Свен Бендер. А в ответном контрвыпаде гости вновь вышли вперед. Беллараби прорвался к воротам и с острого угла пробил мимо, но затем его настиг Эльведи и на полной скорости влетел в оппонента - пенальти. Зоммер сумел не только среагировать на удар Хаверца с «точки», но и дотянуться до мяча. Очень обидный гол для швейцарского вратаря.

В целом, «Боруссия» во втором тайме смотрелась интереснее и должна была спасти ничью, но проиграла даже с более крупным счетом. Бендер после подачи Демирбая со штрафного перевисел оппонента и уложил мяч в угол. А могло все закончиться даже печальнее. Еще до этого гола Зоммер отбил удар Диаби с угла прямо на набегавшего Демирбая, но тот, как и в первом тайме, простил соперника. На сей раз его удар по пустым воротам пришелся над перекладиной.

Fantastic spinning header/shoulder by Sven Bender to make it 1-3



Playing in a sweeper role today, he has deserved a goal#BMGB04 #bender #svenbender pic.twitter.com/AFaMaB7LLs — footballtraveller (@footballtravel5) May 23, 2020

Благодаря победе «Байер» обошел в турнирной таблице своего прямого конкурента и поднялся на третью строчку. Как минимум до матча «Лейпцига» в Майнце. Так что вся борьба за Лигу чемпионов еще впереди! Как и борьба европейских топ-клубов за Хаверца. Есть ощущение, что скоро мы увидим этого парня в АПЛ, а, может, в каком-нибудь испанском гранде вроде «Реала»...

Бундеслига. 27-й тур

«Боруссия» М – «Байер» – 1:3 (0:1)

Голы: Хаверц, 7 – 0:1. Тюрам, 52 – 1:1. Хаверц, 58 – с пенальти – 1:2. С. Бендер, 81 – 1:3.

«Боруссия»: Зоммер, Ляйнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Штробль (Бенеш, 76), Нойхаус, Хофман, Эмболо (Штиндль, 12), Тюрам (Вендт, 78), Плеа.

«Байер»: Градецки, Тапсоба, С. Бендер, Драгович (Баумгартлингер, 81), Вайзер, Арангис, Демирбай, Синкгравен, Беллараби (Бэйли, 66), Диаби, Хаверц.

«Вольфсбург» – «Боруссия» Д – 0:2 (0:1)

Голы: Геррейру, 32 – 0:1. Хакими, 78 – 0:2.

«Фрайбург» – «Вердер» – 0:1 (0:1)

Гол: Биттенкорт, 19.

«Падерборн» – «Хоффенхайм» – 1:1 (1:1)

Голы: Сков, 4 – 0:1. Србени, 9 – 1:1.