Каждая победа обходится «Зениту» почти в 2,5 млн евро. КПД трансферов российских футбольных клубов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
08 июня 2020 20:00ФутболЗибрак Артем

Каждая победа обходится «Зениту» почти в 2,5 млн евро. КПД трансферов российских футбольных клубов

Англичане суммировали трансферные расходы своих клубов за последние пять лет. Мы сделали то же самое применительно к РПЛ. И вывели соотношение затрат и результатов.

В АПЛ САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ «ЛИВЕРПУЛЬ». А У НАС?

Напомним, английский журналист Кевин Палмер, изучив данные «Трансфермаркта», обнаружил, что больше всех в АПЛ за последние пять сезонов (вот ведь сюрприз!) потратил «Ман Сити» (602 млн фунтов). За «горожанами» расположились «МЮ» (485 млн) и «Арсенал» (268 млн), в то время как победитель Лиги чемпионов-2018/19 и без пяти минут чемпион Англии-2019/20 «Ливерпуль» (108 млн) занял в рейтинге Палмера лишь 14-е место. Иначе говоря, в среднесрочной перспективе вложения в команду Юргена Клоппа оказались самыми эффективными.

Конечно, расходная часть бюджета каждого клуба состоит не только из трансферов. Есть еще и зарплаты, которые в случаях с суперзвездами сжирают уйму денег. Тем не менее, нам стало интересно, каков «трансферный КПД» не в далекой от нас АПЛ, а в родной РПЛ, очередной розыгрыш которой вот-вот – уже 19 июня – возобновится. Для этого мы рассмотрели тот же период с сезона-2015/16 по нынешний включительно. И сопоставили вложения клубов премьер-лиги в новичков с количеством набранных очков. Для команд, поднимавшихся в элиту из низших дивизионов, в расчет брались только показатели РПЛ.

ГИНЕР – ПРИМЕР ДЛЯ ПИТЕРА

Если взглянуть на полученные нами результаты, можно сделать ошибочный вывод, что самый эффективный в России – собравшийся переезжать в Нижний Новгород «Тамбов». В сезоне-2019/20 дебютанты премьер-лиги набрали 25 очков, занимают 11-е место и при этом не потратили на трансферы ни цента. Но, конечно, более показателен результат ЦСКА. Израсходовав за пять лет на приобретения 32,4 миллиона евро, клуб Евгения Гинера набрал 272 очка (второе место после «Зенита»), один раз выиграл золото (у «Зенита», видимо, будет три) и добился почти такого же, как у питерцев, среднего места в таблице (2,8 против 2,6).

При этом «Зенит» за аналогичный период вбухал в трансферы 229 миллионов и набрал 287 очков. Соответственно, каждое очко обходилось детищу «Газпрома» почти в семь раз дороже, чем ЦСКА. Такие вложения можно было бы оправдать только гораздо более высокими, чем у других представителей РПЛ, еврокубковыми результатами. Однако на международной арене питерцы конкурентоспособностью не отличаются. Так что их трансферный КПД следует признать довольно посредственным. Овчинка явно не стоит выделки.

КТО-ТО ЯВНО ПЕРЕПЛАЧИВАЕТ

Самая неоднозначная картина, как обычно, в «Спартаке». С одной стороны, красно-белые выиграли чемпионат-2016/17, чем в глазах болельщиков оправдали большинство расходов, с другой – в остальные сезоны выглядели не лучшим образом (средняя позиция за пять лет 4,4), пропустив вперед «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» (3,6) и «Локомотив» (3,8). При этом больше «Спартака» на трансферы тратили только питерцы.

Ну а самый караул – конечно, в «Динамо» и «Рубине». Только вдумайтесь: каждое добытое очко обходится им в три раза дороже, чем ЦСКА, хотя в таблице бело-голубые только сейчас (это промежуточный результат) вползли на границу еврокубковой зоны, а казанцы лишь однажды поднялись выше десятого места (при «неудачнике» Хави Грасии). Для сравнения: «Урал», занимающий в среднем схожие места (10,2), потратил на новичков всего 2,5 млн евро – в 24 (!) раза меньше, чем «Рубин».

Отдельно стоит упомянуть «Ростов», которому для нахождения в верхней половины таблицы (а сейчас команда Валерия Карпина реально претендует на выход в ЛЧ-2020/21) хватило 21 миллиона трансферных расходов, размазанные на пять лет.

При взгляде на все эти метаморфозы у больших начальников, вкладывающих деньги в российский футбол, неминуемо должна возникнуть мысль: а не переплачивают ли они? На фоне пандемии мысль, согласитесь, отнюдь не праздная.

Трансферная стоимость одного набранного очка в РПЛ 2015/16 – 2019/20

таблицатрансферов

Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть I «Советский спорт» составил список лучших молодых игроков не старше 25 лет, которые просто обязаны стать звездами. В их числе – три россиянина. 04.06.2020 16:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Рублев: На турнире в Белграде задач не ставлю вообще никаких Рублев и Хачанов сыграют на выставочном турнире Тима Хачанов и Рублев в июне сыграют на выставочном турнире в Химках
Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II Пять лучших молодых теннисистов, которые уже стали звездами. А в будущем имеют все шансы выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой планеты. 04.06.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александра Трусова: На высоком каблуке хожу только на банкет Двукратная победительница юниорских чемпионатов мира по фигурному катанию вышла в прямой эфир инстаграма Марии Командной со сборов в Кисловодске. 01.06.2020 22:00 Фигурное катание Григорьевская Юлия
Светлана Кузнецова: Серена – веселая и ранимая. Для меня она величайшая спортсменка Двукратная победительница турниров «Большого шлема» стала очередной собеседницей Марии Командной. 07.06.2020 19:00 Теннис Григорьевская Юлия
«8 минут будет прыгать! Почему так неустойчиво?» Плющенко и Тутберидзе провели «дуэль взглядов» В течение суток группы Тутберидзе и Плющенко показали, как после карантина возобновили тренировки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. 06.06.2020 21:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
«Будто в яму упал». 15 футболистов российского чемпионата переболели коронавирусом, шестеро лечатся Приводим обновленную статистику заражений COVID-19 среди игроков РПЛ-2019/20. 08.06.2020 10:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
20:01 Баскетбол Матч отборочного турнира ЧЕ по баскетболу между сборными России и Эстонии пройдет в Перми
19:45 Футбол Канте может пропустить остаток сезона из-за опасений заразиться коронавирусом
19:36 Футбол «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» Маньо
19:17 Футбол «Локомотив» официально объявил о расторжении контракта с Хеведесом
19:05 Хроника World Athletics не будет выдавать нейтральные статусы до выплаты ВФЛА штрафа в пять миллионов
18:43 Футбол «Рубин» и «Крылья Советов» тайно провели товарищеский матч из-за отсутствия разрешения властей
18:29 Хоккей «Торпедо» подписало контракт с американским нападающим Клусом
18:26 Футбол Хаджикадунич возобновил тренировки с «Ростовом»
18:15 Футбол Врач «Динамо»: Болезнь Евгеньева протекала бессимптомно
18:08 Футбол Хеведес расторгнет контракт с «Локомотивом» из-за коронавируса
17:55 Футбол Агент: Рыбус согласовал все условия с клубом из Стамбула
17:38 Футбол Щенников сломал кисть и перенес операцию
17:24 ММА Виталий Минаков: Какой порядок бойцы UFC могут навести на улицах?
17:12 Футбол Джордан Ларссон: «Спартак» постарается попасть в еврокубки
16:55 Футбол Глава судейского комитета: Можно отказаться от географического принципа выбора арбитров на матчи РПЛ
16:39 Футбол Эрик Бикфалви: Важно, что на стадионах будут болельщики – это большой плюс для нас
16:22 Футбол Александр Алаев: Разрешение на проведение контрольных матчей необходимо получить у властей региона
16:07 Футбол Леонид Федун: Давайте проведем первые матчи, а дальше нужно снимать ограничения
15:51 Футбол Первый тест Баринова на коронавирус был ошибочно положительным
15:38 Футбол Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Месси – 22-й, Роналду – 70-й
"The shoutings were heard in the whole district": the residents of the house told where Dmitry Pavlov was shooting
Еще 24 жителя Удмуртии заболели коронавирусом
В Оренбуржье за сутки 66 новых случаев COVID-19 и только 6 выздоровевших пациентов
Море зовёт: Мишустин заявил о готовности России к открытию курортного сезона
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика