Каждая победа обходится «Зениту» почти в 2,5 млн евро. КПД трансферов российских футбольных клубов

В АПЛ САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ «ЛИВЕРПУЛЬ». А У НАС ?

Напомним, английский журналист Кевин Палмер, изучив данные «Трансфермаркта», обнаружил, что больше всех в АПЛ за последние пять сезонов (вот ведь сюрприз!) потратил «Ман Сити» (602 млн фунтов). За «горожанами» расположились «МЮ» (485 млн) и «Арсенал» (268 млн), в то время как победитель Лиги чемпионов-2018/19 и без пяти минут чемпион Англии-2019/20 «Ливерпуль» (108 млн) занял в рейтинге Палмера лишь 14-е место. Иначе говоря, в среднесрочной перспективе вложения в команду Юргена Клоппа оказались самыми эффективными.

Конечно, расходная часть бюджета каждого клуба состоит не только из трансферов. Есть еще и зарплаты, которые в случаях с суперзвездами сжирают уйму денег. Тем не менее, нам стало интересно, каков «трансферный КПД» не в далекой от нас АПЛ, а в родной РПЛ, очередной розыгрыш которой вот-вот – уже 19 июня – возобновится. Для этого мы рассмотрели тот же период с сезона-2015/16 по нынешний включительно. И сопоставили вложения клубов премьер-лиги в новичков с количеством набранных очков. Для команд, поднимавшихся в элиту из низших дивизионов, в расчет брались только показатели РПЛ.

ГИНЕР – ПРИМЕР ДЛЯ ПИТЕРА

Если взглянуть на полученные нами результаты, можно сделать ошибочный вывод, что самый эффективный в России – собравшийся переезжать в Нижний Новгород «Тамбов». В сезоне-2019/20 дебютанты премьер-лиги набрали 25 очков, занимают 11-е место и при этом не потратили на трансферы ни цента. Но, конечно, более показателен результат ЦСКА. Израсходовав за пять лет на приобретения 32,4 миллиона евро, клуб Евгения Гинера набрал 272 очка (второе место после «Зенита»), один раз выиграл золото (у «Зенита», видимо, будет три) и добился почти такого же, как у питерцев, среднего места в таблице (2,8 против 2,6).

При этом «Зенит» за аналогичный период вбухал в трансферы 229 миллионов и набрал 287 очков. Соответственно, каждое очко обходилось детищу «Газпрома» почти в семь раз дороже, чем ЦСКА. Такие вложения можно было бы оправдать только гораздо более высокими, чем у других представителей РПЛ, еврокубковыми результатами. Однако на международной арене питерцы конкурентоспособностью не отличаются. Так что их трансферный КПД следует признать довольно посредственным. Овчинка явно не стоит выделки.

КТО-ТО ЯВНО ПЕРЕПЛАЧИВАЕТ

Самая неоднозначная картина, как обычно, в «Спартаке». С одной стороны, красно-белые выиграли чемпионат-2016/17, чем в глазах болельщиков оправдали большинство расходов, с другой – в остальные сезоны выглядели не лучшим образом (средняя позиция за пять лет – 4,4), пропустив вперед «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» (3,6) и «Локомотив» (3,8). При этом больше «Спартака» на трансферы тратили только питерцы.

Ну а самый караул – конечно, в «Динамо» и «Рубине». Только вдумайтесь: каждое добытое очко обходится им в три раза дороже, чем ЦСКА, хотя в таблице бело-голубые только сейчас (это промежуточный результат) вползли на границу еврокубковой зоны, а казанцы лишь однажды поднялись выше десятого места (при «неудачнике» Хави Грасии). Для сравнения: «Урал», занимающий в среднем схожие места (10,2), потратил на новичков всего 2,5 млн евро – в 24 (!) раза меньше, чем «Рубин».

Отдельно стоит упомянуть «Ростов», которому для нахождения в верхней половины таблицы (а сейчас команда Валерия Карпина реально претендует на выход в ЛЧ-2020/21) хватило 21 миллиона трансферных расходов, размазанные на пять лет.

При взгляде на все эти метаморфозы у больших начальников, вкладывающих деньги в российский футбол, неминуемо должна возникнуть мысль: а не переплачивают ли они? На фоне пандемии мысль, согласитесь, отнюдь не праздная.

Трансферная стоимость одного набранного очка в РПЛ 2015/16 – 2019/20

