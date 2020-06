Три гола с четырех ударов. Как прошел 200-й матч Зидана во главе «Реала» (видео)

ЗИЗУ В ТРИО ИЗБРАННЫХ

Матч против «Эйбара» (3:1) стал для Зидана двухсотым в роли главного тренера «Реала». Француз третьим покорил этот рубеж - после Мигеля Муньоса (605 матчей) и Висенте Дель Боске (236). На каждые 18 игр у Зидана приходится по трофею, включая три победы в Лиге чемпионов. Однако в нынешнем сезоне мадридцы рискуют обойтись лишь Суперкубком Испании. Из Кубка они уже вылетели, в первом домашнем матче 1/8 финала ЛЧ уступили «Ман Сити» (1:2), а в примере отстают от «Барселоны» на два очка...

К счастью для Зидана, за время вынужденной паузы выздоровели Эден Азар и Марко Асенсио. Бельгиец, понятное дело, оказался в стартовом составе. А команда Зизу вышла на газон уютного стадиончика имени Альфредо Ди Стефано, где обычно играет молодежка. Дело в том, что легендарный «Сантьяго Бернабеу» закрылся на реконструкцию. Поэтому до конца сезона «Реал» будет принимать соперников на 7-тысячной арене. Вместимость в данном случае значения не имеет. Ведь игры проходят с «нарисованными зрителями».

СУПЕРЭФФЕКТИВНОСТЬ

Уже на четвертой минуте после филигранного удара Тони Крооса под перекладину судьям пришлось изучать VAR.

Несколькими мгновениями ранее Карим Бензема, принимая передачу, оказался на грани офсайда, но, прочертив на повторе виртуальную линию, арбитры определили отсутствие у француза положения вне игры, и гол немца был засчитан.

Sorry to disappoint Barca Twitter but Kroos' goal was NOT offside. Continue crying. #RMAEIB pic.twitter.com/TWTZn50YzB — M•A•J (@Ultra_Suristic) June 14, 2020

Как ни странно, забитый мяч негативно сказался на... действиях хозяев. Они не торопились вскрывать оборону «Эйбара», располагаясь вдалеке от чужих ворот. Прорывы были запланированы за счет длинных передач Бензема и на края Азару и Родриго, но этим забросам не хватало точности. Показательно, что к 29-й минуте гости имели преимущество по ударам 3-1.

Однако затем сказался класс «Реала». Сначала Серхио Рамос, перехватив передачу на своей половине, начал контратаку, которую сам и завершил. Отметим зрячий перевод Бензема в свободную зону на Азара и нежадность бельгийца, вывалившегося на вратаря два в один.

Партнеры Азара рассказывали перед рестартом сезона, что он набрал какую-то запредельную форму. В игре он такого впечатления не произвел, но постоянно менялся краями с Родриго, запутывая оппонентов, и дважды поучаствовал в голах, оказавшись именно в правом полуфланге. Во втором случае Бензема вновь сделал тоную передачу на ход партнеру, выведя того на удар. На сей раз Азар пробил сам, но Марко Дмитрович удар с угла парировал. Мяч отскочил на угол штрафной к Марсело, и тот внешней стороной стопы уверенно поразил дальний угол.

Так «Реал» забил три мяча, нанеся в трех атаках четыре удара. Феноменальная, королевская эффективность! Несмотря на то, что Бензема ни за один из голов результативных действий не заработал, именно он сыграл ключевую роль во всех эпизодах. Так что безусловно лучшим игроком матча справедливо признать именно его.

МУЧЕНИЯ «РЕАЛА», СПАСЕНИЯ КУРТУА

В перерыве Зидан решил дать время Ферлану Менди, но выпустил его на правый фланг вместо Дани Карвахаля, отчего ассиметричность на краях стала еще заметнее. Даже испанец уступает Марсело в атаке, не говоря уже о французе, так что перекос наметился сразу. В первые 15 минут второго тайма бразилец разве что не ночевал на углу чужой штрафной, поднимаясь выше Азара.

Однако в обороне хозяева стали играть хуже. Тибо Куртуа дважды здорово вытаскивал мячи из углов. Особенно хорош был выстрел Эду Эспосито, которого в опорной зоне не встречал вообще никто – Лука Модрич не успел, а Каземиро без стеснения наблюдал за эпизодом со стороны. Вратарь вытащил мяч из «девятки».

Но даже Куртуа был бессилен, когда вышедший на замену Серхи Энрич выиграл борьбу за верховой мяч на ближнем углу вратарской у Бензема и Рафаэля Варана. Теперь на помощь голкиперу пришла перекладина. И все же минуту спустя... Бензема неудачно срезал мяч после очередной подачи на угол штрафной, и Пабло де Бласис рикошетом от партнера Педро Бигаса забил-таки давно заслуженный «Эйбаром» гол.

В общем, вторые 45 минут юбилейного матча Зидана однозначно занесет себе в пассив. Особенно печально смотрелась тройка центральных полузащитников «Реала». Модрич никуда не успевал, Кроос стал регулярно ошибаться в передачах, Каземиро вообще наиграл на удаление и лишь благодаря либеральности арбитра Гильермо Фернандеса обошелся без второго предупреждения.

С заменами Зидан тоже не угадал. Вышедшие на флангах Винисиус и Гарет Бэйл мяча почти не получали и вратаря Дмитровича видели только издалека. Играя дома против одного из аутсайдеров, королевский клуб мучился и отбивался. Тем не менее, «Реал» не дал оторваться «Барсе» (которая накануне размазала в гостях «Мальорку» - 4:0 с голом и двумя передачами Лионеля Месси) и продолжил чемпионскую гонку. В четверг, 18 июня, мадридцам принимать на своем поле «Валенсию».

Чемпионат Испании. 28-й тур

«Реал» – «Эйбар» – 3:1 (3:0)

Голы: Кроос, 4 – 1:0. Рамос, 30 – 2:0. Марсело, 37 – 3:0. Бигас, 60 – 3:1.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Менди, 46), Варан, Рамос (Милитао, 61), Марсело, Каземиро, Модрич (Вальверде, 84), Кроос, Родриго (Бэйл, 61), Э. Азар (Винисиус, 61), Бензема.

«Эйбар»: Дмитрович, Корреа, Оливейру, Арбилья (Бургос, 84), Соареш (Бигас, 58), Альварес, Орельяна (Педро Леон, 58), Кристофоро, Эспосито, де Бласис (Инуи, 78), Кике (Энрич, 58).